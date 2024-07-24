Maine coon kitten
4 至 8 週

斷奶期

幼貓體格快速發育並來到了斷奶期， 這正是幼貓向母貓和其他手足學習的重要成長階段。

健康

「免疫空窗期」在此階段出現。 此時，母貓提供的抗體水平已不足以保護幼貓，但另一方面，抗體水平卻又過高以致疫苗效用欠佳，幼貓因而容易生病。 睡眠有助增強免疫力，因此請務必讓幼貓有個溫暖舒適和安靜的睡眠環境。
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營養

大約兩周後，幼貓的乳牙就會長出，開始斷奶。 經過一段時間，幼貓就會開始對母親的固體食物表現出興趣，並且開始從只喝母乳的飲食轉換。 其消化系統尚未發育成熟，這表示您務必要為他們準備容易消化的食物，以因應這個階段的營養需求。

行為

隨著這階段的發展，小貓開始與同窩出生的貓有更多互動，並且開始互相舔理毛髮。 他們開始活躍地玩耍、奔跑、猛撲和偷偷靠近等，並且他們的視力已經完全發育。
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發育

小貓到 4 星期大時，嗅覺已經完全發育成熟，聽力也發育良好。 到第 6 和第 7 週時，他們開始發展成年的睡眠模式、運動能力和社交互動。 他們通過與兄弟姊妹的互動來發展重要的社交技能，並從觀察母親的行為來學習。

環境

隨著小貓越來越好動和喜歡探索，請確保愛貓有個安全的環境。 在這階段的學習亦非常重要，請盡量讓小貓可以有玩具玩和能夠接觸到其他刺激。 讓小貓經常與不同人逗玩和互動，有助他們成年後建立自信。

Adult cat lying down on owners knee while being groomed with a red brush.

幼貓衛生與美容的要訣

幼貓在戶外的長草中散步。

幼貓成長的 5 個關鍵里程碑

成年貓坐在戶外的長草中。

我的幼貓何時成年？

Kitten playing with a red ball

如何維持幼貓的體重

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為幼貓度身定製的營養配方

這些營養豐富的配方有助您的幼貓建立天然抵抗力，促進健康成長，並幫助消化系統良好發育。
幼貓產品
Sacred Birman kitten neonatal
出生 4 周

初生哺乳期間

新生的幼貓會待在母親安全而溫暖的身邊，與兄弟姊妹在一起。 他們大多時間都在睡覺和餵食。
第一階段
British shorthair kitten
2 至 4 個月

快速成長期

小貓開始了解自己所在的世界，並發展往後一生的各種行為。
下一個階段