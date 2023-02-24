吃「無穀飼料」就不會過敏？先搞清楚過敏原因，才能解除毛孩的危機

哪些食物會引發過敏？蛋白質是主因

根據美國獸醫協會（AVMA）2018年的研究指出：85%貓狗過敏原是動物性蛋白質，剩下15%過敏原是來自於其他食材，也就是說飲食中的蛋白質，是引發寵物食物過敏的主因。

「蛋白質」是３大營養素之一，為何會誘發寵物食物過敏呢？

對此，Dr. Mina Hamilton 解釋，由於毛孩的腸道較短、消化較快，導致食物中的蛋白質進入體內時，尚未被消化成小分子，就容易被免疫系統誤認為有害的致病原，進而刺激細胞產生抗體，對抗「外來入侵者」，造成皮膚紅腫發癢，最後就變成毛孩抓個不停的樣子。也就是說，導致食物過敏的食物並非是有害，關鍵在於免疫系統無法辨識。