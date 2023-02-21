FHN 老年貓12+營養配方

成分

成分：分離植物蛋白*，預煮的小麥粉，動物脂肪，脫水禽肉蛋白，大米，玉米，植物纖維，水解動物蛋白，菊苣漿，礦物質，魚油，大豆油，酵母及其部分，番茄（番茄紅素來源），果寡糖，洋車前子及種子，水解酵母（甘露寡糖來源），水解甲殼類動物（葡萄糖胺來源），琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源），水解軟骨（軟骨素來源） ）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：19000 IU，維他命D3：700 IU，E1（鐵）：37mg，E2（碘）：3.7mg，E4（銅）：11mg，E5（錳）： 48mg，E6（鋅）：145mg，E8（硒）：0.06mg-感官添加劑：茶提取物（多酚源）：0.6g-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：30％-脂肪含量：19％-粗灰分：5.3％-膳食纖維：4.4％-磷：0.6％-每KG：Omega 3脂肪酸：10.9g-番茄紅素：8mg。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。