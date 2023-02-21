FHN 成貓濃郁香味挑嘴配方

FHN 成貓濃郁香味挑嘴配方

貓咪乾糧

成貓均衡完善的寵物食品 -適合1歲以上非常挑食的成貓

包裝

2kg

4kg

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獨特香味

配方，當中含有魚肉蛋白，能夠產生獨特的香味特徵，滿足這些成貓的個別喜好。

理想體重

配方中所含能量經過適量調整，有助挑食的成貓維持理想體重。

維持泌尿系統健康

配方有助讓成貓的泌尿系統保持健康。

迎合個別喜好

每隻貓在選擇食物時都會有自己的喜好，例如：香味的種類、味道的不同或蛋白質的成分等。有見及此，ROYAL CANIN® 便調配出三種不同的配方來迎合這些挑食貓隻的胃口。

產品詳情

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