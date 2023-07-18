透過本文您可以了解：



一、貓掉毛原因之一：皮黴菌（貓癬）

二、貓掉毛原因之二：過度整理毛髮

三、貓掉毛原因之三：飲食

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每位飼主當然都希望愛貓毛髮永遠睇起來健康有光澤，雖然平常有些毛脫落是自然現象，但 貓一直掉毛 或掉毛過多就可能是在提醒您，要注意愛貓是否發生較嚴重的皮膚問題。

至於家中愛 貓為什麼一直掉毛 ？萬一真碰上 貓掉毛怎麼辦 ？以下就讓我們告訴您詳細原因及應對方法。

一、貓掉毛原因之一：皮黴菌（貓癬）

皮黴菌（俗稱 貓癬 ） 是造成 貓咪掉毛 最常見原因之一。這種真菌感染具有高度傳染性，常發生在幼貓或群居貓身上。主要傳染媒介是真菌孢子（小孢子蟲），可能從受到感染的動物或受到污染環境傳染導致患上 貓皮膚病 ，其感染力可持續數個月。

孢子會透過任何 咬痕 、抓痕 或 傷痕 進入愛貓的皮膚 ，並從最外層皮膚和毛囊開始感染。若您的愛貓皮膚上傷痕是在不易梳理的位置，例如臉部，那麼感染皮黴菌風險就會增加。另外，假如愛貓因為生病或醫藥治療關係導致免疫力下降，亦可能出現 貓長癬 症狀，導致出現 貓掉毛嚴重 現象。

每隻貓感染皮黴菌後出現症狀可能差異很大，不過您會發現 貓毛禿一塊 ，包含不規則或圓形掉毛斑塊，伴隨呈紅斑塊片狀脫落的皮膚。牠們可能會出現容易斷毛或行為異常狀況。