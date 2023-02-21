FHN 成貓蛋白加强挑嘴配方
貓咪乾糧
對營養含量挑剔的成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
滿足偏愛的蛋白質
配方便含有特定的蛋白質、碳水化合物以及均衡脂肪，能夠滿足這些貓咪的個別喜好。
理想體重
配方中所含能量經過適量調整，有助挑食的貓咪維持理想體重。
迎合個別喜好
每隻貓咪在選擇食物時都會有自己的喜好，例如：香味的種類、味道的不同或蛋白質的成分等。有見及此，ROYAL CANIN® 便調配出三種不同的配方來迎合這些最挑食貓咪的胃口。
維持泌尿系統健康
配方有助讓成貓的泌尿系統保持健康。
成分：脫水禽肉蛋白，玉米，分離植物蛋白*，小麥，動物脂肪，玉米蛋白，水解動物蛋白，甜菜漿，植物纖維，礦物質，酵母及其部分，大豆油，琉璃苣油。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：17500 IU，維他命D3：900 IU，E1（鐵）：32mg，E2（碘）：3.3mg，E4（銅）：10mg，E5（錳）： 42 mg，E6（鋅）：126 mg，E8（硒）：0.05 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5g-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：41％-脂肪含量：15％-粗灰分：8.7％-膳食纖維：3.1％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。