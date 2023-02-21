FHN 成貓口感豐富挑嘴配方
貓咪乾糧
對味道挑剔的成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
個性化的喜好
每隻貓在選擇食物時都有天生的喜好：特定的氣味，多樣化的口味，或蛋白質水平。法國皇家針對此特點研發三種不同的配方，以滿足最挑嘴的貓。
雙重口味享受
某些挑嘴貓最受豐富多樣食物的吸引，喜歡不同口味的食物。極度挑嘴貓糧顆粒分兩種不同形狀，成分和口感，搭配合理，激發挑嘴貓天生的喜好。
泌尿道健康
配方有助保持成貓泌尿道健康。
最佳體重
合宜的能量含量以幫助保持挑嘴貓的理想體重。
成分分析保證值：粗蛋白質33.0%；粗脂肪16.0%；粗灰分7.5%；粗纖維3.1%。
成分：玉米、脫水家禽蛋白、米、動物脂肪、小麥麩質*、水解大豆分離蛋白、水解動物蛋白、玉米麩質、蔬菜纖維、酵母產品、礦物質、甜菜漿、大豆油、果寡糖、琉璃苣油。
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 14500國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）27mg、E2（碘）2.7mg、E4（銅）8mg、E5（錳）35mg、E6（鋅）132mg、E8（硒）0.05mg；技術性添加劑：沸石粉5g；寵物食品添加劑：氯化銨5g；保存劑；抗氧化物。
*L.I.P.：極易消化性蛋白質