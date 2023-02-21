FHN 室內成貓營養配方

FHN 室內成貓營養配方

貓咪乾糧

1-7歲室內成貓

包裝

2kg

4kg

10kg

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減少糞便臭味

運動量不足會導致腸道蠕動減緩，糞便臭味加重。INDOOR27®室內成貓糧含極易消化蛋白質L.I.P.*以及合宜的纖維和專屬營養素，促進消化，有助於減少糞便量及臭味。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。

較低卡路里

脂肪含量較低，適合室內貓較少的活動量，有助保持理想體重。

減少毛球

室內成貓糧含洋車前草等特殊纖維，刺激腸道蠕動，有助排出毛髮。

泌尿道健康

配方有助保持成貓泌尿道健康。

產品詳情

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