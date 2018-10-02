貓咪生命中的每個階段都有獨特的飲食需求，了解這些需求就能幫助他們健康成長。 為了讓您的幼貓在展開新生命之初就獲得最完整的營養，您應為他們準備專為每個成長階段度身定製的專屬營養配方。

幼貓從出生到四個月大所需的營養

這段期間是您家幼貓的快速成長期。 為了促進骨骼、肌肉與器官發育良好，他們需要特定的營養。

在最初幾週，他們會吃母乳並獲得初乳的營養，這是一種促進免疫力的乳狀液體，接著可以餵他們喝專屬的幼貓奶粉。 從大約四週大開始，您可以讓他們逐漸改吃固體食物，因為他們開始對食物產生興趣，亦有能力消化乳糖。

這個期間您可以為他們準備專為幼貓設計的食物，配搭適當比例的必要營養，包括 11 種必需胺基酸，幫助他們肌肉和細胞發育，以及長出健康的皮膚、毛和爪子。 貓咪無法在體內合成這些元素，因此食物中必須含有「完整」的營養。

幼貓長到 12 到 16 週大時，根據品種而定，他們會開始快速長大並增重，因此對於能量的需求相當高，約為成貓的三倍。 不過，由於幼貓的消化系統尚未發育成熟，因此需要富含能量但體積不大的食物，否則可能造成消化不良。