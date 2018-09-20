貓咪的飲食如何影響他們的皮膚健康
貓咪的皮膚是身體內最大的器官，並具有多種重要功能。 它可以保護您的愛貓免受外界刺激、幫助隔熱，並減少水分流失，以免貓咪脫水。 因此，擁有健康的皮膚對於貓咪的整體健康非常重要。
許多不同的因素都會影響貓咪的皮膚狀況， 其中包括年齡、品種和遺傳因素。 另外還包括貓咪的衛生情況，以及貓咪在家中和外出時所處的環境條件。 飲食對貓咪皮膚的健康至關重要，如果沒有均衡飲食所提供的正確營養，那麼貓咪的皮膚就難以維持健康及有效運作。
貓咪需要甚麼才能維持健康的皮膚？
貓咪的皮膚分為三層，另加三種不同類型的毛髮，每種毛髮都有其獨特的功能，必須獲得不同的營養才可有效發揮作用。 營養均衡的食物能為您的愛貓提供促進皮膚和毛髮健康所需的一切，包括蛋白質以及多種礦物質。
愛貓的皮膚健康與蛋白質
角蛋白是一種蛋白質，對皮膚細胞的更新和強壯的毛髮生長非常重要。 由於皮膚不斷進行細胞增殖和修補，因而需要大量的蛋白質。 如果貓的飲食缺乏適量的蛋白質，他們的毛髮看起來會較稀薄或變脆，保護身體的能力亦會降低。
必需的脂肪酸和貓的皮膚
另一組重要的營養素是必需的脂肪酸。 這些包括奧米加三，特別是 EPA 和 DHA，以及奧米加六，這些全都有助於維持貓皮膚完整無損，並且助其長出健康的毛髮。 由於貓咪體內無法自行合成某些必需的脂肪酸，因此必須經由食物攝取。 若缺乏這些重要的營養素，可能導致毛髮褪色或變色、脫皮，以及經由皮膚失去水份。
維他命對愛貓皮膚的影響
貓的皮膚與毛髮需要各種不同的複合維他命來維持正常運作。 維他命 A 有助調節細胞成長，而維他命 B 群有助代謝脂肪、蛋白質和碳水化合物。 維他命 E 是天然的抗氧化劑，可幫助貓皮膚內的免疫系統，而重要的生物素可幫助維持皮膚完整無損。 若缺乏這些維他命，貓有可能出現掉毛、毛質差、脫皮，還可能減少毛髮主要成分角蛋白的產生。
愛貓的皮膚和礦物質
有兩種礦物質是維持愛貓皮膚和毛髮健康的關鍵。 一種是鋅，它有多種功用，是貓體內細胞機制的關鍵。 另一種是銅，用途是製造毛髮與毛色。 若貓咪飲食當中缺少鋅或銅，可能會導致毛質差、毛色不佳，以及生長緩慢。
雖然遺傳因素對愛貓皮膚健康有著一定程度的影響，但藉由選擇包含所有必需營養素的適當飲食，就能幫助愛貓生長強韌健康的皮膚與毛髮。
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