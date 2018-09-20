貓咪的飲食如何影響他們的皮膚健康

貓咪的皮膚是身體內最大的器官，並具有多種重要功能。 它可以保護您的愛貓免受外界刺激、幫助隔熱，並減少水分流失，以免貓咪脫水。 因此，擁有健康的皮膚對於貓咪的整體健康非常重要。

許多不同的因素都會影響貓咪的皮膚狀況， 其中包括年齡、品種和遺傳因素。 另外還包括貓咪的衛生情況，以及貓咪在家中和外出時所處的環境條件。 飲食對貓咪皮膚的健康至關重要，如果沒有均衡飲食所提供的正確營養，那麼貓咪的皮膚就難以維持健康及有效運作。

貓咪需要甚麼才能維持健康的皮膚？

貓咪的皮膚分為三層，另加三種不同類型的毛髮，每種毛髮都有其獨特的功能，必須獲得不同的營養才可有效發揮作用。 營養均衡的食物能為您的愛貓提供促進皮膚和毛髮健康所需的一切，包括蛋白質以及多種礦物質。

愛貓的皮膚健康與蛋白質

角蛋白是一種蛋白質，對皮膚細胞的更新和強壯的毛髮生長非常重要。 由於皮膚不斷進行細胞增殖和修補，因而需要大量的蛋白質。 如果貓的飲食缺乏適量的蛋白質，他們的毛髮看起來會較稀薄或變脆，保護身體的能力亦會降低。