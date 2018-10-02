接種疫苗可以保護幼貓的身體健康，因此讓他們在適當的年齡接受正確的疫苗接種非常重要。

可以選擇的疫苗種類非常多，但一般而言，主要可以分為兩種：

核心疫苗

非必要疫苗

無論貓咪的生活方式如何，所有幼貓和成貓都建議要接受核心疫苗，而非必要 (又稱非核心) 疫苗則視乎是否可能有特定疾病或病毒風險而建議施打。

獸醫可以針對幼貓的生活方式為您建議最合適的疫苗接種方案。

我的幼貓必須接種的核心疫苗有哪些？

幼貓必須接種以下疾病的疫苗：

貓流感： 由多種不同的病原體引起，包括貓科皰疹病毒 (fHV) 和貓科卡里西病毒 (FCV)。 貓流感會影響眼睛、嘴巴和呼吸道。

貓科泛白血球減少症 (FPV)： 這是一種致命的病毒感染，會導致腹瀉和嘔吐。

貓科白血病病毒 (FeLV)： 這種病毒會抑制免疫系統，因此受感染的貓咪非常容易感染其他疾病。

獸醫會評估幼貓可能有的風險和最適合接受疫苗接種的年齡。 他們會專門針對您的幼貓及其需求安排疫苗接種方案。

我的幼貓是否在一出生就要立即接種？

剛出生時，幼貓會透過母乳獲得抗體的保護。 他們的關鍵期在於母乳中含有的抗體濃度不足以讓他們抵禦病毒的時候，但此時幼貓體內的抗體仍然很高，注射疫苗的效果並不高。 這個時期的幼貓最容易受到感染。

我的幼貓甚麼時候要進行第一次注射？

幼貓第一次接受疫苗接種的理想年齡是出生後八週 (或七至九週)，然後在三至五週後接受第二次注射。 這裡指的是核心疫苗的部分。

他們在回家前是否會完成注射？

由於建議的第一次注射是大約八週大，因此當您將幼貓帶回家的時候，他們可能已經完成第一次疫苗接種。 請務必堅持向育種者或收容所取得此記錄，並在與獸醫討論幼貓的疫苗接種方案時將此記錄提供給獸醫。

獸醫是否會在為幼貓注射疫苗前幫忙做健康檢查？

在為幼貓注射疫苗之前，獸醫會為幼貓進行完整的健康檢查，確認他們的健康狀況良好。 如果幼貓有任何不尋常的行為會症狀，例如疲倦或偶爾腹瀉等，此時一定要告知獸醫。

我的幼貓甚麼時候可以去戶外？

幼貓在第二次注射完成後一段時間以前，都仍然有感染疾病的風險，請洽詢獸醫以了解確切的時間。 在可以安全出門之前，建議不要讓幼貓出門。

我的幼貓是否需要施打補強疫苗？

在幼貓 12 至 16 週大的時候，應施打貓流感、貓科泛白血球減少症 (貓瘟) 和貓科白血病的補強疫苗。

當幼貓年滿一歲的時候，獸醫亦會安排每年定期施打相同病毒的補強疫苗。

請參閱幼貓補強疫苗相關文章，了解幼貓何時必須注射哪些疫苗。

我還要考慮接種哪些其他疫苗？

您的獸醫可能亦會與您討論接種狂犬病疫苗。 視乎您的幼貓生活方式而定，以及如果您有計劃帶貓咪一起旅行，可能必須接種狂犬病疫苗。 舉例來說，如果您要帶著愛貓一起在歐盟境內旅行，貓咪就必須注射狂犬病疫苗。

請確保您的幼貓在適當的年齡接種合適的疫苗，這是保護貓咪一輩子健康最重要的事情之一。