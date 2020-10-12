疫情期間為個性獨立的貓咪提供私人空間

貓咪天生個性獨立，在我們無微不至的關懷之中，牠們同時十分重視個人空間。而近年因疫情的關係，我們留在家中的時間大為增加，如何給予貓咪寧靜的生活，成為貓主們一大難題。


冠狀病毒疫情大規模爆發，對我們日常生活造成的影響亦牽連到寵物身上。由於限聚的規定持續，同時很多人在家工作，令我們多了很多時間與貓咪相處。在野生的世界中，大型貓科動物完全靠自己生存，這種獨行獨斷的天性也是貓咪的本能。因此，要確保這個生活環境的變化沒有為貓咪帶來壓力十分重要，同時，更要為牠們尋找享受個人空間的方法。


貓咪感到壓力的症狀︰

經常喵喵叫

在貓砂盆以外的地方小便

便秘或肚瀉

睡得很多

經常躲藏

過度舔毛

進食量減少

如您發現貓咪有感到壓力的跡象，就要去看獸醫以排除健康出現問題的可能。以下是在家中幫助貓咪活得快樂輕鬆的方法。


給予貓咪私人空間

如果貓咪經常在您身上睡著、在您工作時跨過您的手提電腦，或者晚上蜷縮在您的床上，其實貓咪已正在享受牠的私人空間。只是，能否讓牠自由選擇如何及何時擁有空間才是關鍵所在︰可能是讓牠們自行決定是否參與社交活動，例如不要催促牠們結識新的毛孩朋友，亦不要強迫牠們與您或家人進行交流。

在您看書時，讓貓咪一起安靜地坐在房間裡；或者當貓咪進入房間時，請家人不要在意牠；這些都是讓牠自主地社交的好方法。千萬不要把牠們逼到牆角，或有太多眼神接觸，因為即使您並非故意，但對貓咪來說這些都似是威脅。簡單而言，讓貓咪自己來找您尋求關注，當牠想走開時，就讓牠走開。

「當貓咪不想繼續與您互動交流時，就容許牠走開，否則，牠們就會以另一種方式去表達自己需要私人空間，就可能會亂抓或咬人，表現恐懼或具有攻擊性。」
Royal Canin科學支援部(專門組)歐洲動物福利獸醫專員Franck Péron


如何為貓咪建立寧靜安全的環境

在家的周圍為貓咪設置一些安全區域，讓牠可以隨時回去，例如放置一個紙箱，內有牠常用的床墊或被子，就能很簡單地為牠提供私人空間。最理想是將紙箱放置在既溫暖又寧靜的地方，例如客房或書房，並要遠離有強烈氣味的物品，例如空氣清新劑或垃圾箱。

貓咪最喜歡坐在高的地方，躲著然後觀察周圍環境。因此，可以提供一些跳台讓牠們攀爬，例如一座貓跳台，或在牆上安裝層架，為牠們創造更多垂直的空間。

這些空間如果安排得好，對貓咪來說猶如一個避風塘，讓牠可隨時休息或睡覺。當貓咪身處指定的個人空間時，讓牠獨處及隨心所欲地做想做的事，都是十分重要的，因此，也要請家人不要打擾牠們。

如果您有多於一隻貓，讓牠們擁有認為是屬於自己的空間就更為重要。您須提供睡覺及休息的地方、幾個貓砂盆(最少每隻貓一個，另加一個額外的)，以及獨立的進食及飲水碗，將它們分開擺放，這就能減少爭鬥出現，讓牠們能和平共處。


解讀貓咪的身體語言

貓咪慣於利用身體語言來表達他們的感受，因此，用心觀察就能知道牠們此刻是否需要您的呵護，還是希望暫時獨處一下。


如何判斷貓咪是否需要關注

如果貓咪的耳朵向前、眼睛圓圓或瞇著眼，代表牠們感到平靜又滿足。但如果牠們用頭或尾巴摩擦您，就代表牠們覺得與您很親近，而且希望您作出親切的回應。


如何判斷貓咪是否需要空間

如果貓咪的耳朵扁平，瞳孔放大，這就是具有攻擊性的表現。當您撫摸貓咪時，如果牠們擺動尾巴，就可能代表牠們不太享受了。貓咪與狗狗不同，擺動尾巴並不是感到快樂的表現，反而是感到不安及憤怒的意思。


關注您的貓咪

雖然貓咪喜歡獨處，但點滴的關注仍是十分重要的。

玩耍是與貓咪交流的好方法，不但能讓牠們做做運動，保持健康，更能引發及強化您們之間的聯繫。追逐及捕捉的遊戲能滿足牠們的本能，所以，拋擲紙球或拍打乒乓球都能令牠們開心。無論您與牠玩甚麼遊戲，緊記要用玩具或其他物品來代替您的手，同時要確保您能指導牠們，每次亦不要玩得太久。

在這個艱難的時期，密切地關注我們的寵物，才能確保日常生活的變化不會對牠們的健康造成負面影響。如您擔心貓咪有感到壓力的跡象，請向您的獸醫尋求更多意見。

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