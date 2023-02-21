FHN 老年貓12+營養配方

FHN 老年貓12+營養配方

貓咪乾糧

12歲以上老貓

包裝

2kg

4kg

什麼才是正確的餵食量？
尋找零售商

刺激食慾

配方的食物顆粒含有高蛋白質，而且有雙重質感，亦易於咀嚼，有助刺激老貓的胃口。

抗衰老複合物

歸功於配方中特定的營養成分（色氨酸，EPA-DHA以及包括番茄紅素和β-胡蘿蔔素在內的獨家專利* 抗氧化複合配方），產品可抑制因衰老對於認知功能、活動能力及氧化反應所帶來的影響。  ＊法國專利編號：EP1146870

維持腎臟健康

配方中便含有適量的磷，有助維持腎臟功能健康。

維持泌尿系統健康

配方幫助成貓維持健康的泌尿系統。

產品詳情

配方還可以作為濕糧加進鮮味的肉汁或是啫喱食糧之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

pa.productDetails.productDetailsImageAlt