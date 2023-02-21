大型老犬健康管理配方

大型老犬健康管理配方

犬隻乾糧

提供14公斤裝

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14kg

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活力與腦部健康

年齡可能會影響犬隻的重要功能，包括腎臟、心臟及腦部。此配方含有一系列有助於維持活力的營養成分。

增強肌肉力量

獨特的均衡配方，讓寵物隨著年齡增長，仍能維持肌肉質量。

骨骼與關節健康

獨特配方有助維持骨骼與關節健康。

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