老貓高效營養健康管理袋裝濕糧（肉汁）
貓咪濕糧
每包85公克
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
活力配方
年齡可能會影響貓的某些重要功能，包括腎臟。此配方含有一系列有助於維持活力的營養成分。
抗氧化複合物
含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。
最佳熱量水平
調整熱量水平，以滿足活躍成貓的需求。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
成分：肉類和動物衍生物、穀物、植物來源衍生物、植物蛋白提取物、礦物質、油和脂肪、蔬菜、酵母。
添加劑（公斤）** 營養添加劑：維他命 D3：126 IU、鐵（3b103）：2 毫克、碘（3b202）：0.31 毫克、銅（3b405、3b406）：2.5 毫克、錳（3b502、3b503、3b504、3b504）:0.8毫克、鋅(3b603, 3b605, 3b606): 8 毫克 - 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：0.2 g **數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質9%、脂肪4%、灰分1.4%、纖維素1.3%、水分80%