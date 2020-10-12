疫情期間為個性獨立的貓咪提供私人空間
冠狀病毒疫情大規模爆發，對我們日常生活造成的影響亦牽連到寵物身上。由於限聚的規定持續，同時很多人在家工作，令我們多了很多時間與貓咪相處。在野生的世界中，大型貓科動物完全靠自己生存，這種獨行獨斷的天性也是貓咪的本能。因此，要確保這個生活環境的變化沒有為貓咪帶來壓力十分重要，同時，更要為牠們尋找享受個人空間的方法。
貓咪感到壓力的症狀︰
• 經常喵喵叫
• 在貓砂盆以外的地方小便
• 便秘或肚瀉
• 睡得很多
• 經常躲藏
• 過度舔毛
• 進食量減少
如您發現貓咪有感到壓力的跡象，就要去看獸醫以排除健康出現問題的可能。以下是在家中幫助貓咪活得快樂輕鬆的方法。
給予貓咪私人空間
如果貓咪經常在您身上睡著、在您工作時跨過您的手提電腦，或者晚上蜷縮在您的床上，其實貓咪已正在享受牠的私人空間。只是，能否讓牠自由選擇如何及何時擁有空間才是關鍵所在︰可能是讓牠們自行決定是否參與社交活動，例如不要催促牠們結識新的毛孩朋友，亦不要強迫牠們與您或家人進行交流。
在您看書時，讓貓咪一起安靜地坐在房間裡；或者當貓咪進入房間時，請家人不要在意牠；這些都是讓牠自主地社交的好方法。千萬不要把牠們逼到牆角，或有太多眼神接觸，因為即使您並非故意，但對貓咪來說這些都似是威脅。簡單而言，讓貓咪自己來找您尋求關注，當牠想走開時，就讓牠走開。
如何為貓咪建立寧靜安全的環境
在家的周圍為貓咪設置一些安全區域，讓牠可以隨時回去，例如放置一個紙箱，內有牠常用的床墊或被子，就能很簡單地為牠提供私人空間。最理想是將紙箱放置在既溫暖又寧靜的地方，例如客房或書房，並要遠離有強烈氣味的物品，例如空氣清新劑或垃圾箱。
貓咪最喜歡坐在高的地方，躲著然後觀察周圍環境。因此，可以提供一些跳台讓牠們攀爬，例如一座貓跳台，或在牆上安裝層架，為牠們創造更多垂直的空間。
這些空間如果安排得好，對貓咪來說猶如一個避風塘，讓牠可隨時休息或睡覺。當貓咪身處指定的個人空間時，讓牠獨處及隨心所欲地做想做的事，都是十分重要的，因此，也要請家人不要打擾牠們。
如果您有多於一隻貓，讓牠們擁有認為是屬於自己的空間就更為重要。您須提供睡覺及休息的地方、幾個貓砂盆(最少每隻貓一個，另加一個額外的)，以及獨立的進食及飲水碗，將它們分開擺放，這就能減少爭鬥出現，讓牠們能和平共處。
解讀貓咪的身體語言
如何判斷貓咪是否需要關注
如果貓咪的耳朵向前、眼睛圓圓或瞇著眼，代表牠們感到平靜又滿足。但如果牠們用頭或尾巴摩擦您，就代表牠們覺得與您很親近，而且希望您作出親切的回應。
如何判斷貓咪是否需要空間
如果貓咪的耳朵扁平，瞳孔放大，這就是具有攻擊性的表現。當您撫摸貓咪時，如果牠們擺動尾巴，就可能代表牠們不太享受了。貓咪與狗狗不同，擺動尾巴並不是感到快樂的表現，反而是感到不安及憤怒的意思。
關注您的貓咪
雖然貓咪喜歡獨處，但點滴的關注仍是十分重要的。
玩耍是與貓咪交流的好方法，不但能讓牠們做做運動，保持健康，更能引發及強化您們之間的聯繫。追逐及捕捉的遊戲能滿足牠們的本能，所以，拋擲紙球或拍打乒乓球都能令牠們開心。無論您與牠玩甚麼遊戲，緊記要用玩具或其他物品來代替您的手，同時要確保您能指導牠們，每次亦不要玩得太久。
在這個艱難的時期，密切地關注我們的寵物，才能確保日常生活的變化不會對牠們的健康造成負面影響。如您擔心貓咪有感到壓力的跡象，請向您的獸醫尋求更多意見。
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