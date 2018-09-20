貓咪生命中的每個階段都會帶來獨特的歡樂和挑戰，特別是當他們邁入老年時。 貓咪 10 歲以後就會開始出現行為和生理變化，代表您可能要改變他們的生活環境、運動和飲食，才能照顧好他們的後半段生活。

貓咪平均壽命 15 年，活到 20 歲的貓咪 (相當於人類 96 歲) 很少見。 貓咪通常在 11 歲左右開始會出現外觀老化的跡象，他們的營養需求亦會有所改變。

熟齡貓咪的生活環境

隨著貓咪年齡漸增，他們的關節會開始磨損，然後關節炎就會找上他們。 貓咪的動作可能會變得不太靈巧，腳步不穩，或者從最愛的地方起身坐定都很吃力。

您可以擺放坡道或樓梯，讓熟齡貓登上自己喜歡的高處棲息，然後將睡窩整理得特別舒適，讓他們輕鬆休息。 使用低側邊的貓砂盆，讓年長貓咪進出如廁時更沒有壓力。

把食物、貓砂盆和水碗放在更容易取得的地方，例如在家中每個樓層都擺放一組，減少貓咪生理機能的壓力。 請勿改變他們習以為常的任何程序，否則會造成更麻煩的認知困難。

讓熟齡貓運動並整理毛髮

貓咪關節如有疼痛或敏感，行動會更少，聽到飼主叫喊亦不願意動身。 如果貓咪關節很痛，聽到飼主叫喊亦有可能變得不耐煩，而且年老貓咪往往伴隨認知障礙，就會變得不理人。

不過，讓熟齡貓咪運動依然重要，這樣才能維持健康的體重。 請在白天用貓咪喜愛的玩具溫柔地與他們玩耍；這樣貓咪便可以輕鬆地運動，而且白天消耗體力之後，晚上才能睡得更好。

貓咪的行動如果變得不靈巧，可能亦代表無法好好梳理自己，因此請定期為他們梳毛，將廢毛梳掉，保持皮膚健康。