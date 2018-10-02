幼貓所需營養說明
貓咪生命中的每個階段都有獨特的飲食需求，了解這些需求就能幫助他們健康成長。 為了讓您的幼貓在展開新生命之初就獲得最完整的營養，您應為他們準備專為每個成長階段度身定製的專屬營養配方。
幼貓從出生到四個月大所需的營養
這段期間是您家幼貓的快速成長期。 為了促進骨骼、肌肉與器官發育良好，他們需要特定的營養。
在最初幾週，他們會吃母乳並獲得初乳的營養，這是一種促進免疫力的乳狀液體，接著可以餵他們喝專屬的幼貓奶粉。 從大約四週大開始，您可以讓他們逐漸改吃固體食物，因為他們開始對食物產生興趣，亦有能力消化乳糖。
這個期間您可以為他們準備專為幼貓設計的食物，配搭適當比例的必要營養，包括 11 種必需胺基酸，幫助他們肌肉和細胞發育，以及長出健康的皮膚、毛和爪子。 貓咪無法在體內合成這些元素，因此食物中必須含有「完整」的營養。
幼貓長到 12 到 16 週大時，根據品種而定，他們會開始快速長大並增重，因此對於能量的需求相當高，約為成貓的三倍。 不過，由於幼貓的消化系統尚未發育成熟，因此需要富含能量但體積不大的食物，否則可能造成消化不良。
幼貓 4 到 12 個月的飲食
幼貓在這個發育階段，所需的能量會慢慢減少，不過仍然比成貓的需求來得多。 此時幼貓的乳齒會換成恆齒，而且消化系統變得成熟，因此可以更易咬碎、咀嚼和進食固體食物。
不過，貓咪的消化系統仍然只佔體重的 3% (相比之下人類佔了 11%)，進食新食物如感到壓力時，消化系統便會出狀況。 這段期間，幼貓的食物和餵食方式應該保持一致： 維持相同的食物，相同的地方，並且是在平靜無壓力的環境中。
在此期間，幼貓處於體重增加的巔峯期，4 至 5 個月大時每星期體重會增加 100 克。 請務必密切監控貓咪的體重，不要讓其體型增長過快，承受肥胖的風險。 每天限制餵食建議份量的飼料顆粒食物或濕軟食物，預防貓咪變胖。
貓咪一歲以後的飲食
此時貓咪已經是發育成熟的成貓，因此現在的營養需求與小時候會截然不同。 他們的能量需求比小時候低許多，而且還要考慮其他幾個因素： 例如是否生活在室內或戶外、品種、性別，以及是否絕育。
每隻貓對於自己的飲食仍然有營養需求，其中包括必需胺基酸、只有從動物來源得到的牛磺酸、持續支持您貓咪健康的維他命 A 及 D。
貓咪的營養需求會隨著年齡而有顯著不同；如果不確定甚麼是最好的飲食，請向獸醫查詢，他們會很樂意為您提供協助。
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