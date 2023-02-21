FHN 室內成貓營養配方
貓咪乾糧
1-7歲室內成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
減少糞便臭味
運動量不足會導致腸道蠕動減緩，糞便臭味加重。INDOOR27®室內成貓糧含極易消化蛋白質L.I.P.*以及合宜的纖維和專屬營養素，促進消化，有助於減少糞便量及臭味。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。
較低卡路里
脂肪含量較低，適合室內貓較少的活動量，有助保持理想體重。
減少毛球
室內成貓糧含洋車前草等特殊纖維，刺激腸道蠕動，有助排出毛髮。
泌尿道健康
配方有助保持成貓泌尿道健康。
成分分析保證值：粗蛋白質27.0%；粗脂肪13.0%；粗灰分7.6%；粗纖維3.8%。
成分：小麥、米、植物分離蛋白*、脫水家禽蛋白、玉米、動物脂肪、水解動物蛋白、小麥麵粉、蔬菜纖維、礦物質、甜菜漿、大豆油、酵母及酵母提取物、魚油、果寡糖、洋車前子殼及籽(0.5%)。
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 13000國際單位、維生素D3 700國際單位、E1（鐵）39mg、E2（碘）3.9mg、E4（銅）12mg、E5（錳）51mg、E6（鋅）153mg、E8（硒）0.09mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑；抗氧化物。