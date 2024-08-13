為貓咪 (以及你) 第一次跟獸醫見面做好準備

能擁有一隻你夢寐以求的貓咪，實在非常值得高興。但無論對你還是毛孩而言，將會遇到很多屬於你們的第一次，包括帶著貓咪去看獸醫。如果能夠為這一刻做好充足準備，見獸醫也可以是一個很好的體驗。

與獸醫建立良好的關係對於你和貓咪都很重要：從貓寶寶到成貓，他們都會為貓咪的健康把關，使毛小孩健康快樂地成長。

我們將協助你為貓咪第一次就診作好準備，與牠迎接一個長壽且健康的生活。