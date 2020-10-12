寵物食物安全：向製造商提問
如不確定要如何為貓狗選擇食物，您亦可以隨時獲得協助。 全球小型動物獸醫協會 (WSAVA) 制定了一個營養工具包 — 當中包含您應向製造商查詢的問題，藉以了解寵物食品的安全性和品質。
我的寵物食品安全嗎？
美國動物醫院協會 (AAHA) 和世界小型動物獸醫協會 (WSAVA) 皆發佈了一份營養評估指引；該指引為每隻貓狗提出了建議框架。
WSAVA 的營養工具包載有「選擇寵物食品的建議」。 本資源包含我們應向寵物食品製造商查詢的重點問題。
需要詢問的 WSAVA 問題1
- 您有否僱用全職的合資格營養師？
- 營養師的名字和資格是甚麼？
- 誰制定您的飲食？他/她具備甚麼專業資格？
- 是否使用 AAFCO (美國飼料控制官員協會) 飼餵試驗或採用可滿足 AAFCO 營養成份的公式來測試飲食？ (請注意： 歐洲採用歐洲寵物食品業界聯會的營養要求。)
- 進行了哪類型的產品研究？
- 結果是否發表在同行評審期刊上？
Royal Canin 的答案
合資格的營養師
WSAVA 問題： 您有否僱用全職的合資格營養師？ 營養師的名字和資格是甚麼？ 誰制定您的飲食？
Royal Canin 是一間全球公司，在 91 個國家/地區為貓狗提供營養配方食品，並在全球設有最先進的生產工廠。
配方經由董事會認證的獸醫營養學家、博士級營養學家和 Royal Canin 副研究員 (獲頒發小型動物營養碩士學位) 共同研發。 這些團隊的基地位於法國艾瑪格斯的 Royal Canin 研究園區，但我們在許多其他國家/地區亦同樣擁有合資格的營養師。
我們位於艾馬爾格 (Aimargues) 園區的營養學家團隊，藉由研究和利用來自全球各地的知識來開發和測試新配方。 我們採用開放的協作方法，讓我們能夠在寵物營養領域以最新的科學和觀察所得作出貢獻、並從中受益。 其中的方法包括繼續與沃爾瑟姆寵物營養中心 (位於英國梅爾頓，莫布雷) 和寵物健康與營養中心 (位於美國路易斯維斯堡) 合作。
飲食測試
WSAVA 問題： 是否使用 AAFCO 飼餵試驗或採用可滿足 AAFCO 營養成分的配方？
科學和觀察，是我們制定飲食方式的核心。 我們自設兩間寵物中心，以便在適口性和消化率方面進行研究。 不斷觀察居於上述中心的動物，並透過其健康的角度進行研究。 在分析其餵食行為時，我們絕不會加入侵入性的測試。
尊重貓狗的健康和幸福，是 Royal Canin 哲學的核心；因此，我們禁止對毛孩進行任何入侵性的動物實驗。 我們唯一會做的試驗，就是確定食物偏好、適口性和消化率； 而當中的適口性和消化率這兩方面，都是由貓狗來評估的。 然後，我們便會仔細觀察這些「專業品嚐者」的反應。
在進行餵飼試驗時，Royal Canin 絕對尊重全球的營養標準。 除了 AAFCO 和 FEDIAF 這兩項標準之外，我們亦同樣遵守國家研究委員會 (NRC) 所制定的營養要求。 在歐洲，第 2008/38/EC 號指令 (PARNUTs 指令) 規定了獸醫飲食的營養特性。 我們因而開發了 200 多種的不同配方，包括貓狗專用的乾濕產品。
這些產品絕大多數都經過驗證，且符合 AFFCO 和 FEDIAF 的營養成份和/或餵飼試驗 — 當中都是最相關的營養調節劑。 我們配製了多款特定的治療或臨床產品，例如肝腎處方配方；其營養量精確針對患有這種疾病的貓狗之獨特需求而調製。 部份飲食無法符合 AAFCO 針對成年寵物保養的營養充足指引。 對於這些飲食，協助管理健康狀況比起符合 AAFCO 的營養狀況，更為重要。
