年老的到臨會對愛貓有甚麼影響
貓在一生中不同的階段需要不同的照料以確保身心健康，這包括協助幼貓穩健成長，以及幫助年長貓享受健康的生活。 但如何判斷貓是否已進入年老階段呢？有甚麼跡象呢？
貓的年齡與人類年齡換算
跟人類一樣，個別貓咪的老化過程各有不同，每隻貓出現老化跡象的時間都不一樣。 但一般來說，貓從 7 歲開始身體細胞就會出現早期老化跡象，但要到貓 12 歲左右，這些跡象才開始明顯可見。 從那時起，他們體內細胞的活躍程度開始減慢，身體機能 (包括心臟和免疫系統) 亦會變弱。
獸醫對貓齡的分類如下：
- 7 至 10 歲的貓屬於熟齡貓
- 11 至 14 歲的貓屬於年長
- 15 歲或以上的貓屬於進入老化階段
以人類年齡來理解這一點，一隻 10 歲的貓就相當於一個 56 歲的人。 貓的壽命長達 20 年並不罕見，就相當於人類 96 歲。
愛貓變老的跡象
雖然每隻貓表示出老化的跡象有所不同，但有一些常見的老化跡象是每一隻貓都會經歷的。 老貓的嗅覺、味覺和聽覺變得遲鈍，這會影響他們的食慾。 許多牙齒相關問題亦可能導致食慾不良，例如是牙齒有磨損跡象、牙齦疾病或牙齒脫落； 以上這些問題同時影響下，愛貓的體重可能會減輕。
步入老年的貓關節靈活度較差，尤其是受到骨關節炎的影響時，這種疾病可能會帶來嚴重的疼痛和活動性障礙。 活動困難亦會令他們無法好好整理毛髮，進而在毛髮和皮膚健康方面產生隱憂。
您或許會發現愛貓毛色變得更白，毛髮的健康狀態亦有所下降，因為皮脂腺功能下降，滋養皮膚油質減少。 免疫反應的自然能力亦將隨著年齡增長而減弱，這讓貓暴露於更高的感染和疾病風險當中。 隨著貓咪變老，由於他們消化脂肪和蛋白質的能力降低，消化等新陳代謝的過程亦會有所變化。
老貓還有可能表現出過去不曾有的行為，包括缺乏互動或在不合時宜的時候發出噪音。 他們睡眠時間可能增加，但卻較淺眠，進而他們的日常作息改變並出現行為問題。
老貓生病的症狀
在年紀較大的貓中，這些症狀有時候並非純粹是「變老」的跡象，亦可能是因更嚴重問題而引起。
貓傾向於隱藏疾病，他們會避免惡化而限制自己的行動或活動，不太容易經由跛行或吵鬧等跡象發現其疼痛不適的情況。 有鑑於此，請務必仔細觀察貓行為的任何微妙變化：例如拒絕進食，或不再跳到他們最喜歡的地點，若發現異狀請帶他們去看獸醫。
在老年貓中需要注意下列常見的症狀，這些情況可能表明存在的隱藏問題：
- 食慾不振或體重下降，這可能代表消化問題
- 排尿或口渴感增加，則是泌尿問題的潛在跡象
- 四肢僵硬、跛行或起身困難，則可能患有關節炎
- 出現迷失方向、焦慮或其他異常的行為
定期帶愛貓給獸醫檢查，您便可以在情況惡化之前掌握愛寵的健康情況，並為您的老年貓提供最好的照護。
點讚和分享此頁