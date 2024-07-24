4 至 8 週
斷奶期
幼貓體格快速發育並來到了斷奶期， 這正是幼貓向母貓和其他手足學習的重要成長階段。
健康
「免疫空窗期」在此階段出現。 此時，母貓提供的抗體水平已不足以保護幼貓，但另一方面，抗體水平卻又過高以致疫苗效用欠佳，幼貓因而容易生病。 睡眠有助增強免疫力，因此請務必讓幼貓有個溫暖舒適和安靜的睡眠環境。
營養
大約兩周後，幼貓的乳牙就會長出，開始斷奶。 經過一段時間，幼貓就會開始對母親的固體食物表現出興趣，並且開始從只喝母乳的飲食轉換。 其消化系統尚未發育成熟，這表示您務必要為他們準備容易消化的食物，以因應這個階段的營養需求。
行為
隨著這階段的發展，小貓開始與同窩出生的貓有更多互動，並且開始互相舔理毛髮。 他們開始活躍地玩耍、奔跑、猛撲和偷偷靠近等，並且他們的視力已經完全發育。
發育
小貓到 4 星期大時，嗅覺已經完全發育成熟，聽力也發育良好。 到第 6 和第 7 週時，他們開始發展成年的睡眠模式、運動能力和社交互動。 他們通過與兄弟姊妹的互動來發展重要的社交技能，並從觀察母親的行為來學習。
環境
隨著小貓越來越好動和喜歡探索，請確保愛貓有個安全的環境。 在這階段的學習亦非常重要，請盡量讓小貓可以有玩具玩和能夠接觸到其他刺激。 讓小貓經常與不同人逗玩和互動，有助他們成年後建立自信。