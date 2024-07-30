貓咪天生活躍，迅間爆發的運動可以令他們茁壯成長，令他們身心都可以維持活躍，與外間聯繫起來。 戶外貓可以在自己熟悉的環境遊蕩數小時，不停狩獵。

室內貓如要同樣身心健康，他們便需要與您有更多時間的互動、大量的玩具讓他們靜不下來。

對於需要探索自然本能的成長中的小貓來說尤其如此，例如攀爬和抓撓，以成長為成健康的成年貓。 好消息是您可以幫助您的小貓滿足他們的需求，並通過良好的老式遊戲獲得足夠的鍛煉。 每天安排幾次簡短的遊戲，玩玩具（即使是皺巴巴的紙也可以！）和遊戲去鼓勵您的小貓追猛撲，和追趕。

在您考慮室內成年貓貓的運動次數時，請為他們每天計劃大量的玩樂和互動時間。 您需要特別注意，以確保室內貓不會變得無所事事，因為這會令他們變得不活躍，成為體重增加的因素。

運動和玩樂對於所有貓咪來說都極為重要，因為兩者都可以向牠們提供心理和生理刺激，以及鼓勵他們多點社交。 確保貓咪有足夠空間玩樂、各式各樣的玩具、貓抓柱和與您一起的玩樂時間，讓他們身心健康愉快。