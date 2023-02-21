大型老犬健康管理配方
犬隻乾糧
提供14公斤裝
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什麼才是正確的餵食量？
14kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
活力與腦部健康
年齡可能會影響犬隻的重要功能，包括腎臟、心臟及腦部。此配方含有一系列有助於維持活力的營養成分。
增強肌肉力量
獨特的均衡配方，讓寵物隨著年齡增長，仍能維持肌肉質量。
骨骼與關節健康
獨特配方有助維持骨骼與關節健康。
成分：大米、粟米、脫水豬肉蛋白、小麥、植物纖維、動物脂肪、粟米麩質、脫水家禽蛋白、水解動物蛋白、小麥麩質**、甜菜漿、礦物質、魚油、大豆油、乾番茄漿（茄紅素來源） (0.99%)、洋車前子殼和籽、低聚果糖、琉璃苣油、發酵而成的葡萄糖胺、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）。
添加劑（公斤）***營養添加劑：維他命 A：29500 IU，維他命 D3：795 IU，鐵（3b103）：43 毫克，碘（3b201、3b202）：4.3 毫克、銅（3b405、3b406）：13 毫克、錳（3b502, 3b504）︰55 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：145 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.09 毫克 - 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5 克，三磷酸五鈉，3.5 毫克，卵磷脂︰1600毫克 - 感官添加劑：茶葉萃取物(多酚來源)：150 毫克- 防腐劑- 抗氧化劑。***數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質 25%、脂肪 15%、灰分 5.5%、纖維素 7.2%、必需脂肪酸 2.47 %
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。