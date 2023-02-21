FHN 絕育成貓營養配方

FHN 絕育成貓營養配方

貓咪乾糧

絕育後成貓

包裝

2kg

4kg

10kg

什麼才是正確的餵食量？
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體重管理

配方透過每天提供給予貓咪適度中等含量的脂肪來降低牠們對於體重增加的風險。

維持泌尿系統健康

配方中能夠提供均衡足夠的礦物質來幫助貓咪維持泌尿系統健康。

高蛋白含量

配方中含有較高的蛋白質，有助維持肌肉質量。

富含左旋肉鹼

左旋肉鹼有助脂肪代謝。

產品詳情

配方還可以作為濕糧加進鮮味的肉汁或是啫喱食糧之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓咪得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果

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