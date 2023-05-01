貓犬寵物食品點樣揀？掌握安全、營養、適口性三大要訣

透過本文您可以了解：

重點一：食品安全

如何評估愛貓或愛犬所食用的食物是安全？根據世界小動物獸醫協會（WSAVA）所建立的「營養工具包」，內含詳細的「選擇寵物食品建議」。我們從中挑選出幾個關鍵問題，讓主人可透過資料搜尋或主動提問，來評估您的寵物食品製造商或品牌商是否合格。

(關於寵物食品安全，飼主應該問製造商的六大問題)

• 是否聘用合資格的營養師？

既然講求食品安全，一定要先了解食物配方是由誰來制定。寵物食品公司是否聘用合資格的營養師？營養師的資格及背景都是值得探究的重要資訊。以 Royal Canin 為例，我們的食品配方都是經過專業獸醫、科學家、營養專家和動物行為專家共同研發而成。



• 如何進行飲食測試？

寵物食品在上市前，都應經過嚴謹的臨床測試，以確保食品安全無虞。測試最好以長期為主，才能確認產品是否確實對貓犬的健康有益。或者在貓狗生病時的治療階段，都應有相對應的測試，以驗證貓糧、狗糧能否有效控制或預防疾病。此外，飼主應支持並選擇未使用入侵性測試的食品公司。

• 採用哪些方法確保產品品質？

寵物食品的品質可分為兩大方面——食材及製造過程。首先，生產商盡可能採用當地食材，並在送入工廠之前，由專業技術人員仔細檢查，以確保品質優良。其次，是製造商是否遵守並取得外部相關機構認證，以做到嚴格分區、控制生產線，讓有害物質及風險元素不容易從特定區域帶到另一區。

(深入了解Royal Canin對品質與食品安全的堅持)

重點二：營養成分

很多主人以為要給寵物愈多食物種類愈好，如此才可達到營養均衡。但其實重點不是食材的多樣性，而是不同食材是否含有多元的營養成分。譬如說，雞肉及豆腐雖是兩種截然不同的食物，但營養成分卻非常相似。因此比起食材，飼主更應該查閱寵物食品的成分表（如蛋白質、脂肪、礦物質、維生素等），藉此確認營養素是否有寵物每日所需的營養素。Royal Canin 在創新研發的每個過程中，都以貓狗的需求為核心，以研發出精準的度身訂製營養配方。



除了營養成分之外，消化率也是另一項重要指標。所謂消化率，指的是進食後可被寵物消化及吸收的程度。任何營養成分，若貓咪或狗狗不易消化，再吃多也是無益。因此，即便飼主選用「看起來很有營養」的食材組合，但不了解毛孩的消化系統，實際獲得的營養很可能少之又少。

而有哪些因素會影響消化率？其實不同食材類型、比例及品質，都會影響消化率。就就連不同的研磨及烹煮方式，都會帶來差異。舉例來說，玉米經過適當烹製後，可去除外殼，使貓狗更容易消化、更好吸收營養。同樣道理，肉類及部分動物性副產品，若在製造過程中過度加熱，消化率便會下降，貓犬可吸收到的蛋白質比例便會減少。

至於如何確認家中毛孩可順利消化進食的食物？其中一種方法是注意牠們的糞便。正常來說，貓狗每天都會排便1～2次，且糞便容易成形、不鬆軟，亦不會過硬。若您的寵物較少排便，或糞便軟硬不一，很可能就有消化率低的問題。

重點三：適口性

大部分的貓狗食品推薦，都會強調食品安全及營養成分。但其實只有這兩點是不夠的，主人應把寵物食品的「適口性」也納入考慮因素。

適口性的意思，是指貓犬對食物的感受與體驗。如同美食評論家會講求「色香味俱備」一樣，貓咪跟狗狗也很在意食物的香氣及口感。「

」一文中可得知，貓犬的味蕾數目雖然比人類少，但嗅覺細胞方面，狗狗卻有1.25～2.2億、貓咪則有約2億個，人類的卻僅有500萬個。所以對毛孩來說，不僅味道重要，「聞起來好吃」更是關鍵。

了解貓犬的生理構造後，也會明白不同品種的貓咪及狗狗，因為口腔大小、下顎形狀不同，自然就會有其偏好的進食方式，對食物的口感、質地、大小及形狀都會有所要求。另外，年齡也會影響到貓狗的飲食習慣，例如12歲以上的高齡貓，可能因為牙齒咬合力退化而偏好質地較軟的食物或濕糧。這時，就可挑選「外脆內軟」的飼料顆粒，既兼顧口感、又讓貓咪願意進食。

許多主人對適口性有誤解，認為這只是銷售的噱頭，但就像小朋友普遍排斥椰菜花一樣，即使是全世界最有營養的食物，也要貓犬願意吃、喜歡吃才有用。因此，不論年齡、體型及品種，從以上三大重點嚴選適合的犬貓食品，才能有效替毛孩的健康把關。