我應該領養一隻貓還是購買幼貓？
在決定養成貓或者幼貓時，其實沒有一個標準答案。 重要的是別忘了仔細研究再下決定，並選擇負責任，且可提供您需要資訊、建議和幫助的育貓中心或收容所。
很多因素可能會影響您的決定，例如：您是否想飼養特定品種的貓咪，以及您是否有時間居家訓練幼貓等。 無論您最後選擇哪一種方式，這都會是很棒的經驗，只不過兩種所體驗到的會截然不同。
領養成貓
雖然多數人在決定養貓時經常會先想到購買一隻幼貓，但領養成貓卻有著許多好處。 全國各地的收容所都有各種年齡的貓咪等待新的家庭，其中有些是純種貓。
領養成貓的好處
- 將成貓帶回家是個負責任的選擇，而且十分富有意義
- 您可以選擇各種不同外型、年齡和氣質的貓
- 收容所的工作人員會非常了解每隻貓的個性，能協助您找到最適合您的貓咪。
- 成貓通常已受過訓練，會使用貓砂盆了
- 成年的貓咪可能比幼貓安靜得多
- 收容所裡的貓通常都已去除寄生蟲、經過獸醫檢查和甚至已絕育，而在您領養回家前可能完成疫苗接種
- 以成貓而言，行為特徵和氣質應該都已經定型，因此您可以按照自己喜歡的，選擇想帶回家的貓
領養成年貓會面臨的挑戰
- 許多收容所的貓過去可能有一些創傷經歷，所以需要多一點心思來照顧，幫助他們能在新家安頓下來
- 成貓可能已經養成不良習慣，這可是不易改變
- 成貓的關鍵社交期在很久以前就結束了，雖然如此，仍然有辦法改變他們的行為
哪裡可以領養貓
許多地方都可以領養貓，不過最常見的是收容所。 選擇收容所時，請親自到訪參觀，並針對所內的營運方針、寵物照護和衛生措施等方面詳加了解。
一間良好的收容所亦會盡力協助貓咪社會化，使他們能夠適應一般的家庭生活。
您亦可透過以下管道領養貓，包括：
- 您的朋友、鄰居或熟人或許有他們無法繼續照顧的貓。
- 您附近的獸醫。 不妨問您附近的獸醫，看有沒有人把沒有人要或被遺棄的貓咪和幼貓送到獸醫那裡去。
選擇幼貓
對於很多人來說，理想的貓咪都會有特殊血統；而在收容所選擇幼貓而非成貓來養，可能會是讓您遇見心儀貓咪的最好途徑。
貓咪有多個品種，而且全都有各自獨特的身體和行為特徵。 因此，請務必先做好功課，再選擇適合您生活方式的品種。
大多數負責任的繁殖者都不願在純種幼貓長到 12 週大之前，讓他們離家與離開母貓，這樣才能確保幼貓作好充分的準備，面對分離，並且確保已接種疫苗。 幼貓的重要交際期亦會在這段時間內發生，因此請務必與繁殖者討論，並詢問他們採取了哪些措施來協助幼貓成長。
您亦可以從收容所收養幼貓。 在這種情況下，可能不太容易確認他們的父母是誰。 話雖這麼說，收容所的工作人員或許可以辨識幼貓的性格特徵，協助您選擇最適合您居家環境的貓咪。 雖然他們或許能發現幼貓的一些既定特徵，但大多可能還是偶然的機會，不過就像很多混種愛好者所說，這些都是貓咪的魅力所在。
養幼貓的優點
- 幼貓非常愛玩耍又活潑好動，能成為家中娛樂的一份子
- 通常可以選擇想要的品種
- 可從繁殖者那裡得到完整的醫療背景
養幼貓的挑戰
- 幼貓一開始會比成貓更加依賴
- 您必須花時間對幼貓做居家訓練
哪裡能領養幼貓
有多個地方可領養幼貓，包括登記在案的繁殖者、收容所，或是意外生出一窩幼貓的家庭。 在將幼貓帶回家飼養之前，請務必確認幼貓與母貓是健康，而且受到妥善照顧。
強烈建議您選擇口碑好的繁殖業者或者寵物店購買； 您可以選擇向獸醫詢問有關當地繁殖者或收容所的資訊。
- 如選定了品種並找到繁殖者，請親身到訪以便觀察幼貓成長的環境
- 如果幼貓出生在多人家庭當中，而且會接觸到日常家務活動，例如訪客、吸塵器、洗衣機和其他寵物，那麼會比在外成長或少與人接觸的幼貓更容易適應您的居家環境
- 可能的話，請詢問公母貓的性情，以及繁殖者用了哪些措施來確保幼貓擁有正確的社交習慣，以及他們對衛生、醫療保健、身心健康及良好營養的注重程度
無論您選擇幼貓或成貓，積極研究相關資訊將有助確保貓咪與您一起開心生活，並且讓自己成為充滿愛心又負責任的主人。
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