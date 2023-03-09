毛孩要怎吃才健康？專業獸醫：比起食材選擇，「營養成份」更重要

如果把腸道比喻成一條河流，「食材」就像是運送的船隻，「營養成份」才是提供的物資。換言之，寵物食品中有幾種食材並不重要，重點是毛孩能從中獲取多少營養。

不過，食材真的一點都不重要嗎？其實不是，在挑選食品時要特別注意「消化率」。消化率是指食物能夠被寵物消化吸收的比率，也就是說，如果食物難消化，那麼即便食物富含合適的營養成份，貓咪和狗狗也無法有效吸收。而不同食材的類型、比例及烹飪方式，都會決定消化率！

至於該如何確定毛孩吃下肚的食物能夠順利消化呢？最簡單的辦法就是注意糞便的形狀來檢視消化的狀況。正常來說，寵物每天至少需要排便1次，糞便通常不會過軟，也不會過硬。若寵物較少排便，或糞便軟硬不一，很可能就有消化率低的問題。

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寵物食品挑選重點二：健康關鍵「六大營養成份」

想知道毛孩所需的營養之前，一定要先認識均衡飲食6大營養成份！而每一種營養成份都含不同營養價值：

營養成份 營養價值 碳水化合物 是能量及纖維素的來源。 蛋白質 維持肌肉、皮膚、毛髮的養分來源。 脂肪 除是熱量來源之外，例如omega-3、omega-6也是皮膚和毛髮重要的養分來源。 維生素 增強貓犬的自身免疫力。 礦物質 維持肌肉及神經系統的必要養分。 水 佔身體組成60%，每個細胞都含有水分，支持身體的每一種功能作用。

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以狗狗常見的皮膚病為例，皮膚是狗狗全身最大的器官，以調節體溫與防止水分流失為最大功能，也是抵禦體外

重要的防護牆，避免外部的刺激導致皮膚問題。

不同品種的狗狗，都有不同護膚的方法。像

，他們的皮膚皺褶多，容易留存細菌，皮膚就容易受到刺激；或是

這種毛髮細柔的小型犬，就容易因為敏感皮膚，面臨掉毛、掉色的風險。

若能藉由飲食調整毛孩體質，在飲食中攝取所需的營養素，就能為皮膚提高保護力，減少患上皮膚病的風險。例如：添加適量的 omega 3 和 omega 6 脂肪酸，來控制搔癢和皮膚刺激、增添維生素 A、B和E等成分，提升免疫力。

寵物食品挑選重點三：「營養」的指標：完整及均衡

認識營養素組成要素之後，到底需要幾多才夠呢？「完整及均衡」絕對是首要的衡量指標。

Dr. Mina Hamilton 獸醫：「『完整』是指食物中要含有貓犬無法自行製造的營養素，必須藉由食物攝取；而『均衡』則是指正確份量的營養素。」

貓咪與狗狗一天需要的營養高達40多種，長期只攝取某種營養素，就容易導致營養失衡，一般動物常見的脂肪肝或是骨骼變形等病症，正是因為無法攝取到需要的營養素，或是只攝取到單一營養素。



食品營養是否均衡和完善，其實可以從食品上的3個指標來參考，包括是否列明符合AAFCO（美國飼料管理協會）的營養建議、成份表中包含的營養有哪些、營養分析。



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此外，依照毛孩的品種或是生命階段，給予相對應所需的營養，更是不可或缺的考慮因素。許多主人會認為，貓咪狗狗會像我們一樣喜歡雞胸肉或牛排的頂級味道，但對人類最有吸引力的成分，對寵物而言並不一定是最有營養的。舉例來說，大型幼犬和小型幼犬所需要鈣含量就大大不同，對於大型幼犬而言，攝取過量的鈣質，反而會引發發育性骨科疾病。

Dr. Mina Hamilton獸醫：「任何營養過多或不足，都會導致各種寵物健康問題。我們應改變對食材的執著，把重點放在完整且均衡的飲食。」

Royal Canin的糧食設計，以均衡、完整的配方作為基礎，依照寵物的品種、生命階段、生活方式及健康狀況，調配出不同組合的營養需求。創新的營養解決方案，使用羽毛作為蛋白質的來源，以烹煮、研磨、分離和乾燥的脫水技術，將毛孩所需養分濃縮成更易於消化的蛋白質，透過這些副產品來完整毛孩的營養，為全球糧食可持續性做出貢獻。



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想讓寵物吃得健康，掌握三大重點，就不容易落入品牌迷思或廣告噱頭，挑選適合且營養的寵物食品，讓你的毛孩「營」在起跑點，打造健康的幸福生活。