如何照顧年邁的貓咪
貓咪生命中的每個階段都會帶來獨特的歡樂和挑戰，特別是當他們邁入老年時。 貓咪 10 歲以後就會開始出現行為和生理變化，代表您可能要改變他們的生活環境、運動和飲食，才能照顧好他們的後半段生活。
貓咪平均壽命 15 年，活到 20 歲的貓咪 (相當於人類 96 歲) 很少見。 貓咪通常在 11 歲左右開始會出現外觀老化的跡象，他們的營養需求亦會有所改變。
熟齡貓咪的生活環境
隨著貓咪年齡漸增，他們的關節會開始磨損，然後關節炎就會找上他們。 貓咪的動作可能會變得不太靈巧，腳步不穩，或者從最愛的地方起身坐定都很吃力。
您可以擺放坡道或樓梯，讓熟齡貓登上自己喜歡的高處棲息，然後將睡窩整理得特別舒適，讓他們輕鬆休息。 使用低側邊的貓砂盆，讓年長貓咪進出如廁時更沒有壓力。
把食物、貓砂盆和水碗放在更容易取得的地方，例如在家中每個樓層都擺放一組，減少貓咪生理機能的壓力。 請勿改變他們習以為常的任何程序，否則會造成更麻煩的認知困難。
讓熟齡貓運動並整理毛髮
貓咪關節如有疼痛或敏感，行動會更少，聽到飼主叫喊亦不願意動身。 如果貓咪關節很痛，聽到飼主叫喊亦有可能變得不耐煩，而且年老貓咪往往伴隨認知障礙，就會變得不理人。
不過，讓熟齡貓咪運動依然重要，這樣才能維持健康的體重。 請在白天用貓咪喜愛的玩具溫柔地與他們玩耍；這樣貓咪便可以輕鬆地運動，而且白天消耗體力之後，晚上才能睡得更好。
貓咪的行動如果變得不靈巧，可能亦代表無法好好梳理自己，因此請定期為他們梳毛，將廢毛梳掉，保持皮膚健康。
年老愛貓與他們的飲食
隨著貓咪年紀增加，味覺和嗅覺亦會慢慢變差，從而可能會引起食慾不振。 若再有牙齒的問題，吃東西時的不舒服讓進食量變少，最終可能會使體重下降。 為防止這種情況發生，最好為老年貓咪準備適口性的軟身食物，讓他們更容易進食，更享受用餐過程。
熟齡貓咪飲食中應添加特定營養，幫助緩解老化影響，減緩年齡增長帶來的困擾：
- 葡萄糖胺、軟骨素硫酸鹽及 EPA/DHA 結合青口素，有助維持熟齡貓咪的行動力和健康的關節機能
- 抗氧化物可維持抗氧化能力
- 降低磷攝取量可維持腎臟健康和機能
- 易消化的蛋白質，可維持熟齡貓的消化機能。 甜菜漿有益生元的作用調理腸道，EPA/DHA 則有助於維持消化道健康
帶老年貓咪去看獸醫
貓咪 10 歲後，最好每六個月看一次獸醫，這樣能夠及時發現可能的潛在疾病。 若您發現貓咪飲水和/或排尿增加、出現消化相關問題、行動力明顯變差、行為改變，或身體發現任何腫塊，務必立刻帶貓咪去看獸醫，這些跡象可能都是潛在疾病的徵兆。
只要遵循這些簡單的提示，就能在愛貓日漸年老時給予適當的幫助。 如有任何疑問，請諮詢您的獸醫，他們會很樂意為您提供所需的一切幫助。
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