FCN 成貓高效潔齒加護配方

FCN 成貓高效潔齒加護配方

貓咪乾糧

您的愛貓是否容易有牙垢形成? 維持口腔衛生對貓咪的整體健康非常重要。某些貓更加容易形成牙垢。進食後，食物殘渣會在牙齒上形成一層薄薄的牙菌斑。牙菌斑會漸漸鈣化，形成牙垢，並且加速細菌積累，進而影響健康。 ・科學實證有效： 飼餵ROYAL CANIN®成貓高效潔齒加護配方乾糧，28天後可減少牙結石的形成達59%。* *Royal Canin 研發中心數據

包裝

1.5kg

3.5kg

8kg

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經實驗證明的結果

僅飼餵口腔護理保健配方貓糧28天見效：減少牙石形成率達59%*。*Royal Canin 2005年內部實驗，對照組飼餵不含口腔護理活性成分的成貓貓糧，並在最脆弱的牙齒上測試。

口腔護理保健配方

本營養解決方案有什麼主要益處？ 口腔護理保健配方貓糧營養精準均衡，減少牙菌斑的形成，幫助支持口腔健康。 雙重作用： - 刷牙作用：專屬設計，作用有針對性，口腔護理保健配方貓糧顆粒大小，質地及形狀均可促進貓徹底完全咀嚼。機械刷牙作用可達到每日刷牙的效果，有助於減少牙齒上牙菌斑的形成。 - 化學作用：配方含活性護齒成分（鈣螯合劑），可吸收唾液中的鈣，幫助限制牙菌斑的礦化。

牙石積累怎麼辦？

您的貓是否容易有牙石形成？ 牙石積累是牙菌斑與唾液接觸後礦化，可導致牙齦敏感。口腔衛生對貓的整體健康狀況有重要作用。

泌尿道健康

均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。

產品詳情

・營養均衡完整，特殊口感的顆粒，可在貓咀嚼時潔牙。在咀嚼同時，有助於管理進食期間牙菌斑和牙垢堆積。 ・保持良好的口腔衛生對貓的身心健康至關重要。 ・牙齒照護建議： 1.每天幫貓咪刷牙，或至少每周3次。 2.使用大小合適的軟牙刷。 3.每年至少與獸醫師預約一次口腔健康檢查。 4.如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。

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