幼貓吃什麼維持免疫力？此時期的營養是關鍵！

因為幼貓從貓媽媽身上獲得的保護力不會一直維持下去。這個保護力就像是臨時防護罩，能讓幼貓展開生命，但在出生約 5-6 週幼貓斷奶後就會逐漸減弱。幼貓注射的第一劑疫苗將能幫助在牠們成長時避免感染最危險的疾病（如貓瘟、貓疱疹病毒、貓卡里西病毒），但小小的幼貓通常要到約 2 個月時才會對疫苗有所「回應」。這樣一來，照顧幼貓就會出現一段脆弱的時間，即所謂的「免疫力空窗期」，幼貓在此時已失去大部分來自母貓的保護力，卻也尚未獲得來自疫苗及其自身抗體的保護。

因此在剛出生小貓照顧的這段時間（會隨著每隻幼貓而不同），必須讓幼貓待在乾淨衛生的場所，並餵食能讓牠們長得更強壯、更健康所需要的專屬幼貓營養品，同時也能避免幼貓營養不良。