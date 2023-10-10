貓咪為甚麼會得貓皮膚病？貓皮膚病原因、飲食改善&其他預防方法
透過本⽂您可以了解：
⼀、哪些寄生蟲和細菌會造成貓皮膚病？
⼆、如何透過貓食物預防貓皮膚問題？
三、還有甚麼預防貓皮膚病的方法？
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貓咪的皮膚是身體的大器官，需要多種微量或大量的營養來維護健康。任何干擾這些營養吸收的因素都會影響到愛寵的皮膚和貓毛狀況。值得慶幸的是，無論內外問題，大多數常見的貓皮膚病都能夠被治療。
哪些寄生蟲和細菌會造成貓皮膚病？
貓寄生蟲會使貓咪皮膚產生刺激和不適感，有時還會導致掉毛或其他顯著的問題。
跳蚤是導致貓皮膚病最常見的原因之一。這些小寄生蟲附著在貓咪的皮膚上，使貓咪痕癢，並以抓搔、咬合和舔拭等方法來止癢。但這會讓貓咪吞入大量的貓毛，讓牠產生毛球問題，這時主人可以考慮為貓咪選擇除毛球加護配方，以幫助牠更有效去排出體內毛球。此外，愛貓也可能會對跳蚤叮咬產生過敏反應，進而引發貓皮膚炎。一般來講，不同的貓咪對跳蚤叮咬狀況反應不一樣，皮膚炎通常發生於被跳蚤嚴重叮咬的貓咪身上。
壁蝨經常會在愛貓外出時，趁機附著於牠們的頸和耳朵上，從而引起貓皮膚病。某些壁蝨還會在一年中的某個特定時間附在植物上，一旦有人類或其他哺乳動物經過，壁蝨就會轉移到這些對象身上，而貓咪就屬於受害者之一。
如果你發現貓咪總是抓搔，且耳朵裡有很多黑色耳垢，牠們就可能感染了耳疥蟲。耳疥蟲寄生在貓咪耳道中，引起愛寵耳朵疼痛，也會使耳朵附近的皮膚紅腫癢和出現貓脫毛狀況。
貓癬不一定會造成貓咪搔癢，但也會引發許多皮膚問題。貓癬由真菌引起，微小的真菌會從髮根部攻擊貓咪毛髮和皮膚，並使貓毛顏色變黯淡、脫毛，也會導致貓皮膚產生灰色鱗屑、皮屑及紅斑。除了貓癬原因，貓出現頭皮屑和皮膚乾燥狀況，還可能是因為使用不適合的清潔用品及飲食不當。
愛寵感染上貓寄生蟲之後，都可以透過口服藥、噴劑、藥物塗抹皮膚和環境改善方案等方法進行綜合治療。獸醫會向你建議適合的治療方法來改善貓寄生蟲症狀，幫助你的愛貓恢復皮膚健康。此外，如果貓咪身上有跳蚤，主人謹記不要用狗跳蚤藥幫貓杜蟲，以防貓咪有生命危險。
如何透過貓食物預防貓皮膚問題？
貓咪的毛有95％是蛋白質，貓咪正常生長毛髮和維持皮膚新陳代謝，需要消耗日常蛋白質攝入量的30％。因此，若貓食物缺乏蛋白質，會導致貓咪皮膚和毛質變差，例如出現皮膚粗糙、毛髮脫落、毛髮掉色、長毛慢，以及毛量稀薄、毛色暗啞或毛質變脆等情況。
如果貓咪缺少必需脂肪酸，例如Ω3和Ω6脂肪酸，你亦可能會發現牠的皮膚存在過油或過乾、毛色缺乏光澤等問題。貓咪無法自行合成某些必需脂肪酸，因此必須透過日常飲食攝取。
為避免愛寵缺乏上述營養，最簡單的辦法就是為愛貓提供營養完整均衡的食物，從貓飲食方面預防皮膚病。你亦可以購買專為有皮膚問題的貓咪而設計的食物，以改善他們的皮膚和毛質。如果貓咪比較挑食，大家也可以根據貓咪口味，選擇適合的貓糧，例如：
還有甚麼預防貓皮膚病的方法？
如果貓咪經常外出，牠就比較容易被植物毛刺或草籽所粘附，這些東西都會刺激貓咪皮膚。當愛貓返回家中時，主人需要為牠清除這些碎屑，以免愛貓發癢。
貓咪有時還會被其他動物咬傷，尤其是未進行絕育的貓咪。被咬傷後，如果細菌感染咬傷處，傷口便可能紅腫，引起貓咪皮膚發炎和發燒症狀。此時你就需要帶貓咪前往醫院，讓獸醫對傷口進行深層清潔，以助貓咪痊愈。
幫貓沖涼也能夠預防部分貓皮膚病。由於貓的皮膚酸性較高，人類使用的洗髮水會刺激牠的皮膚，所以主人只可以使用貓咪專用清潔用品來幫牠沖涼。除了要注意洗澡用品，其他有關幼貓衛生與美容方面的內容，對貓咪皮膚也會產生極大的影響，比如定時梳毛、修剪爪子、清洗臉部等。
如果你覺得愛貓有皮膚問題或貓皮膚病，你需要立即帶牠去看獸醫，以便快速展開療程，讓貓咪早日脫離疾病痛苦。
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