在這些情況下，配方食品都經過了替代產品的測試，並且通過了臨床試驗，證明產品安全 — 這些臨床試驗證明，在管理預期疾病的過程中，有其效用。 而在長期試驗中，貓狗均會進食這些產品，從而促進貓狗茁壯成長。 這些飲食易於識別，因為產品會被標記為間歇性或補充性餵飼產品。
品質控制和產品研究
WSAVA 問題： 您使用哪些特定品質控制措施，確保成份和最終製成品的一致性和品質？ 進行了哪類型的產品研究？ 結果是否發表在同行評審期刊上？
寵物主人由始至終都可以放心，因為 Royal Canin 會為寵物提供安全、優質的寵物食品。 我們強大的品質控制流程包括以下任何非侵入式的分析 (需視乎飲食計劃而定)：
- 適口性試驗
- 消化率試驗
- 相對過飽和 (泌尿) 試驗
- 大便質量和一致性
- 氨基酸分析
- 脂肪酸分析
- 毒理學研究和穩定性數據
- 與獸醫和寵物主人共同進行功效方面的臨床試驗
- 血液參數 (適當時)
- 同行評審研究
- 與繁殖者和專業人員合作進行田間試驗
產品品質，始於審核每間供應商所提供的每種成份。 我們盡可能採購當地食材，不過，食材安全和品質才是我們的首要任務。 在送進工廠之前，每種食材都必須經由受訓技術人員仔細檢查，以確認食材的品質和安全。
其中一項關鍵的產品安全測試，就是近紅外光譜 (NIRS)；這是一種分析工具，可將食材成份的「指紋」與標準的大量內部數據庫進行比較。 如果收到的成份的 NIRS 結果與標準不符，該成份便會在卸貨前篩走。
除 NIRS 以外的其他測試亦已完成。 例如，我們會對任何成份或原材料進行黴菌毒素測試 (針對真菌生長)；黴菌毒素可能會影響成份或原材料並因而損害貓狗的健康。
對於員工在我們的寵物食品製造工廠走動，我們亦相當謹慎。 而嚴格分區便是保持品質和安全的一個方法 — 可確保員工不會將有害物質和構成生物或物理風險的元素從一個區域帶到另一個區域。 這些區域可分為以下的專用區域：
- 原材料的接收、初始測試和處理
- 初始測量和分配原材料、混合和研磨
- 「熱加工」或烹飪
- 烘乾、塗層和冷卻 (乾式食品製造)
- 包裝及儲存
確保所有工廠安全
我們嚴格的安全措施不止於此。 偏佈全球的先進實驗室網絡針對我們生產工廠的所有成分和製成品，進行了詳細的分析。 擁有全球的實驗室網絡，即意味著我們可以一起監視各種趨勢，並就潛在問題互相提醒。 換言之，我們可以不斷改進我們的工作方式、創新我們實踐食物安全的方式、提升品質控制的方法，最後，便可以生產出更優質的產品。
Royal Canin 生產工廠不但遵守，更超越了外部認證機構和我們本身的 Mars Petcare 法規所設定的多項品質保證標準。 當中包括：
- 危害分析重要管制點 (HACCP) 食物安全檢查
- 優良生產規範和食品衛生通用原則 (GMP/GHP)
- Mars Quality 與食物安全標準
採用上述規模的高標準，可以讓我們的準確度、品質、環境發展更好，而最重要的食物安全亦得以提高水平。 我們每年都會對原材料和製成品進行分析超過 500,000 次，從不妥協，只為了給寵物提供最好的產品。
1 https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Selecting-the-Best-Food-for-your-Pet.pdf
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