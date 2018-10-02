在滿一歲之前，幼貓會快速成長，而且體重會隨著骨骼與肌肉的生長而逐漸增加。 不過，貓咪的體重必須控制得宜，因為貓如果肥胖，可能會出現慢性健康問題。

幼貓有哪些飲食需求？

幼貓所需的營養與成年貓不同，而且由於正在成長，所以需要更多營養。 一開始，幼貓可以從母貓的奶水中獲得所有所需的營養，而且體重會穩定增加。 當幼貓改吃乾糧之後，您就要選擇可以提供充足營養的食物來維持身體健康。

對於幼貓而言，口感和香味比口味更重要，因為人類有 9,000 個味蕾，但貓只有 500 個味蕾，因此請為成長中的幼貓選擇形狀和口感都合適的口糧。 每天按照建議的份量餵食貓咪，您可以選擇少量多餐的方式，或是直接給予一整天的份量，讓幼貓可以自己控制每餐的食量。 記得亦要提供清水，並讓貓咪可在安靜的地方進食。

幼貓與人類不一樣，其飲食不需要經常改變，所以請避免餵食多種不同的食物 (包括桌上剩食)；因為這不一定可以滿足他們對營養的需求，而且還可能導致體重增加，讓貓咪養成乞食等不好的飲食行為。 如要更換貓咪的食物，要慢慢更換，因為貓咪的消化系統必須花時間適應不同的食物。

如何控制幼貓的體重？

除了為貓選擇合適的食物之外，您還可以注意控制幼貓的體重，特別是在滿一歲之前。 在改吃乾糧之前，每天為幼貓量體重；幼貓的體重應穩定增加，如果沒有，請尋求獸醫意見，了解您是否應在飲食內加入幼貓奶粉。

幼貓從大約兩個月開始，每週或每兩週為幼貓量體重來紀錄其成長；體重增加速度最快的時間是在四個月至五個月後，此時幼貓的體重每週會增加 100 公克。