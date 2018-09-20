為甚麼我的貓咪皮膚發癢？
貓咪經常整理自己的毛髮，主要是為了保持清潔，但如果您發現愛貓過度地抓癢或瘙癢，那可能是另有原因。
貓為甚麼會抓癢？
如果貓咪感覺皮膚不適，便自然地會試圖透過抓癢來舒緩不適感。 但是，貓咪也會透過用舌頭整理毛髮的方式來減輕瘙癢的感覺。他們粗糙的舌頭能夠輕易地替皮膚「抓癢」，而舔舐亦有助清除引起皮膚痕癢的刺激物。 如果貓咪頻密地或狠狠地抓癢、瘙癢或舔理自己的毛，這可能是因為他們無法輕易擺脫使他們感到不適的刺激物。
寄生蟲和您的愛貓
如果您的貓有寄生蟲感染或對寄生蟲有反應，便很可能會經常地抓搔自己身體。 很多貓不一定會有明顯的感染寄生蟲跡象，但如果您的愛貓對寄生蟲叮咬有過敏反應，就會劇烈地抓癢。 對於貓來說，跳蚤是最常見的寄生蟲，但亦可能是其他寄生蟲導致貓咪感到不適。 疥瘡是另一種寄生蟲 (蟎) 所造成的結果，蟎會引起貓咪的前額和耳朵邊緣出現極度痕癢的損傷。
您的貓咪可能面對的皮膚問題
如果您的愛貓出現過度抓癢，這可能是由於皮膚問題而非寄生蟲引致。 有可能是真菌感染，例如輪癬經由損傷處、叮咬或直接接觸而進入皮膚，並開始刺激皮膚的表層。 抓癢的另一個原因可能是痤瘡引起瘙癢，最常見的是在下巴出現發炎及紅腫的損傷。
若愛貓的飲食不能提供所有營養需求，便可能導致貓的毛和皮膚質素變差，進而引起瘙癢。 例如，如果他們的飲食缺乏奧米加三脂肪酸和其他維生素的正確組合來幫助皮膚保持水份，並增強其抵禦刺激性物質的功能，貓咪的皮膚便可能變乾和剝落，導致貓咪不停抓癢。
經常外出的貓咪可能會很用力地抓癢，以圖除掉來自周圍粘在其毛或皮膚上的碎屑，例如刺或種子。 如果這些碎屑卡在貓的身上，他會不停地自我清潔以圖將其除掉。
貓咪可能出現的過敏問題
另一個引起劇烈的抓癢和舔理毛髮的原因是過敏，而症狀會在貓的皮膚出現。 貓出現過敏反應的三個主要原因是： 跳蚤、食物和環境過敏原。 有些貓會對跳蚤過敏，導致他們的免疫系統對跳蚤叮咬產生過度反應，因而引起刺激。 某些環境過敏原 (例如草籽或塵蟎) 亦可能對貓的身體帶來不良影響。
過多接觸飲食中某些成分，亦會導致貓咪出現過敏反應。他們的免疫系統中的反應細胞被錯誤觸發，因而未能將這些成分視作無害元素，皮膚便出現瘙癢的情況。
自我整理毛髮是貓保持清潔和健康的重要方式，但這行為絕對不應過度。 如果您發現愛貓不停地抓癢或舔拭自己，請諮詢您的獸醫，他們會為您提供最佳解決方案。
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