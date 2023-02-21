FBN 緬因成貓專屬配方

FBN 緬因成貓專屬配方

貓咪乾糧

15月齡以上緬因貓適用

包裝

2kg

10kg

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心臟健康

添加牛磺酸，EPA和DHA等營養素有助保持心臟功能健康。

健康的皮膚與毛髮

緬因貓毛髮較長，十分濃密，並帶有柔軟纖細的底毛。 配方含特定營養素組合，包括氨基酸，維生素，Ω-3及Ω-6脂肪酸，有助於保持皮膚和毛髮健康。

專為寬大嘴型設計

特別設計的超大立方體顆粒，適合緬因貓大而方的嘴攝食。專屬顆粒鼓勵咀嚼，有助於保持口腔衛生。

專屬配方，含牛磺酸和Ω-3脂肪酸

Exclusive formula - Taurine & Omega 3 fatty acids

支持關節

緬因貓體型大，骨架大，會終身面對關節問題。 配方有助於支持骨骼及關節健康，添加EPA及DHA。

泌尿道健康

均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。

巨大但溫柔

強健修長的四方形身體 較長的毛髮，纖細的底毛 毛茸茸的耳朵 方嘴

產品詳情

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