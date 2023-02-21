FCN 成貓高效潔齒加護配方
貓咪乾糧
您的愛貓是否容易有牙垢形成? 維持口腔衛生對貓咪的整體健康非常重要。某些貓更加容易形成牙垢。進食後，食物殘渣會在牙齒上形成一層薄薄的牙菌斑。牙菌斑會漸漸鈣化，形成牙垢，並且加速細菌積累，進而影響健康。 ・科學實證有效： 飼餵ROYAL CANIN®成貓高效潔齒加護配方乾糧，28天後可減少牙結石的形成達59%。* *Royal Canin 研發中心數據
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
3.5kg
8kg
經實驗證明的結果
僅飼餵口腔護理保健配方貓糧28天見效：減少牙石形成率達59%*。*Royal Canin 2005年內部實驗，對照組飼餵不含口腔護理活性成分的成貓貓糧，並在最脆弱的牙齒上測試。
口腔護理保健配方
本營養解決方案有什麼主要益處？ 口腔護理保健配方貓糧營養精準均衡，減少牙菌斑的形成，幫助支持口腔健康。 雙重作用： - 刷牙作用：專屬設計，作用有針對性，口腔護理保健配方貓糧顆粒大小，質地及形狀均可促進貓徹底完全咀嚼。機械刷牙作用可達到每日刷牙的效果，有助於減少牙齒上牙菌斑的形成。 - 化學作用：配方含活性護齒成分（鈣螯合劑），可吸收唾液中的鈣，幫助限制牙菌斑的礦化。
牙石積累怎麼辦？
您的貓是否容易有牙石形成？ 牙石積累是牙菌斑與唾液接觸後礦化，可導致牙齦敏感。口腔衛生對貓的整體健康狀況有重要作用。
泌尿道健康
均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。
營養成分分析：水分 8%、蛋白質 30%、脂肪 15%、纖維素 5.2%、灰分7.1%。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素A 14000 IU、維生素D3 700 IU、鐵 35mg、碘 3.5mg、銅 11mg、錳 45mg、鋅 12mg、硒 0.06mg；抗氧化物。
成分：脫水禽肉蛋白、米、玉米、動物脂肪、小麥麩質*、蔬菜纖維、水解家禽蛋白、小麥、小麥麵粉、玉米麵粉、玉米麩質、礦物質[含三磷酸五鈉(0.2%)]、甜菜 漿、魚油、大豆油、果寡糖、洋車前子殼及籽。 *L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性
|成貓體重
|理想體重
|體重過重
|3 公斤
|46 公克
|36 公克
|4 公斤
|56 公克
|45 公克
|5 公斤
|66 公克
|52 公克
|6 公斤
|75 公克
|60 公克
產品詳情
・營養均衡完整，特殊口感的顆粒，可在貓咀嚼時潔牙。在咀嚼同時，有助於管理進食期間牙菌斑和牙垢堆積。 ・保持良好的口腔衛生對貓的身心健康至關重要。 ・牙齒照護建議： 1.每天幫貓咪刷牙，或至少每周3次。 2.使用大小合適的軟牙刷。 3.每年至少與獸醫師預約一次口腔健康檢查。 4.如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。