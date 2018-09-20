貓咪經常整理自己的毛髮，主要是為了保持清潔，但如果您發現愛貓過度地抓癢或瘙癢，那可能是另有原因。

貓為甚麼會抓癢？

如果貓咪感覺皮膚不適，便自然地會試圖透過抓癢來舒緩不適感。 但是，貓咪也會透過用舌頭整理毛髮的方式來減輕瘙癢的感覺。他們粗糙的舌頭能夠輕易地替皮膚「抓癢」，而舔舐亦有助清除引起皮膚痕癢的刺激物。 如果貓咪頻密地或狠狠地抓癢、瘙癢或舔理自己的毛，這可能是因為他們無法輕易擺脫使他們感到不適的刺激物。

寄生蟲和您的愛貓

如果您的貓有寄生蟲感染或對寄生蟲有反應，便很可能會經常地抓搔自己身體。 很多貓不一定會有明顯的感染寄生蟲跡象，但如果您的愛貓對寄生蟲叮咬有過敏反應，就會劇烈地抓癢。 對於貓來說，跳蚤是最常見的寄生蟲，但亦可能是其他寄生蟲導致貓咪感到不適。 疥瘡是另一種寄生蟲 (蟎) 所造成的結果，蟎會引起貓咪的前額和耳朵邊緣出現極度痕癢的損傷。