FCN 成貓高效潔齒加護配方

產品詳情

・營養均衡完整，特殊口感的顆粒，可在貓咀嚼時潔牙。在咀嚼同時，有助於管理進食期間牙菌斑和牙垢堆積。 ・保持良好的口腔衛生對貓的身心健康至關重要。 ・牙齒照護建議： 1.每天幫貓咪刷牙，或至少每周3次。 2.使用大小合適的軟牙刷。 3.每年至少與獸醫師預約一次口腔健康檢查。 4.如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。

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