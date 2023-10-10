透過本⽂您可以了解：



⼀、哪些寄生蟲和細菌會造成貓皮膚病？

⼆、如何透過貓食物預防貓皮膚問題？

三、還有甚麼預防貓皮膚病的方法？

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貓咪的皮膚是身體的大器官，需要多種微量或大量的營養來維護健康。任何干擾這些營養吸收的因素都會影響到愛寵的皮膚和貓毛狀況。值得慶幸的是，無論內外問題，大多數常見的貓皮膚病都能夠被治療。

哪些寄生蟲和細菌會造成貓皮膚病？

貓寄生蟲會使貓咪皮膚產生刺激和不適感，有時還會導致掉毛或其他顯著的問題。

跳蚤是導致貓皮膚病最常見的原因之一。這些小寄生蟲附著在貓咪的皮膚上，使貓咪痕癢，並以抓搔、咬合和舔拭等方法來止癢。但這會讓貓咪吞入大量的貓毛，讓牠產生毛球問題，這時主人可以考慮為貓咪選擇除毛球加護配方，以幫助牠更有效去排出體內毛球。此外，愛貓也可能會對跳蚤叮咬產生過敏反應，進而引發貓皮膚炎。一般來講，不同的貓咪對跳蚤叮咬狀況反應不一樣，皮膚炎通常發生於被跳蚤嚴重叮咬的貓咪身上。

壁蝨經常會在愛貓外出時，趁機附著於牠們的頸和耳朵上，從而引起貓皮膚病。某些壁蝨還會在一年中的某個特定時間附在植物上，一旦有人類或其他哺乳動物經過，壁蝨就會轉移到這些對象身上，而貓咪就屬於受害者之一。

如果你發現貓咪總是抓搔，且耳朵裡有很多黑色耳垢，牠們就可能感染了耳疥蟲。耳疥蟲寄生在貓咪耳道中，引起愛寵耳朵疼痛，也會使耳朵附近的皮膚紅腫癢和出現貓脫毛狀況。

貓癬不一定會造成貓咪搔癢，但也會引發許多皮膚問題。貓癬由真菌引起，微小的真菌會從髮根部攻擊貓咪毛髮和皮膚，並使貓毛顏色變黯淡、脫毛，也會導致貓皮膚產生灰色鱗屑、皮屑及紅斑。除了貓癬原因，貓出現頭皮屑和皮膚乾燥狀況，還可能是因為使用不適合的清潔用品及飲食不當。

愛寵感染上貓寄生蟲之後，都可以透過口服藥、噴劑、藥物塗抹皮膚和環境改善方案等方法進行綜合治療。獸醫會向你建議適合的治療方法來改善貓寄生蟲症狀，幫助你的愛貓恢復皮膚健康。此外，如果貓咪身上有跳蚤，主人謹記不要用狗跳蚤藥幫貓杜蟲，以防貓咪有生命危險。