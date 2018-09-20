愛犬終老護理服務
狗狗生命晚年最重要的是給予所需的關懷和安慰，把他們的身心健康和幸福放在第一位。
老年狗狗可能會遇到甚麼問題？
隨著年齡增長，狗狗的身體機能和器官會漸漸失常。 細胞成長和再生速度變慢，所以可能傷口會好得比較慢，生病後亦較難恢復。
如果老年狗狗患有白內障 (一種與糖尿病相關的疾病，熟齡和超重的狗狗最有可能罹患)，他們會因為視力障礙而出現生活障礙。 甲狀腺功能變弱，稱為甲狀腺機能低下症，是狗狗中最常見的荷爾蒙疾病，而患有骨關節炎的話，可能會因為軟骨和關節功能退化，導致愛犬喪失活力。 老年狗狗亦可能會有認知功能障礙，亦即是流向大腦的血液和氧氣變少，導致行為受到影響。
如何照顧老年狗狗？
定期去獸醫院作檢查是及早發現老化相關疾病的關鍵之一，還能為老年狗狗制定正確的照顧計劃。 您亦可以在家照顧狗狗的健康，採用以下方式來減緩疾病和相關疾病的發作狀況：
- 餵食營養均衝的適量餐點
- 保持理想體重，避免罹患與肥胖相關的疾病
- 定期打理狗狗儀容，幫他們洗澡、梳毛和刷牙
- 持續使用抗寄生蟲治療
- 定期讓狗狗出門運動，只是散步距離要改短一點
如果我的老年犬患病該怎麼辦？
處於某些狀況下或絕症末期會令您的愛犬承受極度疼痛或不適。 面臨這些情況，您的獸醫會建議您透過「生活品質」量度表來評估您的愛寵所經歷的痛苦程度。
此量度表綜合考量了七個因素，來幫助您和獸醫採取對愛犬最佳的照顧方式來做決定，其中包括衛生、飢餓、快樂、活動力，還有您的愛寵是否多數時間處於良好狀態，而不是惡劣狀態有關。
將您的愛寵的生活品質納入優先考量代表您將會思考所有可能性，包括臨終前的安寧療護。 您的愛犬會接受醫療照顧，幫助他們能感到舒適，例如：他們可能需接受化療或以餵飼管來進食，以及進行按摩、物理治療或嘗試調整生活環境等。
當您發現愛犬的生活品質正在迅速下降，且他承受的痛苦太過巨大時，根據獸醫的建議，也許您會希望將其他可能性納入考量。
您的陪伴犬在身邊這麼多年，一直是您生活中不可或缺的一部分。 對狗狗的晚年而言，優先重視他們的生活品質是必要的；請諮詢獸醫，了解如何完善考量身心健康來照顧您年邁的愛犬。
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