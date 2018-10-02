幼貓應在甚麼時候接種第一劑疫苗？

第一劑核心疫苗會在剛出生 12 至 16 週的時候接種。

第一劑疫苗主要是對抗以下病毒：

貓流感—包含貓科動物皰疹病毒 (fHV) 和貓科動物卡里西病毒 (FCV)

貓科泛白血球減少症病毒 (FPV)

貓科白血病病毒 (FeLV)

我的幼貓能否在接種第一劑疫苗之前外出？

幼貓至少接種兩次疫苗後，才算是完成免疫，包括 12 至 16 週時接種的第一劑疫苗。 此後，幼貓就有抗體可抵抗疫苗涵蓋的疾病。

理論上，幼貓不應在接種第二劑之前外出。 然而，從行為的觀點來看，須讓這個年齡的幼貓接觸不同的環境，確保她們成長時能適應社會。

因此，即使幼貓尚未接種第二劑疫苗，仍可讓她們外出，但需限制在感染風險較低的地方，例如自家花園。

若您只打算讓幼貓生活在室內，就不必擔心這點。

我的幼貓是否可同時接種其他接種？

若獸醫認為有必要，這時也是接種第一劑狂犬病疫苗的適當時機。 這取決於您的幼貓生活方式，以及您是否打算帶她一起出國旅行。

我的幼貓還要接受哪些其他疫苗接種？

接種完第二劑後的一年後，幼貓必須定期每年接種一次。 若您的幼貓已接種過非核心疫苗，那麼以後也要定期補打同樣的疫苗。

獸醫會根據您的愛貓的個別需要，建議並擬訂適當的疫苗接種時間表。

我的愛貓每年都要接種相同的疫苗嗎？

不必要。 對不同疾病和病毒的抗體持續有效的時間長短不一。 表示您的愛貓不會每年接種相同的疫苗。

接種依據如下：

使用的疫苗類型

貓的年齡

當地流行的任何風險

當前法律的任何變化

獸醫會知道幼貓需要補打哪些疫苗，而且每次約診時都會向您解釋這些疫苗是對抗哪些疾病。

獸醫會在該接種疫苗的時候通知我嗎？

獸醫應會提醒您，確保您記得幫家中幼貓約診以接種疫苗。 不過，您最好自己也做個紀錄，不要只是依賴診所提醒。

若您對幼貓初期疫苗接種或補打接種有任何疑問，請務必聯絡獸醫。