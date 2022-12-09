對犬貓來說，適口性與營養一樣重要！

透過本文您可以了解：

適口性是什麼？

犬貓有味覺嗎？

為什麼適口性這麼重要？

適口性是什麼？

簡單來說適口性指的是犬貓對食物的感受與體驗；就好像美食評論家在評論一道菜時，不會只說「這道菜很好吃」，而是會從賣相好不好（視覺）、聞起來如何（嗅覺）、是什麼味道（味覺）、吃進嘴巴的感覺（觸覺）一一做說明。寵物食品所說的「適口性」其實也是一樣的道理，只不過犬貓吃東西較與視覺無關。除了味道（味覺）之外，香氣（嗅覺）與口感（觸覺）也非常重要！





感官比一比：犬貓vs人類

前面提到適口性是多種感官的體驗，因此我們就來比較一下「犬貓的感官與人類的感官」，幫助飼主更了解在餵食犬貓時需要重視的原則。

感官／對象 狗狗 貓咪 人類 嗅覺  1.25～2.2億個嗅覺細胞  約2億個嗅覺細胞  約500萬個嗅覺細胞 味覺  1,700個味蕾  吃得出甜味  偏好鮮味  470個味蕾  吃不出甜味  偏好鮮味  9,000個味蕾  吃得出酸甜鹹苦和鮮味 觸覺 不同品種口腔大小、下顎形狀不同，關係到對食物大小及型態的喜好 不同品種口腔下顎形狀不同，關係到對食物大小及型態的喜好 每個人的口腔大小、下顎形狀差異較小



透過表格對照可以推測，跟人類相比，犬貓比起味道（味覺），可能更重視食物的香氣（嗅覺）及口感（觸覺）。尤其是「嗅覺」，如果飼主平時觀察過犬貓吃飯的樣子，不難發現牠們在吃任何東西前，一定都要先聞一聞後再吃。這與犬貓的祖先以前在野外生活有關，為了確保找到的食物是否還新鮮、有沒有毒，因此一定要先用強大的嗅覺確認過安全才吃。