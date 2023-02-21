FBN 緬因幼貓專屬配方

產品詳情

ROYAL CANIN® 緬因幼貓配方經過特別調配，當中含有你貓所需要的全部營養。透過從成長早期便開始提供營養的飲食，有助你的幼貓在長大成”成貓”期間都能有效維持健康。雖然你幼貓的消化系統已在發育中，但仍然處於未成熟的階段。而這就是為什麼你的幼貓需要吸收優質的蛋白質飲食來讓消化道維持健康的原因了。ROYAL CANIN® 緬因幼貓配方中含有一種高度易消化的蛋白質（一種因其有著高度易消化特性而較為人所知的蛋白質（或稱L.I.P）），亦有益生元成分能有助促進腸道間菌叢平衡。隨著你的緬因幼貓逐步成長，牠的自身免疫力亦在不斷發展中，ROYAL CANIN® 緬因幼貓配方含有獨家專利的抗氧化複合物（例如維他命E），有助幼貓在發育期間提高自身免疫力。另外為了滿足每隻貓的個別喜好，ROYAL CANIN® 緬因幼貓配方還可以作為濕糧加進美味的肉汁之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的貓得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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