養貓花費有甚麼？養貓5大費用和日常開支
在買貓或領養貓前，瞭解並預估養貓花費，可以使養寵人士在照顧毛孩方面更有把握。建議大家透過閱讀本篇文章，認識第一年養貓開支和往年日常開銷有哪些。
透過本⽂您可以了解：
⼀、主人需要為愛寵付出甚麼養貓花費？
⼆、要唔要給愛貓買寵物保險？
三、日常養貓開支還有哪些？
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如果不是特別想養純種貓的話，其實買貓或領養貓的費用並不算太高。 但是為確保自己能好好照顧寵物的一生，建議在成為貓主人之前，各位還是要先認真考慮各項養貓花費。
主人需要為愛寵付出甚麼養貓花費？
將貓咪或幼貓初次帶回家時，貓奴們可以先瞭解清楚首年養貓費用。
- 在幼貓出生後頭幾週內，主人可以安排貓打針了。此時，牠需要接種第一期幼貓疫苗接種，以預防常見和潛在的致命疾病。不過，在愛寵來到新家之前，就可能已經完成第一次注射，因為幼貓只要約九週大就可以接種第一針。打完第一針後，相隔3~4週再帶牠打第二針疫苗。貓咪疫苗接種時間需依據貓咪年齡和身體狀況進行確認。大家要記得，貓咪只有打完兩劑疫苗才能獲得相應免疫力。
- 獸醫可能還會推薦接種其他非硬性規定的貓疫苗，例如預防貓科白血病毒的疫苗，和預防引起結膜炎的貓披衣菌疫苗。
- 為防止貓咪走失，建議主人帶牠植入貓晶片。晶片是通過注射方法植入貓咪頸部皮膚下，過程全無痛感，不會讓貓受傷。植好貓晶片之後，獸醫或貓咪救援組織就可以用掌上型掃描儀讀取晶片，以幫助主人尋找走失貓咪。 飼主可以跟獸醫約診植入晶片，只需幾秒鐘就能讓愛貓享有正式身份。
- 部分主人會糾結是否要讓貓絕育。其實，結紮不僅可以防止貓咪意外懷孕，亦可以降低各種罹病機率和減少行為問題。許多救援中心都會先為貓咪進行絕育手術，之後才能讓主人帶回家飼養。貓主人可以在咨詢獸醫意見後，再決定是否帶自家公貓或母貓絕育。
- “貓身體檢查”是需要考慮的養貓費用之一。建議大家每年帶愛寵去獸醫院或診所檢查身體，以評估貓咪體重和行為是否正常，並排查潛在的健康問題。
要唔要給愛貓買寵物保險？
主人除了需要瞭解貓咪在獸醫院有哪些開銷之外，還需要清楚意外事故和長期疾病都可能會導致看獸醫的費用增加。因此，建議主人考慮為貓咪買份寵物保險。
貓保險可以讓主人更加安心，萬一發生甚麼危機，公司會提供不同等級的保險賠償費用。此外，保險收費會根據貓年齡、品種或體型和類型，以及居住地點而異。
要找到適合貓奴和自家毛孩的保險方案，最簡單的方法之一是透過互聯網，查看這類公司所提供的保險內容，找到適合自己的保險計劃。 大家亦可在獸醫的候診室和寵物雜誌找到有關資訊。
日常養貓開支還有哪些？
養貓的長期成本會受到許多因素影響，包含貓的品種、毛層類型和貓奴的生活方式。 大多數日常開銷都是有限之數，但貓主人可以從一開始就為以下各項作好預算：
- 抓撓是貓一種天生的行為，讓貓有精準的對象來抓撓非常重要，建議主人在特定房子內放置一條貓抓柱。如果不常帶貓咪出去玩，亦沒有太多時間陪伴牠的話，可以預備大量貓玩具，為貓咪的居家生活添加更多樂趣。
- 探索、攀爬和躲藏也都是貓常見的行為。使用貓樹能夠讓貓咪有更多機會運動，並使牠們在有需要時，有個安全躲藏處。
- 照顧貓其中一個重要措施就是給貓杜蟲，以防止貓有跳蚤、蠕蟲或壁蝨。貓主人可以通過咨詢獸醫獲取建議，找到有效方法去幫助愛寵防治貓寄生蟲。此外，大多數貓舍、救援中心都有貓杜蟲服務，需要為貓杜蟲的人士可以聯繫他們。
- 食物和營養屬於長期開支，貓奴們需要根據愛寵不同階段和生活方式，選用高品質的營養配方，提供為貓咪適當營養。例如在成貓脫毛期，主人可以為牠選購成貓除毛球加護配方，以維持貓咪消化系統健康。此外，貓糧分有乾糧和濕糧兩種不同質地，主人還可以購買不同的碗來裝貓糧。
- 建議大家使用飲水器來鼓勵自家貓飲水。某些貓品種特別喜歡玩水，貓飲水機也可以為牠們帶來樂趣。不過，部分貓咪不喜歡飲水，主人就需要想辦法讓牠攝入水分。例如，選購成貓泌尿道處方袋裝濕糧，該濕糧水份含量高，還富含抗氧化劑及EPA-DHA，有助於保持貓泌尿系統健康。
- 貓奴要考慮的另一個養貓開支就是貓砂和貓便盆。而在平時，主人要幫助貓咪及時清理貓砂並清潔貓便盆，如果貓廁所比較邋遢，貓咪很可能不肯使用。
- 不同的貓品種對美容的需要有比較大的差異，大多數貓奴們在美容方面所付出的時間要比金錢多。
將一隻新的成貓或小貓帶回家能給人帶來快樂，不過這時候就容易讓人忘記長期養貓花費。 但請緊記，貓的壽命可以長達 20 年或以上，若貓奴們一開始便考慮到未來持續的開銷，可確保大家在愛寵的整個生命過程中，均有能力維持他們的身心健康。
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