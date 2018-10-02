由於小貓的免疫系統仍未完全發育，所以特別容易體內有寄生蟲。

以下是小貓較容易感染到的兩類體內寄生蟲：

原蟲

蠕蟲

甚麼是原蟲？

原蟲是可引起腹瀉的單細胞生物。

小貓一般主要遭受兩種特別類型的微生物所困擾，這兩種微生物都會導致嚴重的腹瀉和不完全消化，以致貓咪脫水和體重減輕。 這兩種微生物分別是：

梨形鞭毛蟲：這種微小的原蟲會附著在小腸粘膜上

球蟲：當小貓捕獵動物 (尤其是老鼠時) 會吞下球蟲的囊胞

有些寄生蟲在某類環境中可以適應得很好，甚至能夠抵抗潮濕。

貓是怎樣被原蟲感染的？

成貓或小貓受到感染的途徑如下：

吃下寄生蟲的囊腫

當貓咪整理自己時舔了被糞便污染的毛

共用骯髒的貓砂盆

吃了被糞便污染的東西

貓感染原蟲的症狀

只有獸醫才能識別這些寄生蟲並開出適當的治療處方。 話雖如此，受感染的貓仍可能會出現一些必須留意的症狀，包括：

腹瀉

血便

肛門周圍腫脹和發紅

糞便中存在粘液或卵囊

若您因貓咪出現上述任何症狀而感到憂慮，請務必帶他們到獸醫處就診。

如何治療感染原蟲的貓

獸醫會開一些口服藥物來對抗寄生蟲。

另亦有一種專對付貓科梨形鞭毛蟲的疫苗，但由於口服治療一般已頗有效，故此獸醫很少讓貓接種此疫苗。

蠕蟲

蠕蟲是會干擾成貓或幼貓腸道的寄生蟲。

貓體內常見的蠕蟲有兩種：

蛔蟲： 這類蠕蟲寄生在幼貓小腸中，形成球狀時會引起腸阻塞。 檢查貓糞便或肛門附近是否有蟲卵便可斷定貓咪是否有這類蟲。

條蟲： 條蟲會依附在腸壁上，導致貓咪腹脹、腹瀉，有時甚至損壞貓咪皮毛， 可在糞便中檢測它們是否存在， 條蟲看起來像米粒。

貓怎樣被蠕蟲感染？

不同類型的蠕蟲感染貓咪的途徑或有別，但成貓或幼貓最通常感染蠕蟲的途徑是接觸到另一隻被感染的貓的蠕蟲蟲卵或糞便。

一些戶外貓可能會獵殺囓齒動物，因而被附在動物組織內的蠕蟲幼蟲感染。

若母貓被蠕蟲感染，生下的一窩幼貓亦可能會受感染。 這是因為在哺乳過程中，蠕蟲的幼蟲透過母乳傳給了幼貓。

貓感染蠕蟲的症狀

單靠外觀很難判斷成貓或幼貓是否有蠕蟲，但是，貓受蠕蟲感染後可能出現多種症狀：

腹瀉

體重下降

皮毛變乾或粗

嘔吐

血便

腹部腫脹

嗜睡

糞便或肛門附近見到蠕蟲

治療和預防貓感染蠕蟲的方法

您的成貓或幼貓在最初接種疫苗時應定期進行杜蟲。

獸醫會根據您愛貓的生活方式提出定期杜蟲的具體建議，特別考慮到貓咪會否在戶外活動，以及接觸其他貓隻。

為確保您的幼貓在免疫系統發育過程中能夠保持健康，請務必與獸醫商量愛貓的疫苗接種時間安排，和對付體內寄生蟲的治療方案。