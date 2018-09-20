貓和人一樣，也會過敏、也會有不適反應的症狀。 雖然過敏症可以治療，但是要找出愛貓過敏的原因可能不容易，也需要獸醫的協助。

貓過敏的症狀

如果要知道貓咪是否過敏，最簡單的方式就是檢查她們的皮膚。 當您輕撫愛貓時，可能會摸到一些小傷疤，也可能會發現她們皮膚上有發紅或發炎的現象，或在臉部、腹部或大腿外側出現。 有過敏的貓咪可能會搔癢，有時還會過度抓搔，也可能會過度整理毛髮來減輕自己的不適。 但這樣會導致毛髮受損、斷裂或掉毛的情況發生。

為甚麼貓咪的過敏很難診斷？

貓咪出現過敏反應的主要原因有三個： 跳蚤、飲食和環境中的致敏原。 要診斷導致出現過敏反應的原因很困難，而且獸醫必須以消除法慢慢篩檢貓咪出現這些症狀的原因。

獸醫如何診斷貓的過敏症？

首先，獸醫會確定貓出現這些症狀，除了過敏反應之外，是否有任何其他原因。 很多貓過敏症的症狀都與寄生蟲感染、真菌感染 (例如：皮癬)，甚至是行為問題引起的症狀相似。 獸醫必須先排除所有可能的因素，才能開始治療過敏。

獸醫會為貓咪除蚤。 貓咪可能會對跳蚤叮咬產生過敏反應，造成她們因用力抓搔而出現傷口或併發病變。 獸醫會請您使用強效除蚤治療方式，包括為家裡其他動物除蚤，採取預防措施，例如：定期清潔愛貓的居住環境。