FBN 緬因成貓專屬配方
貓咪乾糧
15月齡以上緬因貓適用
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
10kg
心臟健康
添加牛磺酸，EPA和DHA等營養素有助保持心臟功能健康。
健康的皮膚與毛髮
緬因貓毛髮較長，十分濃密，並帶有柔軟纖細的底毛。 配方含特定營養素組合，包括氨基酸，維生素，Ω-3及Ω-6脂肪酸，有助於保持皮膚和毛髮健康。
專為寬大嘴型設計
特別設計的超大立方體顆粒，適合緬因貓大而方的嘴攝食。專屬顆粒鼓勵咀嚼，有助於保持口腔衛生。
專屬配方，含牛磺酸和Ω-3脂肪酸
Exclusive formula - Taurine & Omega 3 fatty acids
支持關節
緬因貓體型大，骨架大，會終身面對關節問題。 配方有助於支持骨骼及關節健康，添加EPA及DHA。
泌尿道健康
均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。
巨大但溫柔
強健修長的四方形身體 較長的毛髮，纖細的底毛 毛茸茸的耳朵 方嘴
成分分析保證值：粗蛋白質31.0%；粗脂肪20.0%；粗灰分7.5%；粗纖維5.0%；EPA/DHA 0.45%；牛磺酸0.3%；ω−3脂肪酸1%；ω−6脂肪酸4.9%。
成分：脫水家禽蛋白、米、玉米、動物脂肪、玉米麩質、小麥麩質*、蔬菜纖維、水解動物蛋白、甜菜漿、礦物質、魚油、大豆油、酵母產品、果寡糖、洋車前子殼及籽、水解酵母（甘露寡糖來源）、琉璃苣油、水解甲殼類（葡萄糖胺來源）、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 30500國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）35mg、E2（碘）3.5mg、E4（銅）11mg、E5（錳）46mg、E6（鋅）125mg、E8（硒）0.07mg；技術性添加劑：沸石粉10g；風味添加劑：茶葉萃取物（多酚來源）150mg；保存劑；抗氧化物。
*L.I.P.：極易消化性蛋白質