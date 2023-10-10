透過本⽂您可以了解：



⼀、貓咪為什麼會感染貓腹膜炎？

⼆、貓冠狀病毒如何導致貓腹膜炎？

三、貓腹膜炎症狀有哪些？

四、貓腹膜炎如何檢測？

五、貓腹膜炎預防方法

六、貓腹膜炎疫苗有用嗎？



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貓傳染性腹膜炎對成貓和幼貓來說，都是致命的疾病。患上貓腹膜炎的寵物抵抗力會下降，出現精神萎靡、食欲不振的情況。到了中後期，貓咪身體還會出現心血管疾病、腹腔積液等多種併發症。您需要提前了解，並做好預防措施，讓愛寵能夠健康順利地成長。

貓咪為什麼會感染貓腹膜炎？

貓傳染性腹膜炎（FIP）是由一種叫做貓冠狀病毒的常見病毒所引起。經常共用玩具、食物容器的多寵家庭，貓貓會更容易患上貓腹膜炎。雖然總體來說，成貓和幼貓患上FIP的幾率很小，可一旦患上貓腹膜炎就很難根治。建議您平時多注意防護，幫助幼貓提升免疫力，協助幼貓發展免疫系統，讓貓咪能夠健康成長。

貓冠狀病毒如何導致貓腹膜炎？

貓冠狀病毒有兩種主要類型會感染成貓和幼貓：



腸道冠狀病毒

引起貓傳染性腹膜炎的冠狀病毒

所謂的「腸道」冠狀病毒主要局限於腸道。這種病毒會在腸內繁殖且可能導致貓肚子痛，通常會發生在幼貓身上，尤其是與其他貓一起生活的幼貓。

引起貓傳染性腹膜炎的冠狀病毒目前認為是腸道冠狀病毒的突變。科學家至今還不了解良性的冠狀病毒，究竟是如何變異成致命的貓傳染性腹膜炎。

貓腹膜炎症狀有哪些？

貓咪感染的傳染性腹膜炎主要有「滲出型」和「非滲出型」兩種。前者會導致愛寵出現胸部積水或腹水，而後者則會讓內臟器官長出結節(肉芽)。不過這通常需要去醫院進行專業診斷後，才能判斷。如果你想知道自家愛寵有沒有患上這種疾病，可以仔細觀察貓咪是否出現有貓傳染性腹膜炎症狀：

發燒

嘔吐

食慾不振

腹瀉

癲癇

貓腹膜炎如何檢測？

以現有技術而言，獸醫只能檢測出貓咪體內是否有冠狀病毒存在，但沒辦法辨別這是腸道冠狀病毒或是引起貓傳染性腹膜炎的冠狀病毒。亦即是說，目前還沒有專門針對貓傳染性腹膜炎這方面的特定檢測。

當您去醫院給貓貓身體檢查後，獸醫會分析其他各種不同因素去判斷，其中包括成貓或幼貓的生活環境、任何臨床症狀，以及任何其他進行過的檢測結果。在獸醫參考各方面因素和情況後，會告訴您一個準確的結果。

我們建議您每年安排固定時間帶貓體檢，除了貓腹膜炎疾病外，還能夠檢測貓咪是否患有熟齡貓的常見疾病。貓咪隨著年齡的增長而患有多種疾病，定期檢查可以提前發現，做好預防和治療工作，保障貓健康。

貓腹膜炎預防方法

貓冠狀病毒通常會潛藏在糞便中，貓接觸到受感染的糞便就會被傳染。您在養貓的時候，要注意預防，不要讓多隻小貓一起共用便盆、食物碗或整理毛髮用具。平時也要減少家貓和戶外貓的接觸，防止戶外貓身上沾有受感染的糞便，傳染給自家愛寵。



貓腹膜炎疫苗有用嗎？

幼貓疫苗接種可以保護牠們的身體健康，提前預防一些疾病。目前是有貓傳染性腹膜炎的疫苗，但其有效性仍有爭議。並且由於貓傳染性腹膜炎疫苗不屬於核心疫苗，所以很多養寵家庭都沒有給自家的貓咪接種貓腹膜炎疫苗。您在給貓咪接種疫苗之前，可以先了解貓疫苗注射時間表 ，和獸醫確認幼貓已經接種的疫苗種類，以及還需要接種哪些疫苗。

除此之外，獸醫還會根據貓的生活方式，分析貓咪會在外面或屋內與其他貓接觸等各種因素，來判斷寵物需要預防哪些疾病，為您和愛寵提供專業建議。