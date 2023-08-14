透過本⽂您可以了解：



一、什麼是貓皮屑？

二、為什麼愛貓有皮屑？

三、貓皮屑改善方法有哪些？

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貓皮膚是牠們全身最大的器官，也是可以讓貓抵禦外界感染、寄生蟲或刺激物最重要的器官之一。但某些飼主可能會突然發現家中的貓身上有皮屑，或當您抓搔牠的頭時發現有貓頭皮屑飄落，這是什麽情況呢？

一、什麼是貓皮屑？

貓的皮膚中有特定的腺體負責產生油脂，這些油脂可以滋養和保護皮膚。但是如果皮脂腺開始過量分泌油脂，就會刺激貓皮膚，導致出現異常的皮屑脫落，最後產生貓皮屑。

貓皮屑通常呈現為白色小片狀物質。常見情況是：當您幫愛貓梳毛皮屑在空中飄落，這些皮屑可能會落在您的衣服或寢具上。此外，牠們的皮膚會顯得乾燥，而且可能出現發炎的情況。您會注意到愛貓會頻繁梳理毛髮或貓咪皮膚發癢，同時貓身上可能會出現不規則的禿斑或異常掉毛。雖然這些情況通常對貓的健康不會造成立即性危險，但貓皮屑掉毛會讓飼主感到非常擔憂。

二、為什麼愛貓有皮屑？

當您發現貓梳毛有皮屑時，請不要驚慌，引起貓掉皮屑原因其實有很多，以下從3個方面向您解釋可能的原因。

（一）貓癬皮屑

皮屑是疥癬的症狀之一，這是一種由真菌感染引起的貓皮膚病，孢子通過咬破或劃傷的皮膚進入貓體內，並攻擊皮膚最外層，導致出現貓黴菌皮屑。除了皮屑外，您可能還會發現愛貓皮膚上有不規則或圓形的脫毛斑塊，毛髮變得脆弱易斷，而且還有皮膚發紅的斑塊。

貓癬是一種高度傳染性的貓常見皮膚病，及時發現可以更容易治療。如果您發現有任何症狀，請立即尋求獸醫幫助。

（延伸閱讀：貓咪常見的皮膚問題）

（二）飲食

貓咪飲食也可能是引起皮屑的原因之一。如果牠們的飲食中缺少維持皮膚健康所需的特定營養素，就可能出現貓皮屑多的情況。皮膚細胞的更新過程需要消耗貓每日攝取蛋白質的 30%，因此牠們所攝取的食物應含有高品質、容易消化的蛋白質，以便貓的消化系統更容易吸收。

Omega 3 和 Omega 6 必需脂肪酸對貓皮膚的整體健康非常重要，由於貓的身體無法自行產生這些脂肪酸，所以應該透過飲食定期攝取。成貓亮毛及皮膚加護配方含獨有的複合營養素，精準均衡的營養配方支持皮膚的屏障作用，有助保持貓咪皮膚毛髮健康。

（三）環境與生活方式

生活方式和環境也可能導致貓貓皮屑的產生。如果貓生活的環境溫度過高，牠們的皮膚可能會變得乾燥，並導致皮膚過度分泌油脂，從而出現貓毛有皮屑的情況。如果愛貓開始過度舔毛，可能會惡化皮膚問題，這在室內貓中比較常見。

另外，由於貓的皮膚pH (酸鹼值)比人類更低 (較為酸性)，如果愛貓洗澡使用非貓用沖涼液，就可能會刺激牠們的皮膚。因此，我們人類使用的清潔產品並不適合貓使用。當您的愛貓有貓皮屑洗澡時更要格外小心，可以選擇相應的貓沖涼液來幫助改善貓皮膚問題。