FHN 成貓濃郁香味挑嘴配方
貓咪乾糧
成貓均衡完善的寵物食品 -適合1歲以上非常挑食的成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
獨特香味
配方，當中含有魚肉蛋白，能夠產生獨特的香味特徵，滿足這些成貓的個別喜好。
理想體重
配方中所含能量經過適量調整，有助挑食的成貓維持理想體重。
維持泌尿系統健康
配方有助讓成貓的泌尿系統保持健康。
迎合個別喜好
每隻貓在選擇食物時都會有自己的喜好，例如：香味的種類、味道的不同或蛋白質的成分等。有見及此，ROYAL CANIN® 便調配出三種不同的配方來迎合這些挑食貓隻的胃口。
成分：玉米，脫水魚，動物脂肪，小麥，脫水禽肉蛋白，玉米蛋白，分離植物蛋白*，水解動物蛋白，玉米粉，植物纖維，礦物質，甜菜漿，酵母及其部分，大豆油，魚油， 琉璃苣油。
添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：27500 IU，維他命D3：700 IU，E1（鐵）：38mg，E2（碘）：3.4mg，E4（銅）：14mg，E5（錳）： 50 mg，E6（鋅）：180 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5g-防腐劑-抗氧化劑。
分析成分：蛋白質：33％-脂肪含量：15％-粗灰分：8.2％-膳食纖維：3.3％。
一種具有極易吸收特性的蛋白質。