幼貓吃什麼維持免疫力？此時期的營養是關鍵！
一、幼貓與成貓的免疫力有什麼不同？
幼貓的免疫系統能在牠們成長及發育時協助提供保護，免疫系統的任務就是要評估威脅及對抗病原體。
剛出生的幼貓能夠透過貓媽媽的母乳維持健康，但當牠們逐漸成長，母貓的乳汁漸漸不足以滿足牠們的需求。與成貓相比，幼貓的身體與免疫系統還未完全發展，免疫功能較為不完善，這意味著牠們面臨較容易受到外在環境感染的狀況。因此需要特別留意照顧幼貓注意事項（如營養、環境、預防針）以維持其健康。
二、為什麼需要協助幼貓發展免疫系統？
因為幼貓從貓媽媽身上獲得的保護力不會一直維持下去。這個保護力就像是臨時防護罩，能讓幼貓展開生命，但在出生約 5-6 週幼貓斷奶後就會逐漸減弱。幼貓注射的第一劑疫苗將能幫助在牠們成長時避免感染最危險的疾病（如貓瘟、貓疱疹病毒、貓卡里西病毒），但小小的幼貓通常要到約 2 個月時才會對疫苗有所「回應」。這樣一來，照顧幼貓就會出現一段脆弱的時間，即所謂的「免疫力空窗期」，幼貓在此時已失去大部分來自母貓的保護力，卻也尚未獲得來自疫苗及其自身抗體的保護。
因此在剛出生小貓照顧的這段時間（會隨著每隻幼貓而不同），必須讓幼貓待在乾淨衛生的場所，並餵食能讓牠們長得更強壯、更健康所需要的專屬幼貓營養品，同時也能避免幼貓營養不良。
三、幼貓吃什麼好？哪些食物類型對幼貓營養有幫助？
在幫助幼貓的免疫系統發育，幼貓飲食的品質能發揮重大作用，並讓「免疫力空窗期」變得更容易度過。剛出生的小貓要吃什麼？一個月幼貓吃什麼？選擇加入關鍵營養素的幼貓專屬營養配方，如含有抗氧化物及益生元的幼貓食物（益生元是腸道好菌的食物），能幫助保持幼貓的天然免疫力，奶貓照顧過程更輕鬆容易。
