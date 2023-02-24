吃「無穀飼料」就不會過敏？先搞清楚過敏原因，才能解除毛孩的危機
透過本文您可以了解：
- 3種診斷方法，找出食物過敏原
- 哪些食物會引發過敏？蛋白質是主因
- 讓毛孩「吃素」或是換「無穀飼料」有用嗎？
- 如何挑選有均衡營養又可降低過敏機會的寵物食品呢？
- 家有食物過敏的毛孩，飲食管理尤其重要
寵物跟人一樣，可能會對特定的東西產生過敏反應，而寵物過敏是指寵物的免疫系統對某些物質產生過度反應的現象。這些物質可能是環境中的灰塵、花粉或家居清潔用品，也可能是食物中的某些成分。
其中，食物常被認為是引發寵物過敏因素之一，而事實上食物引起過敏的比例很低，以食物過敏常見的病症皮膚病為例，根據BMC獸醫研究報告顯示，因食物過敏導致的皮膚症狀狗狗約為1-2%，而貓的比例則是0.2%。
3種診斷方法，找出食物過敏原
治療過敏不難，最難的是找出過敏原！食物過敏的症狀有很多種，常見的包括皮膚發紅、發癢、脫皮，或是消化道方面的症狀，像是腹瀉、嘔吐，以及呼吸道方面的症狀例如咳嗽、氣喘。
不過，這些症狀的成因皆須由專業獸醫診斷，才能確定毛孩是否因食物過敏導致的，而目前診斷的方法有以下3種：
● 皮膚測試：將可能導致過敏的物質注射在皮膚內，觀察是否出現過敏反應。
● 血清學測試：檢測血液中對某些物質的抗體，以判斷是否存在過敏反應，但此方式僅能作為診斷的參考。
● 食物排除試驗：是食物過敏的主要診斷標準。在一段時間內只給予寵物某些特定的食物，逐漸排除可能引發過敏的食物，若是成功移除食物中的過敏原，約在十二星期之內可以見到效果。
哪些食物會引發過敏？蛋白質是主因
根據美國獸醫協會（AVMA）2018年的研究指出：85%貓狗過敏原是動物性蛋白質，剩下15%過敏原是來自於其他食材，也就是說飲食中的蛋白質，是引發寵物食物過敏的主因。
「蛋白質」是３大營養素之一，為何會誘發寵物食物過敏呢？
對此，Dr. Mina Hamilton 解釋，由於毛孩的腸道較短、消化較快，導致食物中的蛋白質進入體內時，尚未被消化成小分子，就容易被免疫系統誤認為有害的致病原，進而刺激細胞產生抗體，對抗「外來入侵者」，造成皮膚紅腫發癢，最後就變成毛孩抓個不停的樣子。也就是說，導致食物過敏的食物並非是有害，關鍵在於免疫系統無法辨識。
食物過敏不是一朝一夕發生的，而是累積形成。貓狗需要在進食某種食物一段時間後，才會對那種食物產生過敏。
3種診斷方法，找出食物過敏原
治療過敏不難，最難的是找出過敏原！食物過敏的症狀有很多種，常見的包括皮膚發紅、發癢、脫皮，或是消化道方面的症狀，像是腹瀉、嘔吐，以及呼吸道方面的症狀例如咳嗽、氣喘。
不過，這些症狀的成因皆須由專業獸醫診斷，才能確定毛孩是否因食物過敏導致的，而目前診斷的方法有以下3種：
● 皮膚測試：將可能導致過敏的物質注射在皮膚內，觀察是否出現過敏反應。
● 血清學測試：檢測血液中對某些物質的抗體，以判斷是否存在過敏反應，但此方式僅能作為診斷的參考。
● 食物排除試驗：是食物過敏的主要診斷標準。在一段時間內只給予寵物某些特定的食物，逐漸排除可能引發過敏的食物，若是成功移除食物中的過敏原，約在十二星期之內可以見到效果。
穀物是極好的熱量、蛋白質、纖維、及主要維他命和礦物質的來源。
如何挑選有均衡營養又可降低過敏機會的寵物食品呢？
在寵物必須攝取蛋白質，但卻又可能引發食物過敏的情況之下，該如何挑選合適的寵物食品呢？
對此，Royal Canin將針對皮膚及食物敏感處方系列寵物食品中分子較大的蛋白質，透過「水解蛋白」的技術，切割成細緻的胺基酸分子，來減低被身體免疫系統誤判的機率，小分子除了更好吸收，也能確保毛孩營養均衡。
由於水解蛋白食品已將蛋白質切割成小分子，能大幅度降低寵物因為蛋白質引發過敏反應的機會，當毛孩進行食物排除試驗時，也能協助獸醫判斷毛孩是否有食物過敏的問題。
家有食物過敏的毛孩，飲食管理尤其重要
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