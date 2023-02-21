FHN 絕育成貓營養配方
貓咪乾糧
絕育後成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
體重管理
配方透過每天提供給予貓咪適度中等含量的脂肪來降低牠們對於體重增加的風險。
維持泌尿系統健康
配方中能夠提供均衡足夠的礦物質來幫助貓咪維持泌尿系統健康。
高蛋白含量
配方中含有較高的蛋白質，有助維持肌肉質量。
富含左旋肉鹼
左旋肉鹼有助脂肪代謝。
成分：脫水禽肉蛋白，玉米，分離植物蛋白*，植物纖維，動物脂肪，水解動物蛋白，大米，小麥，甜菜漿，玉米蛋白，酵母及其部分，礦物質，魚油，果寡糖，大豆 油。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：19000 IU，維他命D3：1000 IU，E1（鐵）：31 mg，E2（碘）：3.1 mg，E4（銅）：10 mg，E5（錳）： 41mg，E6（鋅）：122mg，E8（硒）：0.05mg，左旋肉鹼：100mg-技術添加劑：沉澱來源的斜發沸石：10g-動物性添加劑：氯化銨：5g-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：37％-脂肪含量：12％-粗灰分：8.2％-膳食纖維：6.2％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
產品詳情
配方還可以作為濕糧加進鮮味的肉汁或是啫喱食糧之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓咪得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果