FBN 緬因幼貓專屬配方
貓咪乾糧
15個月或以下緬因貓幼貓
包裝
10kg
適合特殊的大顎結構
正方體形狀的食物顆粒經過特別設計，大小及質地均特別適合緬因幼年貓咪的大顎結構。這種獨特的顆粒能加強貓咪的咀嚼，有助維持口腔衛生。
獨特配方
獨特配方-鈣和磷
維持健康的生長期
緬因幼年貓的成長期十分長，造就了這個品種的貓咪在體形上都會呈現出獨特的大骨架身軀。配方所含的能量和蛋白質均經過適量調整，亦有精確均衡的維他命（包括維他命D）和礦物質（包括鈣和磷）成分，有助維持骨骼及關節健康，以配合成長期內的均衡發展。
維持消化道健康
在成長階段，幼貓的消化系統尚未成熟，還在慢慢的持續發育中。配方組合內所含的高度易消化蛋白質（L.I.P. *）能有助維持腸胃健康，而適量調整的纖維及益生元成分則有助促進腸道間菌叢平衡。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
增加免疫力
在成長階段，幼貓的免疫系統還在慢慢的發育中。配方含有包括維他命E在內的獨家專利* 抗氧化複合物，有助幼貓提高自身免疫力。 ＊法國專利編號：EP1146870
L.I.P. - 消化的創新科學
配方選用消化率超過90％的優質蛋白質，有助提升腸胃健康及便便質量。
產品詳情
ROYAL CANIN® 緬因幼貓配方經過特別調配，當中含有你貓所需要的全部營養。透過從成長早期便開始提供營養的飲食，有助你的幼貓在長大成”成貓”期間都能有效維持健康。雖然你幼貓的消化系統已在發育中，但仍然處於未成熟的階段。而這就是為什麼你的幼貓需要吸收優質的蛋白質飲食來讓消化道維持健康的原因了。ROYAL CANIN® 緬因幼貓配方中含有一種高度易消化的蛋白質（一種因其有著高度易消化特性而較為人所知的蛋白質（或稱L.I.P）），亦有益生元成分能有助促進腸道間菌叢平衡。隨著你的緬因幼貓逐步成長，牠的自身免疫力亦在不斷發展中，ROYAL CANIN® 緬因幼貓配方含有獨家專利的抗氧化複合物（例如維他命E），有助幼貓在發育期間提高自身免疫力。另外為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 緬因幼貓配方還可以作為濕糧加進美味的肉汁之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。