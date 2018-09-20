年長的貓咪適合甚麼樣的飲食

隨著貓咪年紀日長，他們的身體也會發生變化，換言之，他們的飲食和餵養方式也需要改變。 從大約 11 歲起，您的貓就屬於「年長」貓咪，所需的營養亦與在早階段的貓不同。

日漸變老的愛貓身體內發生了甚麼變化？

隨著貓咪長大，從大約 11 歲開始，您會注意到一些跡象顯示他們的身體和行為正在發生變化。

他們可能睡得比以前多，行為亦與前有所不同，例如變得不合群，或會比以前叫得較多。 您可能會注意到他們的皮膚和毛變得不再那麼光滑，或是變白。 隨著關節老化，他們可能無法再穩步行走、跳躍或舔理自己的毛。

他們的身體內部機能正在老化， 免疫系統和消化能力都變弱。 牙齒問題 (例如牙齒磨損或牙齦疾病) 可能會影響貓咪食慾，因為進食可能會使他們感到痛苦；這最終會導致體重減輕。 他們的嗅覺、味覺和聽覺也不再像以前般敏銳，抵受壓力的能力亦下降。

您的愛貓會開始經歷一般貓進入老年後常見的健康狀況，例如是腎病、糖尿病、骨關節炎或甲狀腺功能亢進，但這些狀況都可以透過適當調整飲食配搭藥物獲得緩解。

您的愛貓開始老化後，對於他們的營養需求有甚麼影響？

由於您愛貓的身體機能開始發生變化，因此需要的營養也會與以往不同。

他們的消化能力下降，從食物中吸收營養的能力也變差，尤其是脂肪和蛋白質。 由牙齒和消化問題可以看出，您的愛貓進食與以往一樣的食物時可能會出現咀嚼困難的情況，因此準備較軟身、像慕斯般質地的食物，會讓他們較容易進食。

嗅覺和味覺變差會影響食慾，因此準備特別美味的食物來引起他們的食慾，才能繼續獲得所需的營養。