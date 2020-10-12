寵物食物安全：向製造商提問

我們位於艾馬爾格 (Aimargues) 園區的營養學家團隊，藉由研究和利用來自全球各地的知識來開發和測試新配方。 我們採用開放的協作方法，讓我們能夠在寵物營養領域以最新的科學和觀察所得作出貢獻、並從中受益。 其中的方法包括繼續與沃爾瑟姆寵物營養中心 (位於英國梅爾頓，莫布雷) 和寵物健康與營養中心 (位於美國路易斯維斯堡) 合作。

飲食測試

WSAVA 問題： 是否使用 AAFCO 飼餵試驗或採用可滿足 AAFCO 營養成分的配方？

科學和觀察，是我們制定飲食方式的核心。 我們自設兩間寵物中心，以便在適口性和消化率方面進行研究。 不斷觀察居於上述中心的動物，並透過其健康的角度進行研究。 在分析其餵食行為時，我們絕不會加入侵入性的測試。

尊重貓狗的健康和幸福，是 Royal Canin 哲學的核心；因此，我們禁止對毛孩進行任何入侵性的動物實驗。 我們唯一會做的試驗，就是確定食物偏好、適口性和消化率； 而當中的適口性和消化率這兩方面，都是由貓狗來評估的。 然後，我們便會仔細觀察這些「專業品嚐者」的反應。

在進行餵飼試驗時，Royal Canin 絕對尊重全球的營養標準。 除了 AAFCO 和 FEDIAF 這兩項標準之外，我們亦同樣遵守國家研究委員會 (NRC) 所制定的營養要求。 在歐洲，第 2008/38/EC 號指令 (PARNUTs 指令) 規定了獸醫飲食的營養特性。 我們因而開發了 200 多種的不同配方，包括貓狗專用的乾濕產品。

這些產品絕大多數都經過驗證，且符合 AFFCO 和 FEDIAF 的營養成份和/或餵飼試驗 — 當中都是最相關的營養調節劑。 我們配製了多款特定的治療或臨床產品，例如肝腎處方配方；其營養量精確針對患有這種疾病的貓狗之獨特需求而調製。 部份飲食無法符合 AAFCO 針對成年寵物保養的營養充足指引。 對於這些飲食，協助管理健康狀況比起符合 AAFCO 的營養狀況，更為重要。

在這些情況下，配方食品都經過了替代產品的測試，並且通過了臨床試驗，證明產品安全 — 這些臨床試驗證明，在管理預期疾病的過程中，有其效用。 而在長期試驗中，貓狗均會進食這些產品，從而促進貓狗茁壯成長。 這些飲食易於識別，因為產品會被標記為間歇性或補充性餵飼產品。