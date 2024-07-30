健康運動包含玩樂
玩樂時間是讓貓咪持續得到刺激、活動和維持健康體重的關鍵， 而運動量需視乎其不同因素而異，例如年齡、體重和品種。
我的貓咪需要多少運動量？
貓咪天生活躍，迅間爆發的運動可以令他們茁壯成長，令他們身心都可以維持活躍，與外間聯繫起來。 戶外貓可以在自己熟悉的環境遊蕩數小時，不停狩獵。
室內貓如要同樣身心健康，他們便需要與您有更多時間的互動、大量的玩具讓他們靜不下來。
對於需要探索自然本能的成長中的小貓來說尤其如此，例如攀爬和抓撓，以成長為成健康的成年貓。 好消息是您可以幫助您的小貓滿足他們的需求，並通過良好的老式遊戲獲得足夠的鍛煉。 每天安排幾次簡短的遊戲，玩玩具（即使是皺巴巴的紙也可以！）和遊戲去鼓勵您的小貓追猛撲，和追趕。
在您考慮室內成年貓貓的運動次數時，請為他們每天計劃大量的玩樂和互動時間。 您需要特別注意，以確保室內貓不會變得無所事事，因為這會令他們變得不活躍，成為體重增加的因素。
運動和玩樂對於所有貓咪來說都極為重要，因為兩者都可以向牠們提供心理和生理刺激，以及鼓勵他們多點社交。 確保貓咪有足夠空間玩樂、各式各樣的玩具、貓抓柱和與您一起的玩樂時間，讓他們身心健康愉快。
室內貓與戶外貓 – 這會如何影響其運動量？
貓咪喜歡迅間爆發的運動，而且這可以令他們茁壯成長。 他們不但活躍，更喜歡整天四處遊蕩，盡情把握奔跑、跳躍、攀爬和玩耍的機會。 貓咪要玩的運動類型，需視乎他們是否室內貓還是戶外貓。 戶外貓傾向自己做運動、發掘家中周圍的環境，會一直攀爬、追捕和漫步，直到疲倦為止。
而室內貓便需要您的注意，方能身心健康。 他們需要足夠的空間運動、攀爬和玩耍，以免他們無所事事和感到沉悶。 室內貓需要一支貓抓柱、趣味十足的玩具，讓他們可以靜不下來，與您有更多互動。 貓咪是極聰明的動物，喜歡迅間爆發能量，追捕玩具。
無論貓咪是室內貓還是戶外貓，抽時間好好為貓咪提供身心刺激，可確保他們的身體和腦筋都獲得充足發展。
室內貓活動
貓咪喜歡在白天睡上多個小時，但醒來之後，他們卻需要大量的運動。 即是說，請抽時間與他們互動和遊戲，尤其是您的貓咪是室內貓。
請為他們準備多種不同的玩具，每週輪替這些玩具，這樣便可以避免貓咪感到厭倦，並確保他們的身體和腦筋均可以獲得有趣的鍛煉。 話雖如此，貓與主人的互動，可獲得大量精神上的刺激，因此，貓咪與您的玩樂時間才是關鍵。
貓咪是聰明的動物，喜歡不同的活動，例如思索益智餵飼玩具的運作方式，或是在用餐時間搜尋已藏起來的乾糧。 這些活動可以讓他們重覆他們在野外會做的事，例如奔跑、跳躍、攀爬和跟蹤等。
貓咪有強而有力、精密控制的肌肉。 請擺放高度足夠的貓樹，讓他們可以完全伸展— 如此一來，便可以強化他們的肌肉，讓他們保持身心健康。
與獸醫討論
滿足貓咪所需的定期活動量，是讓他們維持健康體重的重要一環。 為愛貓提供適當強度和次數的運動，再配合健康的食物份量，亦可以避免他們發生因肥胖引起的某些問題，例如糖尿病和關節炎。
請向獸醫查詢，讓他們為您說明如何判斷貓咪的體型是否健康且正常。 健康的貓咪比例均勻，您可以輕易的就摸到其肋骨、從上方看下去可見其腰，以及從側面看腹部線條應向上斜。
如有需要，獸醫會建議您如何增加貓咪的日常運動，同時會就您對於愛貓體型和體重的任何問題和憂慮提供協助。