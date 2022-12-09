對犬貓來說，適口性與營養一樣重要！
透過本文您可以了解：
- 適口性是什麼？
- 犬貓有味覺嗎？
- 為什麼適口性這麼重要？
適口性是什麼？
簡單來說適口性指的是犬貓對食物的感受與體驗；就好像美食評論家在評論一道菜時，不會只說「這道菜很好吃」，而是會從賣相好不好（視覺）、聞起來如何（嗅覺）、是什麼味道（味覺）、吃進嘴巴的感覺（觸覺）一一做說明。寵物食品所說的「適口性」其實也是一樣的道理，只不過犬貓吃東西較與視覺無關。除了味道（味覺）之外，香氣（嗅覺）與口感（觸覺）也非常重要！
感官比一比：犬貓vs人類
前面提到適口性是多種感官的體驗，因此我們就來比較一下「犬貓的感官與人類的感官」，幫助飼主更了解在餵食犬貓時需要重視的原則。
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感官／對象
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狗狗
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貓咪
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人類
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嗅覺
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1.25～2.2億個嗅覺細胞
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約2億個嗅覺細胞
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約500萬個嗅覺細胞[21]
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味覺
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1,700個味蕾
吃得出甜味
偏好鮮味
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470個味蕾
吃不出甜味
偏好鮮味
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9,000個味蕾
吃得出酸甜鹹苦和鮮味
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觸覺
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不同品種口腔大小、下顎形狀不同，關係到對食物大小及型態的喜好
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不同品種口腔下顎形狀不同，關係到對食物大小及型態的喜好
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每個人的口腔大小、下顎形狀差異較小
透過表格對照可以推測，跟人類相比，犬貓比起味道（味覺），可能更重視食物的香氣（嗅覺）及口感（觸覺）。尤其是「嗅覺」，如果飼主平時觀察過犬貓吃飯的樣子，不難發現牠們在吃任何東西前，一定都要先聞一聞後再吃。這與犬貓的祖先以前在野外生活有關，為了確保找到的食物是否還新鮮、有沒有毒，因此一定要先用強大的嗅覺確認過安全才吃。
因此我們得出以下的結論：
- 以香氣而言
罐頭及濕糧對犬貓來說之所以特別有吸引力，是因為罐頭及濕糧比乾飼料更能散發出濃厚的香氣，符合犬貓的生理結構及喜好。
- 以口感而言
由於每隻犬貓的長相及品種都不一樣，除了關係到口腔的大小及下顎的形狀外，也會因為年齡而有不同的需求。舉例來說：一隻超過12歲的老齡貓，可能因為牙齒咬合能力逐漸退化或牙周疾病，就會需要或偏好質地較軟的飼料或濕糧。如老年貓12+營養配方，具有「外脆內軟」的夾心設計，同時保留酥脆及柔軟的口感。
結論：為什麼適口性這麼重要?
針對適口性，可以用一句話強調它的重要性：就算是全世界最營養的食物，也要犬貓願意吃、喜歡吃才有用。 有些飼主對「適口性」還存有迷思，認為「適口性佳」就是比較油或比較重口味。其實適口性除了與犬貓的生理結構有關之外，也包含了進食後的生理反應，例如犬貓吃了後是否容易消化或者會增加消化道的負擔，因此需要對犬貓的生理和行為需要有深入的研究與了解並透過特殊的專業技術，才能製作出更容易被犬貓接受的食物，因此要滿足適口性同時兼顧精準營養，需要很高的技術門檻。
就算是全世界最營養的食物，也要犬貓願意吃、喜歡吃才有用。
市面上有許多寵物食品品牌，以擁有超過50年歷史的Royal Canin皇家為例，他們的每一款飼料、罐頭或濕糧都是耗費數年的產品：首先與獸醫師、寵物營養專家、相關研究機構討論出配方的成分及營養素比例，再綜合犬貓生理研究、適口性（香味、質地、顆粒大小及形狀）、原料把關、生產控管等因素，並反覆製作及測試，最後確認一切皆符合標準後才可上市。
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