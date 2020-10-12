疫情期間為個性獨立的貓咪提供私人空間



冠狀病毒疫情大規模爆發，對我們日常生活造成的影響亦牽連到寵物身上。由於限聚的規定持續，同時很多人在家工作，令我們多了很多時間與貓咪相處。在野生的世界中，大型貓科動物完全靠自己生存，這種獨行獨斷的天性也是貓咪的本能。因此，要確保這個生活環境的變化沒有為貓咪帶來壓力十分重要，同時，更要為牠們尋找享受個人空間的方法。





貓咪感到壓力的症狀︰

• 經常喵喵叫

• 在貓砂盆以外的地方小便

• 便秘或肚瀉

• 睡得很多

• 經常躲藏

• 過度舔毛

• 進食量減少

如您發現貓咪有感到壓力的跡象，就要去看獸醫以排除健康出現問題的可能。以下是在家中幫助貓咪活得快樂輕鬆的方法。





給予貓咪私人空間

如果貓咪經常在您身上睡著、在您工作時跨過您的手提電腦，或者晚上蜷縮在您的床上，其實貓咪已正在享受牠的私人空間。只是，能否讓牠自由選擇如何及何時擁有空間才是關鍵所在︰可能是讓牠們自行決定是否參與社交活動，例如不要催促牠們結識新的毛孩朋友，亦不要強迫牠們與您或家人進行交流。

在您看書時，讓貓咪一起安靜地坐在房間裡；或者當貓咪進入房間時，請家人不要在意牠；這些都是讓牠自主地社交的好方法。千萬不要把牠們逼到牆角，或有太多眼神接觸，因為即使您並非故意，但對貓咪來說這些都似是威脅。簡單而言，讓貓咪自己來找您尋求關注，當牠想走開時，就讓牠走開。