如何維持幼貓的體重
在滿一歲之前，幼貓會快速成長，而且體重會隨著骨骼與肌肉的生長而逐漸增加。 不過，貓咪的體重必須控制得宜，因為貓如果肥胖，可能會出現慢性健康問題。
幼貓有哪些飲食需求？
幼貓所需的營養與成年貓不同，而且由於正在成長，所以需要更多營養。 一開始，幼貓可以從母貓的奶水中獲得所有所需的營養，而且體重會穩定增加。 當幼貓改吃乾糧之後，您就要選擇可以提供充足營養的食物來維持身體健康。
對於幼貓而言，口感和香味比口味更重要，因為人類有 9,000 個味蕾，但貓只有 500 個味蕾，因此請為成長中的幼貓選擇形狀和口感都合適的口糧。 每天按照建議的份量餵食貓咪，您可以選擇少量多餐的方式，或是直接給予一整天的份量，讓幼貓可以自己控制每餐的食量。 記得亦要提供清水，並讓貓咪可在安靜的地方進食。
幼貓與人類不一樣，其飲食不需要經常改變，所以請避免餵食多種不同的食物 (包括桌上剩食)；因為這不一定可以滿足他們對營養的需求，而且還可能導致體重增加，讓貓咪養成乞食等不好的飲食行為。 如要更換貓咪的食物，要慢慢更換，因為貓咪的消化系統必須花時間適應不同的食物。
如何控制幼貓的體重？
除了為貓選擇合適的食物之外，您還可以注意控制幼貓的體重，特別是在滿一歲之前。 在改吃乾糧之前，每天為幼貓量體重；幼貓的體重應穩定增加，如果沒有，請尋求獸醫意見，了解您是否應在飲食內加入幼貓奶粉。
幼貓從大約兩個月開始，每週或每兩週為幼貓量體重來紀錄其成長；體重增加速度最快的時間是在四個月至五個月後，此時幼貓的體重每週會增加 100 公克。
一旦您的幼貓開始吃固體食物，您就應該觀察他們是可以否自我管理飲食習慣，否則您則需要幫助他們。 眾所周知，貓屬於嚴格肉食性動物，每天要吃 15 到 17 餐。
放置盛放一天份量食物的食盤並觀察幼貓的反應，若他吃了幾口以後過一陣子才回來繼續進食，您可以維持每天都把當天份量的食物一次裝盤給幼貓吃。 如果他們傾向於一次吃完所有的食物，您就需要將食物分成多餐，在一天中將其分次提供，以避免過食和乞食的行為發生。
在建立餵飼習慣時，需要考慮您幼貓的生活方式。 如果您的愛貓沒有外出玩耍或者特別喜歡坐著不動，那麼他的營養需求將低於四處遊蕩的貓咪。 同樣，如果您的愛貓已經絕育，術後貓咪的體重可能增加，因為營養需求降低，但食慾卻變得更好，於是吃下的食物便被儲存為脂肪。
您可以和獸醫討論，依照愛貓的生活方式找出最適合他的食物量避免肥胖的可能性；此外，不妨讓他保持活動力，在室外自由探險或在室內多和他一起玩。
雖然肥胖對貓咪來說是迫切的風險，不過可以在餵食的種類與方式上進行調整而影響其生活方式。 如不確定該如何做，請向您的獸醫查詢以獲得協助。
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