為貓咪 (以及你) 第一次跟獸醫見面做好準備
能擁有一隻你夢寐以求的貓咪，實在非常值得高興。但無論對你還是毛孩而言，將會遇到很多屬於你們的第一次，包括帶著貓咪去看獸醫。如果能夠為這一刻做好充足準備，見獸醫也可以是一個很好的體驗。
與獸醫建立良好的關係對於你和貓咪都很重要：從貓寶寶到成貓，他們都會為貓咪的健康把關，使毛小孩健康快樂地成長。
我們將協助你為貓咪第一次就診作好準備，與牠迎接一個長壽且健康的生活。
應該何時與獸醫預約初診？
作為一位負責任的貓奴，照顧貓咪的健康絕對是你的首要任務。無論領養還是購買，都應該在 帶牠回家的第一個星期便安排跟獸醫見面。
為什麼要這麼急切呢？即使可靠的收容所和繁殖場會在貓咪出生時進行指定的健康檢查，並完成一些如植入晶片等事項，家庭獸醫對你和貓咪來說始終是陌生人，需要好好建立關係，你和貓咪才會信任他並在看診時感到自在。
對毛孩來說，進行健康檢查旨在為牠們長遠的健康幸福設想。你和貓咪能越早與新獸醫見面越好，他們能夠針對疫苗、寄生蟲、社會化及各種照顧貓咪的事情為你提供專業意見。
尋找獸醫時需要考慮的事項：
- 員工是否熱情友好？
- 網上評論有何說法？
- 該診所是否對貓友善？
如何為貓咪的初診做好準備？
初次就診對你和毛小孩來說是一個值得期待的時刻，但也有機會對你們做成潛在壓力。
為了使一切順利進行，你應該：
- 記得攜帶貓咪的所有證明文件，這將用於建立牠們的醫療記錄
- 攜帶診所要求你填寫的文件
- 記下你想問獸醫的問題
- 放鬆心情
以下是四個可以為貓咪初次見醫生做好準備的事：
診所是否在步行範圍內，還是需要開車呢？無論哪種方式，你都需要確保能夠安全地將貓咪帶到診所。外出攜帶方式包括貓背囊、貓籠或貓咪手提袋。
如果你選擇搭車，請在會面前帶貓咪試搭一次。貓咪在車上有機會感到焦慮，因此你需要在就診前幫助牠們克服這種問題。
在與獸醫見面的前一天，確保你的貓咪已習慣新的外出方式。將貓籠或手提袋打開放在家裡，你可以擺一條毛毯或一個牠喜愛的玩具在裡面，使貓咪更願意留在裡面。目的是向毛小孩表明這是牠們的安全地帶。
為了避免貓咪在看診時因素未謀面的獸醫檢查而感到不安，在剛開始與貓咪相處時便可以試著溫柔地試探牠們身體的敏感部位。如果你領養的是一隻較年長的貓，也可以嘗試，但記得不要勉強牠。
要有心理準備整個會診過程大約一小時左右。進入會診室後，也不應匆忙了事，因為你的反應和表現都有助於貓咪保持冷靜。
在等見醫生的時候，假如附近有其他貓咪和狗狗也有機會對牠產生影響，可以選擇一個安靜的角落然後觀察貓咪的行為。如果貓咪需要你的關注，也請盡量滿足牠。給予一個安慰的擁抱或牠們最喜歡的玩具也可以舒緩牠的情緒。最好避免將貓籠放在地板上—貓咪通常喜歡從更高的視野觀察，有些診所甚至會提供擺放貓籠專用的傢具。
貓咪將會接受甚麼檢查?
初次跟獸醫見面，情況大概會是：
- 量體重
- 醫生會檢查牠們的牙齒、牙齦和口腔
- 由耳朵到爪子，進行全身檢查
- 醫生將聽診牠們的心臟、肺部和腹部
- 關節檢查
- 可能會採集糞便樣本，以檢查寄生蟲和蠕蟲s
初次檢查期間，獸醫會有隨時讓貓咪冷靜下來的準備。如果貓咪不小心在過程中小便了或帶點攻擊性，你也應該保持冷靜並給予安慰。無論你們做了多少準備，看醫生這件事對任何年齡的毛小孩來說都可能是一件充滿挑戰的事。
完成檢查後，你可以向醫生提出任何你對照顧貓咪時所遇到的問題，包括你所留意到的行為表現、貓咪的日常飲食、體重、社交技巧以及疫苗接種時間等等。
如果醫生有處方一些藥物或提供治療計劃，確保你知道如何給貓咪餵藥。最好也先預約好覆診日期。.
鼓勵貓咪展開社交活動
身為一名傑出的貓奴，你應致力確保主子得到良好的社交訓練。這意味著以安全且愛護的方式讓主子接觸新的人物、地方、環境、質地和聲音。
社交訓練有助於貓咪在家庭環境和日常生活中遇到變化時不會恐慌。訓練小貓社會化的另一個好處是在牠們成長時能儘早預防一些長遠的行為問題。成長期累積愈多正面的經歷，成年後就擁有越好的適應力。
從繁殖場接回來的小貓已經接觸過其他小貓和人類，因此，牠們在社會化方面已經有了很好的開始。然而，如果你領養了一隻較年長的貓，就需要注意牠們的行為和潛在問題。
為貓咪創造正面的社交連結可能要花一些功夫。例如，慢慢地向牠們展示新的地方和人物，以幫助牠們建立信任和自信，每一個小進步都值得高興！
儘管貓咪通常被認為是獨立的生物，這並不代表你可以長時間讓牠們獨處。每隻貓都是獨特的，必須留意你的貓是否有分離焦慮的徵兆，並適當處理。
維持貓咪持久健康的策略
一般來說，成年貓和老年貓應該每年至少看一次獸醫。年度檢查可以說是對貓咪長期健康保障的預防措施。
這些定期檢查之所以那麼重要，有以下幾個原因：
- 讓貓咪對獸醫建立良好的印象。
- 確保貓咪準時施打疫苗，這對牠們的整體健康至關重要。
- 及早發現一些在早期感染時易於治療的常見貓疾病。
- 及早發現一些隨年齡增長而出現的常見貓問題，如體重增加或牙齒潰爛。
- 有機會向獸醫提出關於照顧寵物的任何疑慮和問題。
- 與獸醫討論應否結紮。
- 使獸醫能夠有貓咪最新的醫療記錄。
飼養小貓的頭幾個月要做好經常看獸醫的準備，確保所有小貓必須施打的疫苗都有打齊，並緊貼牠們的成長進度。貓咪出生的首六個月也有可能會進行結紮手術，需要跟獸醫好好討論。
關於貓咪初生期的照顧，你將會有很多問題想咨詢獸醫，從選擇貓咪的健康保險到克服對洗澡美容的反抗，涉及的專業知識非常廣泛。
如果貓咪出現生病或不安的跡象，千萬不要等到年度檢查才處理。應立即致電獸醫，並盡快安排治療。
積極主動地照顧貓咪的健康將有助於牠們在你身邊（或你的大腿上）過著長壽且健康的生活。