小貓到 4 星期大時，嗅覺已經完全發育成熟，聽力也發育良好。 到第 6 和第 7 週時，他們開始發展成年的睡眠模式、運動能力和社交互動。 他們通過與兄弟姊妹的互動來發展重要的社交技能，並從觀察母親的行為來學習。