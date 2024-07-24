健康成長是終身事業
幼貓的發展階段
只有幾個星期大的幼貓會快速成長和變化。 首先，幼貓體型非常細小，而且無法走路；相反，他們會用自己的肚子爬行，依靠嗅覺找母親吃奶。
在大約 8 至 12 個星期大時，母貓會讓幼貓斷奶；而每隻幼貓接種了第一次疫苗之後，便夠大搬去新家了。 而在 12 個月大時，幼貓已經是成貓，但一直去到 18 個月時仍然會繼續長大。
在每個發展階段，請了解幼貓的一般體型和大小在成熟期間會有何變化 — 這樣可讓您更有信心幼貓能茁壯成長。 每兩星期請定期檢查幼貓，看看他們的正常體型變化；此舉可讓您在幼貓發生不健康的增磅情況時，立即採取行動。
小貓於每個階段的不同需要
當到了 3 至 4 個月時，由於小貓急速成長，他們比起成年貓會有多三倍的精力。 因此，其食物需要更能補充能量、富含蛋白質同時極容易消化。 他們亦需要一直有乾淨食水供應。
在 4 至 12 個月之間，小貓的成長速度會減慢，但活動量卻會顯著提升。 他們會開始奔跑、跳躍、玩耍、探索，並因而消耗大量能量 — 這意味著您的小貓需要在一天小吃多餐的過程中有正確的飲食，以滿足這項需求。
如果您有考慮到幫您的小貓切除卵巢或者閹割您的小貓，這程序應該是在它們是 6 個月大前，在雌性小貓的第一次發情週期之前完成。 絕育防止垃圾，有助於防止嚴重的健康問題，並可能改善行為。 但是，該過程確實會影響您的小貓由於荷爾蒙變化而需要的卡路里比例。 絕育後，雌性小貓的食慾可增加多達 18%，雄性小貓的食慾可增加約 20-25%，但它們的實際能量需求減少了 30%，因此調整他們的食物部分以適應健康體重管理至關重要。
在您的小貓 12 個月大時，他們會長大為成貓，並可以轉食特別配方的飲食，以滿足其需求變化。
健康體重由健康習慣開始
如果幼貓攝取的卡路里比每日所需的多，他們便會開始增磅。 幼貓肥胖會導致以後遇上一連串的健康問題。 如要讓幼寵排除這些健康風險，請務必一開始將健康習慣帶入他們的日常生活之中。
最好是讓您的幼貓少吃多餐，而非一天吃兩天大餐 — 因此，請嘗試讓您的幼貓每日吃多頓小餐。 要避免過度餵食，請務必量度幼貓的日常食物份量，然後將之分成幾份。
幼貓喜歡運動 — 短暫的激烈運動和玩樂，會讓他們茁壯成長。 確保幼貓定期都有瞬間但好玩的運動，可協助他們保持體型和健康，再加上健康的食物份量，更可預防他們超重。 只要讓愛寵在成長期間養成良好的運動和飲食習慣，您便可以讓幼貓維持健康體重一直至成年。
與獸醫討論
當小貓長大為成年貓，請務必要注意在其每個發展階段有甚麼變化需求。
與您的獸醫討論並提出任何問題，可讓您有信心面對小貓的成長並滿足他們的需求。 您應攜同寵物小貓和成貓到獸醫診所登記。 這樣的話，您便可以帶您的愛寵到診所進行定期的健康護理和建議，例如蠕蟲、絕育，甚至是緊急治療。
說到改善愛寵的飲食時，或您懷疑小貓或成貓的健康因某些原故受影響，則獸醫的建議和支援尤其重要。 尋求專業建議會讓您一開始便無需太擔心，同時協助您讓小貓完美展開生命之旅。