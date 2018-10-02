讓幼貓準備好第一次看獸醫

您可能已經習慣帶寵物去看獸醫的程序，但如果沒有經驗，建議您花點時間去了解這個程序，以及如何確保幼貓在整個程序中感覺最舒適。

如何為幼貓選擇獸醫

第一次養幼貓的時候，可能會有人建議您持續帶他們去看相同的獸醫。 無論出於任何原因，如果無法做到這一點，您都必須要為您的寵物選擇好一間診所。

選擇新獸醫的時候要考慮的重點包括：

醫生在當地的名聲

離住家近不近

交通方式

停車是否容易

診所是否乾淨而且維護良好

寵物的記錄是否保持更新

健康檢查的時候是否會傳送疫苗接種提醒

他們採用哪些預防性醫療計劃

他們使用的設備之標準和範圍

他們如何安排提供急救或非營業時間的服務

他們是否為您的寵物提供營養建議

方式是否適合您貓咪的需求

一段時間以來，特別了解貓咪特殊需求的醫生會採用「貓咪友善」的方式提供醫療方面的協助。 這些診所是根據貓咪的需求設計，而且手術時間與特別等候區亦專為貓咪設計。 空間裡會使用機器噴散具有舒緩效果的費洛蒙，還有柔和的照明、平和的氣氛，以及特別耐心、細心的照顧方式。 所有這些元素都可以讓獸醫、飼主和貓咪在最好的條件下進行諮詢或接受護理照顧。

如果貓咪去看獸醫的時候非常不配合，或甚至很兇，那是因為他們心裡非常害怕，而且沒有其他方式可以讓他們面對自己的「威脅」。

幼貓去看獸醫之前要準備甚麼

您的獸醫需要貓咪飼主的資料，而這些資訊可以協助他們決定貓咪是否需要注射哪些疫苗。

去看獸醫之前，請檢查您愛貓的健康紀錄手冊。 寫下一些資料可能有所幫助，例如貓咪的飲食 (品牌、食量等)、飲水習慣、生活環境，以及您是否有注意到任何進食、消化或行為方面的變更。

在貓咪的健康資料夾中，妥善記錄並保管貓咪的健康和治療歷史亦相當有幫助。

帶著貓咪前往獸醫診所

基於安全考慮，請使用專為貓咪設計的運輸籠。 在理想情況下，您的幼貓應非常習慣這個運輸籠。 為了方便起見，如果您近期計劃帶貓咪去看獸醫，請在看診的數天前就將運輸籠拿出來，或放在家中幼貓喜歡去的角落裡，並將籠門打開。

您可以噴灑令貓咪感到放鬆的費洛蒙，並在運輸籠裡放置已有貓咪味道的毯子，這可以協助幼貓習慣運輸籠並感覺安全、不被人窺視。 如果運輸籠有側邊窗戶，請用毯子或毛巾蓋住，讓貓咪感覺更安全。

如何在獸醫診所抱幼貓

為了減少看獸醫對貓咪帶來的影響，這裡有幾個實用貼士供您參考：