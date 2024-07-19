新手養貓指南：如何領養貓貓？領養貓條件有哪些？
領養貓咪或幼貓可以說是個非常溫暖人心的經歷，但亦必須考慮領養貓條件。這能確保您已經做好準備，可以為新領養的寵物提供最合適的家。
透過本⽂您可以了解：
⼀、為什麽選擇領養貓？領養貓咪好處有哪些？
⼆、提前準備，迎接貓咪帶來的挑戰
三、如何讓貓咪快速適應新環境？
四、領養貓貓前我們需要做好哪些準備條件？
五、哪裏可以領養貓咪？
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一、為何選擇領養貓？領養貓咪好處有哪些
？ 領養貓咪有現實和心理上的好處，原因有很多，摘要如下：
- 如果您去救援中心，工作人員會非常了解每隻貓的個性，還可以協助您找到最適合自己的寵物。
- 收容所裡的貓通常都已經除蟲、有獸醫檢查過、完成絕育，而且會在您領養回家前完成疫苗接種。 領養貓咪時，您只須支付小額的補助費用。但需要注意的是，貓絕育後的傷口可能還未完全愈合，生活環境要保持乾淨，維持泌尿系統健康。
- 收容所一定會評估您的生活方式，確保您的生活方式適合貓咪的生活與需求，而且還可以回答您任何可能有的問題。
- 如果您領養的是成年貓，這隻貓咪可能亦接受過居家訓練。
二、提前準備，迎接貓咪帶來的挑戰 從
一開始就了解領養貓咪可能要面對的挑戰，可以協助您做出合適的決定，並在一開始領養貓咪時讓自己做好充分的準備：
- 如果您選擇領養幼貓，與成年貓相較之下，幼貓一開始會比較依賴人，而且無法單獨在家太久的時間。
- 如果您領養幼貓，您就必須花時間教導幼貓新技能，在遊戲或日常生活中加入基礎的幼貓訓練，培養貓咪的良好習慣。建議從日常餵飼貓糧中以少量作為貓零食，獎勵貓咪同時還能
- 。 如果您領養成年貓，貓咪可能會有一些貓口炎、腸胃不適等問題，需要耐心調理才能恢復健康狀態。Royal Canin在保持口腔健康方面有非常不錯的效果，它針對貓咪飲食習慣設計適宜的貓糧顆粒大小，能保護牙齒，減少牙菌斑形成。
三、如何讓貓咪快速適應新環境？
- 當您決定要領養貓咪時，您可以做幾件事來讓自己和新寵物更容易適應：
- 提前詢問工作人員，了解貓咪的年齡以及貓咪過去的生活。觀察貓咪日常獨處情況，看其對陌生人和新環境的態度，是否能夠接受小寶寶等，再準備適合的飼養環境。 多花時間和貓咪交流，領養貓咪之前多去寵物收容所，讓牠認識您，並留下非常不錯的印象。
- 部分貓咪對食物的味道挑剔，您可以先了解貓咪個性化的喜好，為牠準備營養豐富、符合口味的貓糧，提升貓咪對您的好感。
四、領養貓貓前我們需要做好哪些準備條件？
- 第一次帶收養的貓回家時，建議您採取以下步驟以便貓咪可以慢慢適應新的家庭和環境：
- 首先讓貓咪留在一個房間裡，最好這亦是安放貓砂盆的房間。
- 安靜的環境能給貓咪足夠的安全感，讓牠能慢慢熟悉周圍環境。 在貓咪適應了周圍環境後，逐漸讓貓咪認識家中其他寵物。
- 在貓咪適應期間，您可以把新寵物和現有寵物的玩具或用品互相交換使用，以便牠們習慣彼此的氣味。 請確保貓咪在家中的安全。
- 將所有有毒物質藏好，在壁爐前放置防火保護罩，並確保垃圾箱和廁所已蓋好。 至少在頭四個星期內不要讓貓走出室外，以免牠們迷途走掉。
- 找個信譽良好的獸醫診所，盡量安排新養的貓咪在未接觸其他家中寵物之前及早接受身體檢查，以免散播傳染病菌。
五、哪裏可以領養貓咪？
免費領養貓咪的渠道很多，包括：
- 朋友、鄰居或熟人可能無意中家中添了一窩幼貓。這種情況下領養的幼貓通常需要再進行疫苗接種，並由獸醫檢查身體。如果您準備領養初生貓，可以提前準備Royal Canin的，這是專為奶貓設計，能夠為幼貓的健康成長打好基礎。
- 動物救援中心： 例如香港愛護動物協會之類的救援中心。請先查清楚附近這類中心的資料，才安排時間親自前往。
- 很多人會將被遺棄的貓咪送到獸醫那裡去，不妨問您附近的獸醫有沒有可領養的小貓。不過這種情況下領養的貓咪可能會患有疾病，您需要再為貓咪準備合適的貓糧幫助調理貓貓身體。Royal Canin 的或獸醫腸胃道系列都可以幫到您。
如果在決定領養貓前您能夠慎重考慮，並研究有關資料，您擁有健康貓咪的機會便可以大大提高。貓咪喜歡您，您亦喜歡貓咪。
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