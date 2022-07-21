夏天如何幫助貓咪散熱？

炎炎夏日，隨著氣溫升高，貓咪通常很難有效散熱、讓身體保持涼爽，但飼主若能善用以下祕訣，即可避免貓咪因過度曝曬而中暑。









遮蔭處

雖然多數貓咪都喜歡躺著曬太陽、做數小時的日光浴，但對他們來說，當體溫過高時，有地方可以乘涼仍相當重要。因此飼主應確保貓咪隨時都能回到室內，若屋內悶熱難耐，則應於戶外空間設置蔭蔽處。





充足水源

飼主可於室內放置多個裝有水的碗，讓貓咪隨時都能取得新鮮、乾淨的飲用水。如果您家貓咪偏好待在戶外，您也可將碗放置於花園中的遮蔭處。











皮膚及毛髮健康

毛色是白色，或者耳尖與鼻子毛色偏淺的貓咪，肌膚比一般貓咪更容易受到紫外線傷害。飼主可請獸醫師推薦安全、防曬係數高的防曬霜，於夏天塗抹於貓咪皮膚較無毛髮遮蔽的部位，以此大幅降低曬傷風險。







若您家貓咪已有曬傷經驗，則應避免於當日氣溫最高的時段外出。

另外，雖然貓咪通常會於夏季脫毛，但適度替長毛貓修毛，能幫助牠們保持身體涼快。飼主可諮詢獸醫，請教如何安全替貓咪修毛，而不會造成不必要的壓力。









飲食

夏天食慾下降，對貓咪來說是一件再正常不過的事。若您的貓咪在天氣熱時吃得比較少，不需要過度擔憂。但整體來看，若您的貓咪食量偏小或偏大，則建議徵詢獸醫診斷。





喘氣

貓咪主要會透過以下三種方式散熱：





• 由腳掌的肉墊排汗

• 尋找遮蔭處

• 不斷舔毛使口水在蒸發時將體表熱氣一併帶走





對貓咪來說，若以上方法都不管用，牠們才會藉由喘氣來替身體散熱。若您的貓咪在天氣悶熱時容易氣喘吁吁，建議盡快請求獸醫協助。





中暑

每到酷暑時節，難免會發生中暑的現象。不幸的是，對多數寵物來說，它可能會有致命的危險。





若您的貓咪出現任何中暑跡象，請立即聯繫您的獸醫，並確保貓咪能獲得乾淨、新鮮的飲用水。另外，如果您的貓咪允許的話，也可透過冷敷將牠們毛髮和爪子沾濕。以下幾點中暑症狀，飼主務必特別留意：

• 氣喘噓噓

• 走路不穩

• 焦慮

• 牙齦乾燥

• 嘔吐