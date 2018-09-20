狗狗變老是個漸進的過程，主人有時會不察覺。 要確定狗是否已步入老年，可留意若干跡象和一些顯示愛犬正日漸變老的轉變。

日漸變老的狗

變老是一個自然而複雜的生理過程，或會影響身體維持一些新陳代謝的能力，亦會導致較易染病。 儘管變老是無可避免，但有一些方法可以減慢這過程，或至少不讓它加速。 最重要的一點是盡量預防或延遲疾病的發生。如果一旦愛寵染病，亦應盡早診斷並積極進行治療，以求盡可能使愛犬健康的日子得以延長。 預防始終勝於治療。

狗達到甚麼年齡算是年老？

年齡只是個數字，而非一個健康狀況。 「成熟」和「老年」純粹是根據平均預期壽命而隨意界定的籠統概念。 當狗活到平均壽命的一半時，就會被視為已達成熟年齡；而當達到預期壽命的四分之三時，就會被視為屬年老了。 不同體型大小的狗的變老方式和速度自然會有差別。 小型犬比大型犬的預期壽命較長，因此，小型犬老化速度會較慢。

反之，大型犬需要更長時間才會進入成年階段，而他們的老化速度則會較快。 因此，很明顯地他們的需求亦不相同。

變老對身體產生的影響

變老是一個會影響整個身體的自然過程， 沒有器官或系統能夠倖免。 但同時，個別器官的健康狀況亦可能導致疾病的產生。 最主要的一點是要了解變老的過程，以求減慢所產生的影響。

積聚的脂肪增加

隨著年齡增長，狗的體重往往亦會增加。 當動物身體內積聚了脂肪，肌肉就會受影響。 動物如果喪失大量肌肉，他們的活動量便會下降，所消耗的能量亦會減少。 這會使狗的體重再增加，肌肉亦進一步減少，惡性循環會繼續。 換言之，主人必須留意愛寵的身體狀況，防止他們過度增加體重和失去肌肉。 同時，主人亦必須及早治理愛犬任何痛症，以免他們因怕痛而不願意運動。