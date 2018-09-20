狗狗生命晚年最重要的是給予所需的關懷和安慰，把他們的身心健康和幸福放在第一位。

老年狗狗可能會遇到甚麼問題？

隨著年齡增長，狗狗的身體機能和器官會漸漸失常。 細胞成長和再生速度變慢，所以可能傷口會好得比較慢，生病後亦較難恢復。

如果老年狗狗患有白內障 (一種與糖尿病相關的疾病，熟齡和超重的狗狗最有可能罹患)，他們會因為視力障礙而出現生活障礙。 甲狀腺功能變弱，稱為甲狀腺機能低下症，是狗狗中最常見的荷爾蒙疾病，而患有骨關節炎的話，可能會因為軟骨和關節功能退化，導致愛犬喪失活力。 老年狗狗亦可能會有認知功能障礙，亦即是流向大腦的血液和氧氣變少，導致行為受到影響。

如何照顧老年狗狗？

定期去獸醫院作檢查是及早發現老化相關疾病的關鍵之一，還能為老年狗狗制定正確的照顧計劃。 您亦可以在家照顧狗狗的健康，採用以下方式來減緩疾病和相關疾病的發作狀況：