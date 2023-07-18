貓咪掉毛正常嗎？揭開貓毛突然禿一塊3大原因與處理方式
透過本文您可以了解：
一、貓掉毛原因之一：皮黴菌（貓癬）
二、貓掉毛原因之二：過度整理毛髮
三、貓掉毛原因之三：飲食
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每位飼主當然都希望愛貓毛髮永遠睇起來健康有光澤，雖然平常有些毛脫落是自然現象，但
一、貓掉毛原因之一：皮黴菌（貓癬）
二、貓掉毛原因之二：過度整理毛髮
整理毛髮是貓保持自己乾淨及皮膚健康的重要方式。但是過度整理毛髮，會導致貓掉毛與其他副作用。當貓在整理自己毛髮時，牠們會使用有倒刺的舌頭去除毛髮和皮膚上的寄生蟲、髒污或其他刺激物。但貓舔毛也會破壞自己毛髮，進而導致掉毛。
如果您的愛貓在自己身上相同位置過度整理毛髮，那麼最後牠身上可能有禿斑，或毛髮變差，甚至出現貓毛一直掉的情況。由於貓會吞入這些毛髮，當牠們消化系統無法有效處理並排出吃下去的毛髮時，牠們就會有毛球的問題。
過度整理毛髮可能是貓行為問題的症狀，例如貓壓力大掉毛，如果您的愛貓感覺有壓力，那麼可能會以整理毛髮方式來平靜自己。亦可能是貓覺得無聊所造成；如果您愛貓的居住環境沒有足夠刺激的娛樂活動，那麼貓咪也會過度整理自己毛髮，最後造成貓毛稀疏。如果您發現愛貓出現過度整理毛髮行為，請務必與獸醫師討論，讓獸醫師協助您找出問題。
三、貓掉毛原因之三：飲食
貓掉毛原因還包含飲食方面，如果貓的飲食沒有為牠們提供維持皮膚與毛髮健康所需營養，貓可能會開始掉毛，或有毛髮變差的問題。
貓皮膚和毛髮需要大量蛋白質才能發揮作用並有效生長；在牠們每日攝取蛋白質中，有大約 30% 都是用於皮膚換新和生長。飲食中如果缺乏高品質蛋白質，或有難以消化的蛋白質，牠們毛髮就會變細、容易斷裂，甚至會掉毛。
維生素 A 和維生素 E 可以保持貓毛髮健康並防止貓咪掉毛；這些維生素可以調節細胞生長，同時也是天然的抗氧化劑。如果缺乏這些維生素，就可能導致貓身體無法製造健康毛髮的主要成分角蛋白。
所以貓咪掉毛怎麼辦？一般情況下，貓掉毛問題可以透過結合治療、環境調整、飲食選擇的方式改善。請向您的獸醫師諮詢，他們可以協助您找出貓掉毛原因及更好的解決方式。
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