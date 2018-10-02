訓練幼貓的要訣
最有效的訓練方式是：分多次進行，每次的時間盡量短。同時，不要讓貓咪受到其他事物干擾，並且給予的獎勵必須是對貓來說是很有價值的。此外，訓練愛貓的行為並不牽涉過往一些負面的經歷。
貓的學習模式
幼貓的基本學習階段是由出生後開始到 6 個月大之間，主要是通過母親的主導角色以及與兄弟姐妹的互動。 幼貓從模仿母親的行為開始，然後從不斷嘗試中學習。 因此，您對幼貓教育基礎的貢獻很有限，但您仍然有責任引導他們在新環境中學習與人類和其他動物共處。
母貓的角色
建議您等到幼貓至少兩個月大以後才讓他離開母親和兄弟姐妹。 母貓在幼貓的成長過程中擔當非常重要的角色，通過以身作則和遊戲的方式教導幼貓養成衛生和社交習慣，並餵養他們，看管、安慰和保護他們。
您的角色
您的幼貓亦會受到您帶入的環境影響。 從很小就開始與不同的人和動物接觸的幼貓，相比之下更為成熟，更富有好奇心。
訓練幼貓的原則
雖然您的幼貓會先模仿母貓的行為，之後他們亦會自己做出不一樣的嘗試； 而實驗的一部分是學習其行為所帶來的後果。 簡單來說，如果他們喜歡這些結果，便會繼續重複相同的行動。
咬抓行為
在幼貓的爪子和牙齒完全發育之前，您需要盡早教會他們甚麼是可以做的，甚麼是不能做的。 當幼貓與其兄弟姐妹玩耍打鬧時，隨著被其他幼貓咬傷和抓傷的過程中，便可協助幼貓學到如何控制牙齒和爪子不會令對方疼痛的強度。
使用貓砂盆
大約 5 到 6 周齡時，您的幼貓已學會使用貓砂盆了，並且經常花很多時間來掩蓋他們的排泄物。 如果幼貓沒有這樣做的話，請經常將他們放進貓砂盆中，尤其是在飯後。 抬起他們的爪子挖一個洞，使他們養成覆蓋排泄物的習慣； 您應該只需重複這個動作一到兩次。
在訓練幼貓的過程中，您會發現他們的行為很難掌控；然而若您能學會解讀貓咪的肢體語言、聲音和臉部表情，那麼便能夠逐漸理解愛貓的行為，且會更有能力協助他們維持身心健康。
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