小貓需要依靠母乳來補充所有營養需要，直到他們 8 星期大為止。 特別配方的幼貓食品可於小貓 4 星期大的時候逐步加入。 當他們到了 8 至 12 星期大時，其母親會讓小貓斷奶。



當到了 3 至 4 個月時，由於小貓急速成長，他們比起成年貓會有多三倍的精力。 因此，其食物需要更能補充能量、富含蛋白質同時極容易消化。 他們亦需要一直有乾淨食水供應。



在 4 至 12 個月之間，小貓的成長速度會減慢，但活動量卻會顯著提升。 他們會開始奔跑、跳躍、玩耍、探索，並因而消耗大量能量 — 這意味著您的小貓需要在一天小吃多餐的過程中有正確的飲食，以滿足這項需求。

如果您有考慮到幫您的小貓切除卵巢或者閹割您的小貓，這程序應該是在它們是 6 個月大前，在雌性小貓的第一次發情週期之前完成。 絕育防止垃圾，有助於防止嚴重的健康問題，並可能改善行為。 但是，該過程確實會影響您的小貓由於荷爾蒙變化而需要的卡路里比例。 絕育後，雌性小貓的食慾可增加多達 18%，雄性小貓的食慾可增加約 20-25%，但它們的實際能量需求減少了 30%，因此調整他們的食物部分以適應健康體重管理至關重要。

在您的小貓 12 個月大時，他們會長大為成貓，並可以轉食特別配方的飲食，以滿足其需求變化。