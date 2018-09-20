貓皮膚過敏
貓和人一樣，也會過敏、也會有不適反應的症狀。 雖然過敏症可以治療，但是要找出愛貓過敏的原因可能不容易，也需要獸醫的協助。
貓過敏的症狀
如果要知道貓咪是否過敏，最簡單的方式就是檢查她們的皮膚。 當您輕撫愛貓時，可能會摸到一些小傷疤，也可能會發現她們皮膚上有發紅或發炎的現象，或在臉部、腹部或大腿外側出現。 有過敏的貓咪可能會搔癢，有時還會過度抓搔，也可能會過度整理毛髮來減輕自己的不適。 但這樣會導致毛髮受損、斷裂或掉毛的情況發生。
為甚麼貓咪的過敏很難診斷？
貓咪出現過敏反應的主要原因有三個： 跳蚤、飲食和環境中的致敏原。 要診斷導致出現過敏反應的原因很困難，而且獸醫必須以消除法慢慢篩檢貓咪出現這些症狀的原因。
獸醫如何診斷貓的過敏症？
首先，獸醫會確定貓出現這些症狀，除了過敏反應之外，是否有任何其他原因。 很多貓過敏症的症狀都與寄生蟲感染、真菌感染 (例如：皮癬)，甚至是行為問題引起的症狀相似。 獸醫必須先排除所有可能的因素，才能開始治療過敏。
獸醫會為貓咪除蚤。 貓咪可能會對跳蚤叮咬產生過敏反應，造成她們因用力抓搔而出現傷口或併發病變。 獸醫會請您使用強效除蚤治療方式，包括為家裡其他動物除蚤，採取預防措施，例如：定期清潔愛貓的居住環境。
若您的愛貓在接受治療後仍有過敏反應，獸醫可能會藉由食物排除試驗來找出食物致敏原。 這個過程至少會持續八週，其間若過敏症狀消失，獸醫就會恢復貓咪原本的飲食；
若症狀再次出現，就表示食物當中含有致敏原。
食物對愛貓過敏的影響
貓咪的飲食會直接影響她們身體最大器官—皮膚的健康。 選擇專為皮膚特別敏感的貓咪而設計的食物，有助減少對食物出現的不良反應，並幫助貓咪發育及維持皮膚健康。
這些食物含有特別挑選的蛋白質和碳水化合物，降低貓咪的過敏反應，非常容易消化，且不常用在大多數加工食品當中。 食物中還可能含有奧米加三長鏈脂肪酸，有助紓緩皮膚不良反應，例如發炎作用，還包含生物素、菸鹼酸和泛酸，這些營養素有助防止愛貓皮膚變得乾癢，並加強皮膚對抗刺激物的能力。
如果您發現貓咪有過敏反應的任何症狀，請確保諮詢當地的獸醫。 您一定能找到維持愛貓健康的方法，改善她們的毛髮和皮膚的狀況。
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