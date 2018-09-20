老年貓，亦即是年滿 10 歲的熟齡貓，可能會隨著年齡的增長而患有幾種疾病，而且身體亦會逐漸喪失功能。 但是，您可以透過飲食、醫療和環境改變的正確組合方式，緩解這些常見疾病為貓咪帶來的不適。

老年貓行動力喪失

老年貓通常會有關節炎和關節疼痛的問題，因為多年以來，他們的關節和軟骨已受磨損。 這會導致其行動力喪失，包括步伐不穩、跳躍困難，甚至因為身體不再靈活而無法整理毛髮。 關節敏感亦會讓他們不願意玩耍或在叫喚時前來，因為對他們而言，移動可能會非常疼痛。

您可以透過飲食的方式照顧愛貓的關節；舉例來說，您可以在他們的食物中加入奧米加三長鏈多不飽和脂肪酸，以協助維持他們的關節健康。 同樣，在食物中加入軟骨素和葡萄糖胺等營養亦有助維持軟骨的健康。

您亦可以在他們喜歡的高處休息地方加裝坡道、將他們的貓砂盤換成更容易進出的淺盆，並讓他們的睡床更柔軟舒適，減輕熟齡貓在移動時可能會感覺到的任何不適。

熟齡貓和糖尿病

每 200 隻貓就有一隻患有糖尿病，特別是 7 歲後的貓咪更容易罹患此疾病，而且糖尿病與肥胖亦有直接的關係。 因此，為了避免貓咪罹患這種疾病的最好方式之一，就是維持貓咪正常健康的體重。

貓咪如果罹患糖尿病，他們的細胞就無法對胰島素做出正確的反應，有些病例則是因為他們的身體無法製造足夠的胰島素。 亦就是說，這些貓咪必須注射胰島素，一般來說是一天一次或兩次。 獸醫通常會開出結合胰島素治療和飲食改變 (蛋白質含量高、碳水化合物含量低) 的組合處方。

熟齡貓的糖尿病症狀包括排尿次數和尿量增加、容易口渴和飢餓，而且易患肥胖症。 如發現愛貓有這些症狀，請務必尋求獸醫的協助。