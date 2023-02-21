FCN 成貓除毛球加護配方
貓咪乾糧
您的愛貓是否容易有毛球問題? 貓每天大部分時間都在理毛，因此會吞入大量毛髮。攝入的毛髮會積累在消化道中形成毛球，再經由吐毛或排便排出。消化道累積的毛髮可能會造成貓的不適和引起更嚴重的問題。 ・科學實證有效：飼餵ROYAL CANIN® 成貓除毛球加護配方乾糧，14天內有助減少毛球形成的功效。* *Royal Canin 研發中心數據，對照組為不包含有效化毛貓複合物的相同配方。
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
加強化毛成貓糧
這種有針對性的營養方案的主要優點是什麼？ 加強化毛成貓糧（HAIRBALL CARE）為精準均衡的營養配方，有助減少毛球的自然形成。獨有去毛球複合物由特定膳食纖維混合物組成，包括洋車前子（富含粘液）和不溶性纖維，有助刺激腸道自然蠕動。因此，貓每天攝入的毛髮可以通過腸道排出，而不會積累在胃中並通過食道排出。
容易形成毛球
您的愛貓是否容易形成毛球？貓每天花很多時間梳理毛髮，因此會攝入大量毛髮。攝入的毛髮會積累在消化道中形成毛球，毛球會通過食道排出或通過腸道排出。
經實驗證明的結果/雙倍功效/毛髮排出/14天內/混合膳食纖維/洋車前子
經實驗證明的結果：僅飼餵加強化毛成貓糧（HAIRBALL CARE）14天後即有雙倍*去除毛球功效。 *Royal Canin內部實驗，對照組為不含獨特去毛球複合物的成貓貓糧，2013年。
泌尿道健康
均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。
營養成分分析：水分5.5%、蛋白質34%、脂肪15%、纖維素6.9%、灰分7.0%。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素A 25000 IU、維生素D3 1000 IU、鐵 28mg、碘2.8mg、銅 9mg、錳 36mg、鋅 116mg、硒 0.04mg；抗氧化物。
成分：脫水禽肉蛋白、玉米、蔬菜纖維、米、小麥麩質*、動物脂肪、玉米麩質、水解家禽蛋白、、小麥、小麥麵粉、甜菜漿、礦物質、酵母產品、大豆油、魚油、洋車前子殼及籽(0.5%)、果寡糖。*L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性。
產品詳情
・精準均衡的營養配方以自然方式幫助排出腸胃道內的毛髮。 ・成貓除毛球加護複合物由洋車前子等多種天然膳食纖維以特定比例組成，幫助腸道自然蠕動。 ・幫助貓隨糞便排出每天吞下的毛髮，避免累積在腸胃道中或由吐毛排出。