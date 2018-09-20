年老的到臨會對愛貓有甚麼影響

您的貓在生命中不同階段會需要不同的照顧，但貓怎樣才算是年長呢？如何照顧年長貓咪呢？
在戶外躺著的年老貓咪。

貓在一生中不同的階段需要不同的照料以確保身心健康，這包括協助幼貓穩健成長，以及幫助年長貓享受健康的生活。 但如何判斷貓是否已進入年老階段呢？有甚麼跡象呢？

貓的年齡與人類年齡換算

跟人類一樣，個別貓咪的老化過程各有不同，每隻貓出現老化跡象的時間都不一樣。 但一般來說，貓從 7 歲開始身體細胞就會出現早期老化跡象，但要到貓 12 歲左右，這些跡象才開始明顯可見。 從那時起，他們體內細胞的活躍程度開始減慢，身體機能 (包括心臟和免疫系統) 亦會變弱。

獸醫對貓齡的分類如下：

  • 7 至 10 歲的貓屬於熟齡貓
  • 11 至 14 歲的貓屬於年長
  • 15 歲或以上的貓屬於進入老化階段

以人類年齡來理解這一點，一隻 10 歲的貓就相當於一個 56 歲的人。 貓的壽命長達 20 年並不罕見，就相當於人類 96 歲。

Ageing cat lying down indoors

愛貓變老的跡象

雖然每隻貓表示出老化的跡象有所不同，但有一些常見的老化跡象是每一隻貓都會經歷的。 老貓的嗅覺、味覺和聽覺變得遲鈍，這會影響他們的食慾。 許多牙齒相關問題亦可能導致食慾不良，例如是牙齒有磨損跡象、牙齦疾病或牙齒脫落； 以上這些問題同時影響下，愛貓的體重可能會減輕。

步入老年的貓關節靈活度較差，尤其是受到骨關節炎的影響時，這種疾病可能會帶來嚴重的疼痛和活動性障礙。 活動困難亦會令他們無法好好整理毛髮，進而在毛髮和皮膚健康方面產生隱憂。

您或許會發現愛貓毛色變得更白，毛髮的健康狀態亦有所下降，因為皮脂腺功能下降，滋養皮膚油質減少。 免疫反應的自然能力亦將隨著年齡增長而減弱，這讓貓暴露於更高的感染和疾病風險當中。 隨著貓咪變老，由於他們消化脂肪和蛋白質的能力降低，消化等新陳代謝的過程亦會有所變化。

老貓還有可能表現出過去不曾有的行為，包括缺乏互動或在不合時宜的時候發出噪音。 他們睡眠時間可能增加，但卻較淺眠，進而他們的日常作息改變並出現行為問題。

老貓生病的症狀

在年紀較大的貓中，這些症狀有時候並非純粹是「變老」的跡象，亦可能是因更嚴重問題而引起。

貓傾向於隱藏疾病，他們會避免惡化而限制自己的行動或活動，不太容易經由跛行或吵鬧等跡象發現其疼痛不適的情況。 有鑑於此，請務必仔細觀察貓行為的任何微妙變化：例如拒絕進食，或不再跳到他們最喜歡的地點，若發現異狀請帶他們去看獸醫。

在老年貓中需要注意下列常見的症狀，這些情況可能表明存在的隱藏問題：

  • 食慾不振或體重下降，這可能代表消化問題
  • 排尿或口渴感增加，則是泌尿問題的潛在跡象
  • 四肢僵硬、跛行或起身困難，則可能患有關節炎
  • 出現迷失方向、焦慮或其他異常的行為

定期帶愛貓給獸醫檢查，您便可以在情況惡化之前掌握愛寵的健康情況，並為您的老年貓提供最好的照護。

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