老貓高效營養健康管理配方

老貓高效營養健康管理配方

貓咪乾糧

提供1.5公斤、3.5公斤裝

包裝

1.5kg

3.5kg

什麼才是正確的餵食量？

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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活力配方

年齡可能會影響貓的某些重要功能，包括腎臟。此配方含有一系列有助於維持活力的營養成分。

抗氧化複合物

含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。

最佳熱量水平

調整熱量水平，以滿足活躍成貓的需求。

備有S/O指數

有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。

產品詳情

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