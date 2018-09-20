熟齡貓的常見疾病
老年貓，亦即是年滿 10 歲的熟齡貓，可能會隨著年齡的增長而患有幾種疾病，而且身體亦會逐漸喪失功能。 但是，您可以透過飲食、醫療和環境改變的正確組合方式，緩解這些常見疾病為貓咪帶來的不適。
老年貓行動力喪失
老年貓通常會有關節炎和關節疼痛的問題，因為多年以來，他們的關節和軟骨已受磨損。 這會導致其行動力喪失，包括步伐不穩、跳躍困難，甚至因為身體不再靈活而無法整理毛髮。 關節敏感亦會讓他們不願意玩耍或在叫喚時前來，因為對他們而言，移動可能會非常疼痛。
您可以透過飲食的方式照顧愛貓的關節；舉例來說，您可以在他們的食物中加入奧米加三長鏈多不飽和脂肪酸，以協助維持他們的關節健康。 同樣，在食物中加入軟骨素和葡萄糖胺等營養亦有助維持軟骨的健康。
您亦可以在他們喜歡的高處休息地方加裝坡道、將他們的貓砂盤換成更容易進出的淺盆，並讓他們的睡床更柔軟舒適，減輕熟齡貓在移動時可能會感覺到的任何不適。
熟齡貓和糖尿病
每 200 隻貓就有一隻患有糖尿病，特別是 7 歲後的貓咪更容易罹患此疾病，而且糖尿病與肥胖亦有直接的關係。 因此，為了避免貓咪罹患這種疾病的最好方式之一，就是維持貓咪正常健康的體重。
貓咪如果罹患糖尿病，他們的細胞就無法對胰島素做出正確的反應，有些病例則是因為他們的身體無法製造足夠的胰島素。 亦就是說，這些貓咪必須注射胰島素，一般來說是一天一次或兩次。 獸醫通常會開出結合胰島素治療和飲食改變 (蛋白質含量高、碳水化合物含量低) 的組合處方。
熟齡貓的糖尿病症狀包括排尿次數和尿量增加、容易口渴和飢餓，而且易患肥胖症。 如發現愛貓有這些症狀，請務必尋求獸醫的協助。
年老的貓咪和體重降低
對於熟齡貓而言，體重降低是一種很常見，但不一定與疾病有關的症狀；如果發現愛貓體重降低，請務必預約獸醫，了解愛貓是否體重降低，讓獸醫找出原因並提供合適的治療方式。
部分有體重降低症狀的生理疾病包括慢性腎病、糖尿病、甲狀腺功能亢進和腸炎。 老年貓亦可能因為食慾降低而導致體重降低，而這可能是因以下原因所致：
- 牙齒問題，令進食變得困難
- 嗅覺和味覺退化，導致進食慾望減少
- 可能導致身體無法吸收食物營養的消化系統疾病
視乎貓咪體重降低的根本原因而定，您的獸醫可以為您提供照顧愛貓的最好方式相關資訊。 不過您亦可以嘗試給予較容易吞食的較軟食物，或是將食物稍微加熱、增加香氣，這亦可以促進其食慾。
雖然這些問題對於老年貓咪來說非常常見，但不一定會為他們帶來不必要的疼痛或壓力。 如果您認為自己的愛貓不舒服，請帶貓咪到獸醫處檢查，他們可以為您提供建議。
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