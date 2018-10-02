讓幼貓準備好第一次看獸醫
您可能已經習慣帶寵物去看獸醫的程序，但如果沒有經驗，建議您花點時間去了解這個程序，以及如何確保幼貓在整個程序中感覺最舒適。
如何為幼貓選擇獸醫
第一次養幼貓的時候，可能會有人建議您持續帶他們去看相同的獸醫。 無論出於任何原因，如果無法做到這一點，您都必須要為您的寵物選擇好一間診所。
選擇新獸醫的時候要考慮的重點包括：
- 醫生在當地的名聲
- 離住家近不近
- 交通方式
- 停車是否容易
- 診所是否乾淨而且維護良好
- 寵物的記錄是否保持更新
- 健康檢查的時候是否會傳送疫苗接種提醒
- 他們採用哪些預防性醫療計劃
- 他們使用的設備之標準和範圍
- 他們如何安排提供急救或非營業時間的服務
- 他們是否為您的寵物提供營養建議
- 方式是否適合您貓咪的需求
一段時間以來，特別了解貓咪特殊需求的醫生會採用「貓咪友善」的方式提供醫療方面的協助。 這些診所是根據貓咪的需求設計，而且手術時間與特別等候區亦專為貓咪設計。 空間裡會使用機器噴散具有舒緩效果的費洛蒙，還有柔和的照明、平和的氣氛，以及特別耐心、細心的照顧方式。 所有這些元素都可以讓獸醫、飼主和貓咪在最好的條件下進行諮詢或接受護理照顧。
如果貓咪去看獸醫的時候非常不配合，或甚至很兇，那是因為他們心裡非常害怕，而且沒有其他方式可以讓他們面對自己的「威脅」。
幼貓去看獸醫之前要準備甚麼
您的獸醫需要貓咪飼主的資料，而這些資訊可以協助他們決定貓咪是否需要注射哪些疫苗。
去看獸醫之前，請檢查您愛貓的健康紀錄手冊。 寫下一些資料可能有所幫助，例如貓咪的飲食 (品牌、食量等)、飲水習慣、生活環境，以及您是否有注意到任何進食、消化或行為方面的變更。
在貓咪的健康資料夾中，妥善記錄並保管貓咪的健康和治療歷史亦相當有幫助。
帶著貓咪前往獸醫診所
基於安全考慮，請使用專為貓咪設計的運輸籠。 在理想情況下，您的幼貓應非常習慣這個運輸籠。 為了方便起見，如果您近期計劃帶貓咪去看獸醫，請在看診的數天前就將運輸籠拿出來，或放在家中幼貓喜歡去的角落裡，並將籠門打開。
您可以噴灑令貓咪感到放鬆的費洛蒙，並在運輸籠裡放置已有貓咪味道的毯子，這可以協助幼貓習慣運輸籠並感覺安全、不被人窺視。 如果運輸籠有側邊窗戶，請用毯子或毛巾蓋住，讓貓咪感覺更安全。
如何在獸醫診所抱幼貓
為了減少看獸醫對貓咪帶來的影響，這裡有幾個實用貼士供您參考：
- 在候診室裡，將貓咪留在籠裡，然後將籠放在如椅子等高起的平面上。
- 盡量不要有突然的動作，然後溫柔地將貓咪抱出籠並放在檢驗台上。
- 有些貓咪在自己的籠裡會感到安心。 如果是這種情況，將籠的頂端部分拆下，讓獸醫可以接觸到動物。
- 以柔和的聲音對貓咪說話，而且自己亦要保持冷靜。 如果您的情緒激動，貓咪亦會感受到您的情緒並變得更為緊張。
- 請相信專業人士： 您的獸醫團隊在處理貓咪方面很有經驗，就算是最不合作的貓咪亦沒問題。 如果您嘗試干預，不僅會影響獸醫的工作，而且可能還會受傷。
- 有些獸醫會到家中看診。 如果是這種情況，請將貓咪關在一個房間裡，房間裡最好不要有太多可以讓貓咪躲藏的地方。 提醒您，有些看診情況必須要您帶著貓咪前往診所。
- 貓咪如果非常害怕，他的健康狀況可能亦會惡化，特別是如果貓咪有呼吸方面的問題或者發生意外的時候。 保持冷靜、輕輕撫摸貓咪並以柔和的聲音對貓咪說話來安撫貓咪，是最好的方法。
- 如果貓咪需要住院，可以的話請選擇能夠照顧貓咪特定需求的醫院。 如果您是事先就計劃好看診，您通常可以攜帶貓咪的軟墊或最喜歡的毯子，甚至是您穿過、有您味道的衣服給貓咪。
看完獸醫後回家
多數時候，貓咪回到自己熟悉的環境都會很高興。 當您剛帶愛貓從獸醫診所回到家中，不妨先讓他自己平靜下來。
如果貓咪健康沒有大問題，定會先巡視確保家具沒有被移動過，庭園仍在，並且貓砂盆確實是自己專用的。
他們通常會檢查自己常到的地方，透過摩擦額頭或磨爪子來留下自己的氣味。
但若家中有不只一隻貓咪，主人便要採取預防措施，以便貓咪可以快快樂樂回家，與其他貓和平共處。
重新讓您的幼貓融入其他寵物的世界
當貓群的成員已一起生活相當日子，每隻貓都已彼此認識，並且經常透過嗅聞對方氣味來確認彼此的身分。
但當其中一隻貓咪暫時離開後返回家中時，貓群可能已不能認出他了，這便可能會招致焦慮甚至打鬥出現。
因此當有暫別的貓咪快將回家時，主人必須採取某些預防措施。
這些預防措施在您第一次帶新貓咪回家時亦適用，不論他屬何品種：
- 您首先需要在家中噴灑人造費洛蒙，以確保屋內的氣氛是安靜的。
- 為了讓新來的貓咪身上有屬於這個家的氣味，您可以先用一塊布沾上一隻沒有離家的貓的氣味，然後用這布在新貓的身上搓揉。
- 如果可以，在新貓的寵物箱中放入一塊家中其他貓用過的毯子，這樣初次回家的貓咪便能夠認得家中的貓群是自己的家人。
如果幼貓第一次看獸醫的過程前後是個令他痛苦不安的經歷，他可能永遠記得這焦慮的感覺，將來會抗拒見獸醫。
如果您採取這幾個簡單的步驟，便可確保愛寵見獸醫的過程平靜且無壓力，這樣，貓咪在發育至成年後，在需要看獸醫時便會變得較為自在和充滿信心。
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