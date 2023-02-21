老貓均衡營養健康管理配方

產品詳情
優點
活力配方
年齡可能會影響貓的某些重要功能，包括腎臟。此配方含有一系列有助於維持活力的營養成分。
高纖成分
精選的纖維成分可提升飽肚感。
抗氧化複合物
含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
營養資訊
玉米、小麥麩質**、脫水禽肉蛋白、植物纖維、米、玉米麩質、水解動物蛋白、小麥、礦物質、菊苣漿、動物脂肪、魚油、大豆油、乾番茄漿(茄紅素來源)(0.78%)、洋車前子穀與籽(0.5%)、果寡糖、水解酵母菌(甘露寡糖的來源)、發酵的葡萄糖胺、金盞花、水解軟骨(軟骨素來源)。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：25500 IU、維生素D3：845 IU、鐵（3b103）：34毫克、碘（3b201、3b202）：3.4毫克、銅（3b405、3b406）：10毫克、鎂（3b502、3b504）：44毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：134毫克、硒（3b801、3b811、 3b812）：0.05毫克 －保存劑 －抗氧化劑
蛋白質 34%、脂肪 10%、灰分 7.5%、粗纖維 7.9%、鈉 0.7%
**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。