我應該領養一隻貓還是購買幼貓？

在決定養成貓或者幼貓時，其實沒有一個標準答案。 重要的是別忘了仔細研究再下決定，並選擇負責任，且可提供您需要資訊、建議和幫助的育貓中心或收容所。

很多因素可能會影響您的決定，例如：您是否想飼養特定品種的貓咪，以及您是否有時間居家訓練幼貓等。 無論您最後選擇哪一種方式，這都會是很棒的經驗，只不過兩種所體驗到的會截然不同。

領養成貓

雖然多數人在決定養貓時經常會先想到購買一隻幼貓，但領養成貓卻有著許多好處。 全國各地的收容所都有各種年齡的貓咪等待新的家庭，其中有些是純種貓。

領養成貓的好處

將成貓帶回家是個負責任的選擇，而且十分富有意義

您可以選擇各種不同外型、年齡和氣質的貓

收容所的工作人員會非常了解每隻貓的個性，能協助您找到最適合您的貓咪。

成貓通常已受過訓練，會使用貓砂盆了

成年的貓咪可能比幼貓安靜得多

收容所裡的貓通常都已去除寄生蟲、經過獸醫檢查和甚至已絕育，而在您領養回家前可能完成疫苗接種

以成貓而言，行為特徵和氣質應該都已經定型，因此您可以按照自己喜歡的，選擇想帶回家的貓

領養成年貓會面臨的挑戰

許多收容所的貓過去可能有一些創傷經歷，所以需要多一點心思來照顧，幫助他們能在新家安頓下來

成貓可能已經養成不良習慣，這可是不易改變

成貓的關鍵社交期在很久以前就結束了，雖然如此，仍然有辦法改變他們的行為

哪裡可以領養貓

許多地方都可以領養貓，不過最常見的是收容所。 選擇收容所時，請親自到訪參觀，並針對所內的營運方針、寵物照護和衛生措施等方面詳加了解。

一間良好的收容所亦會盡力協助貓咪社會化，使他們能夠適應一般的家庭生活。

您亦可透過以下管道領養貓，包括：