愛貓變老的跡象

雖然每隻貓表示出老化的跡象有所不同，但有一些常見的老化跡象是每一隻貓都會經歷的。 老貓的嗅覺、味覺和聽覺變得遲鈍，這會影響他們的食慾。 許多牙齒相關問題亦可能導致食慾不良，例如是牙齒有磨損跡象、牙齦疾病或牙齒脫落； 以上這些問題同時影響下，愛貓的體重可能會減輕。

步入老年的貓關節靈活度較差，尤其是受到骨關節炎的影響時，這種疾病可能會帶來嚴重的疼痛和活動性障礙。 活動困難亦會令他們無法好好整理毛髮，進而在毛髮和皮膚健康方面產生隱憂。

您或許會發現愛貓毛色變得更白，毛髮的健康狀態亦有所下降，因為皮脂腺功能下降，滋養皮膚油質減少。 免疫反應的自然能力亦將隨著年齡增長而減弱，這讓貓暴露於更高的感染和疾病風險當中。 隨著貓咪變老，由於他們消化脂肪和蛋白質的能力降低，消化等新陳代謝的過程亦會有所變化。

老貓還有可能表現出過去不曾有的行為，包括缺乏互動或在不合時宜的時候發出噪音。 他們睡眠時間可能增加，但卻較淺眠，進而他們的日常作息改變並出現行為問題。

老貓生病的症狀

在年紀較大的貓中，這些症狀有時候並非純粹是「變老」的跡象，亦可能是因更嚴重問題而引起。

貓傾向於隱藏疾病，他們會避免惡化而限制自己的行動或活動，不太容易經由跛行或吵鬧等跡象發現其疼痛不適的情況。 有鑑於此，請務必仔細觀察貓行為的任何微妙變化：例如拒絕進食，或不再跳到他們最喜歡的地點，若發現異狀請帶他們去看獸醫。

在老年貓中需要注意下列常見的症狀，這些情況可能表明存在的隱藏問題：

食慾不振或體重下降，這可能代表消化問題

排尿或口渴感增加，則是泌尿問題的潛在跡象

四肢僵硬、跛行或起身困難，則可能患有關節炎

出現迷失方向、焦慮或其他異常的行為

定期帶愛貓給獸醫檢查，您便可以在情況惡化之前掌握愛寵的健康情況，並為您的老年貓提供最好的照護。