要唔要給愛貓買寵物保險？

主人除了需要瞭解貓咪在獸醫院有哪些開銷之外，還需要清楚意外事故和長期疾病都可能會導致看獸醫的費用增加。因此，建議主人考慮為貓咪買份寵物保險。

貓保險可以讓主人更加安心，萬一發生甚麼危機，公司會提供不同等級的保險賠償費用。此外，保險收費會根據貓年齡、品種或體型和類型，以及居住地點而異。

要找到適合貓奴和自家毛孩的保險方案，最簡單的方法之一是透過互聯網，查看這類公司所提供的保險內容，找到適合自己的保險計劃。 大家亦可在獸醫的候診室和寵物雜誌找到有關資訊。

日常養貓開支還有哪些？

養貓的長期成本會受到許多因素影響，包含貓的品種、毛層類型和貓奴的生活方式。 大多數日常開銷都是有限之數，但貓主人可以從一開始就為以下各項作好預算：

將一隻新的成貓或小貓帶回家能給人帶來快樂，不過這時候就容易讓人忘記長期養貓花費。 但請緊記，貓的壽命可以長達 20 年或以上，若貓奴們一開始便考慮到未來持續的開銷，可確保大家在愛寵的整個生命過程中，均有能力維持他們的身心健康。