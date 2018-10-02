您的角色

您的幼貓亦會受到您帶入的環境影響。 從很小就開始與不同的人和動物接觸的幼貓，相比之下更為成熟，更富有好奇心。

訓練幼貓的原則

雖然您的幼貓會先模仿母貓的行為，之後他們亦會自己做出不一樣的嘗試； 而實驗的一部分是學習其行為所帶來的後果。 簡單來說，如果他們喜歡這些結果，便會繼續重複相同的行動。

咬抓行為

在幼貓的爪子和牙齒完全發育之前，您需要盡早教會他們甚麼是可以做的，甚麼是不能做的。 當幼貓與其兄弟姐妹玩耍打鬧時，隨著被其他幼貓咬傷和抓傷的過程中，便可協助幼貓學到如何控制牙齒和爪子不會令對方疼痛的強度。

使用貓砂盆

大約 5 到 6 周齡時，您的幼貓已學會使用貓砂盆了，並且經常花很多時間來掩蓋他們的排泄物。 如果幼貓沒有這樣做的話，請經常將他們放進貓砂盆中，尤其是在飯後。 抬起他們的爪子挖一個洞，使他們養成覆蓋排泄物的習慣； 您應該只需重複這個動作一到兩次。

在訓練幼貓的過程中，您會發現他們的行為很難掌控；然而若您能學會解讀貓咪的肢體語言、聲音和臉部表情，那麼便能夠逐漸理解愛貓的行為，且會更有能力協助他們維持身心健康。