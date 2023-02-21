FHN 成貓口感豐富挑嘴配方

FHN 成貓口感豐富挑嘴配方

貓咪乾糧

對味道挑剔的成貓

包裝

2kg

4kg

什麼才是正確的餵食量？
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個性化的喜好

每隻貓在選擇食物時都有天生的喜好：特定的氣味，多樣化的口味，或蛋白質水平。法國皇家針對此特點研發三種不同的配方，以滿足最挑嘴的貓。

雙重口味享受

某些挑嘴貓最受豐富多樣食物的吸引，喜歡不同口味的食物。極度挑嘴貓糧顆粒分兩種不同形狀，成分和口感，搭配合理，激發挑嘴貓天生的喜好。

泌尿道健康

配方有助保持成貓泌尿道健康。

最佳體重

合宜的能量含量以幫助保持挑嘴貓的理想體重。

產品詳情

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