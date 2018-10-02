甚麼是貓披衣菌？

貓披衣菌是一種會導致成貓和小貓患結膜炎的細菌。

受貓披衣菌感染的貓會有哪些症狀？

當您的成貓或小貓患有結膜炎時，便會出現多種症狀。 請隨時留意以下症狀：

眼有分泌物和液體積聚

不斷眨眼

持續斜視

眼球組織發紅

結膜炎會否引起其他併發症嗎？

通常結膜炎引起眼發炎時，亦會出現上呼吸道感染。 這些症狀統稱為「貓流感」，是由幾種不同的感染導致。

最常見的感染包括貓科皰疹病毒-1 (FHV) 和貓科卡里西病毒 (FCV)，這兩種病毒在貓之中非常普遍。

此外，支氣管敗血性桿菌和黴漿菌這兩種細菌亦會引發貓流感。

貓流感是如何傳播？

貓流感不僅可在貓之間直接傳播，亦會由摸完貓咪後沒有洗手的人傳播。 貓流感亦會透過被噴嚏或涙水污染後未完全清潔的物體傳染，包括食物碗、籠子和毛刷。

貓流感還有其他哪些症狀？

貓流感的臨床症狀包括：

不斷流眼涙和鼻水

過多口水

打噴嚏

口腔潰瘍

牙齦發炎

咽喉痛

淋巴結腫大

貓流感的症狀一定是很明顯的嗎？

有時成貓或小貓雖沒有表現諸如貓流感等疾病的臨床症狀或跡象，卻仍可能是多種病毒的帶菌者，包括貓科卡里西病毒、貓科皰疹病毒、FeLV 和貓披衣菌。

如果您的新小貓周圍有其他貓，請特別小心。 其他貓或者看起來很健康，但仍有可能是上述病毒的帶菌者。

若真如此，他們便會對社群的其他成員 (尤其是小貓) 構成風險。

我的貓可以接種抵抗貓披衣菌和結膜炎的疫苗嗎？

您可按獸醫的建議讓愛貓接種預防貓披衣菌的疫苗。

成貓和小貓通常會接種能抵抗幾種可結合成為貓流感的的核心病毒和疾病的疫苗，但這並不一定包括貓披衣菌。

您的獸醫會告訴您是否需要接種這種疫苗。

哪些是貓咪例行地必須接種的疫苗？

這些例行必須接種的疫苗包括：

貓科皰疹病毒 (fHV)

貓科卡里西病毒 (FCV)

貓科泛白血球減少症 (FPV)

貓科白血病病毒 (FeLV)

獸醫不會例行地替寵物注射防貓披衣菌疫苗，但通常都會建議接種。 獸醫會考慮您小貓的生活方式，特別是他們是否會去戶外，以及是否會與其他貓接觸。 然後，他們會製定建議的疫苗接種計劃和時間表。

如果您的新小貓可能會與其他貓一起，那麼請務必諮詢您的獸醫是否應替愛貓注射所有能預防貓流感的疫苗。