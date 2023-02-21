老貓高效營養健康管理配方
貓咪乾糧
提供1.5公斤、3.5公斤裝
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
活力配方
年齡可能會影響貓的某些重要功能，包括腎臟。此配方含有一系列有助於維持活力的營養成分。
抗氧化複合物
含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。
最佳熱量水平
調整熱量水平，以滿足活躍成貓的需求。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
成分：脫水家禽蛋白、粟米、小麥麩質*、大米、小麥、粟米麩質、植物纖維、 水解動物蛋白、礦物質、菊苣漿、動物脂肪、魚油、大豆油、乾番茄漿（茄紅素的來源）(0.80%)、洋車前子殼和籽、低聚果糖、水解酵母（甘露低聚醣的來源）、 發酵而成的葡萄糖胺（0.048%）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）（0.00048%）。
添加劑（每公斤）：營養添加劑：維他命 A：20500 IU，維他命 D3：755 IU，鐵(3b103)：35 毫克，碘（3b201，3b202）：3.5 毫克，銅（3b405，3b406）：11 毫克，錳（3b502，3b504）：45 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：131 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.06 毫克 - 防腐劑 - 抗氧化劑。
營養分析：蛋白質36.0%、脂肪含量10.0% 、粗灰分7.1%、膳食纖維5.4%、磷0.8%、 鈣1.0%、鈉0.7%、鎂0.07%、鉀0.7%、氯化物1.14%、硫0.7%、Omega-3脂肪酸0.71%、每公斤：β-胡蘿蔔素：4.2 毫克。
*L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。