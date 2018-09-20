愛犬變老的跡象
狗狗變老是個漸進的過程，主人有時會不察覺。 要確定狗是否已步入老年，可留意若干跡象和一些顯示愛犬正日漸變老的轉變。
日漸變老的狗
變老是一個自然而複雜的生理過程，或會影響身體維持一些新陳代謝的能力，亦會導致較易染病。 儘管變老是無可避免，但有一些方法可以減慢這過程，或至少不讓它加速。 最重要的一點是盡量預防或延遲疾病的發生。如果一旦愛寵染病，亦應盡早診斷並積極進行治療，以求盡可能使愛犬健康的日子得以延長。 預防始終勝於治療。
狗達到甚麼年齡算是年老？
年齡只是個數字，而非一個健康狀況。 「成熟」和「老年」純粹是根據平均預期壽命而隨意界定的籠統概念。 當狗活到平均壽命的一半時，就會被視為已達成熟年齡；而當達到預期壽命的四分之三時，就會被視為屬年老了。 不同體型大小的狗的變老方式和速度自然會有差別。 小型犬比大型犬的預期壽命較長，因此，小型犬老化速度會較慢。
反之，大型犬需要更長時間才會進入成年階段，而他們的老化速度則會較快。 因此，很明顯地他們的需求亦不相同。
變老對身體產生的影響
變老是一個會影響整個身體的自然過程， 沒有器官或系統能夠倖免。 但同時，個別器官的健康狀況亦可能導致疾病的產生。 最主要的一點是要了解變老的過程，以求減慢所產生的影響。
積聚的脂肪增加
隨著年齡增長，狗的體重往往亦會增加。 當動物身體內積聚了脂肪，肌肉就會受影響。 動物如果喪失大量肌肉，他們的活動量便會下降，所消耗的能量亦會減少。 這會使狗的體重再增加，肌肉亦進一步減少，惡性循環會繼續。 換言之，主人必須留意愛寵的身體狀況，防止他們過度增加體重和失去肌肉。 同時，主人亦必須及早治理愛犬任何痛症，以免他們因怕痛而不願意運動。
牙齒問題
牙菌斑將導致牙齦炎和感染 (牙周病)，這可能會造成牙齒脫落。 牙齦問題可能讓犬進食時感到困難，因為咀嚼會帶來痛苦。
除了產生令人不快的口臭外，在體內迅速增加與擴散的細菌還可能會對其他器官造成傷害。 免疫系統的過勞，會對身體造成了更大的負擔，變得更容易受到感染。
牙齒衛生保健在狗狗的生活之中是不可或缺的部分，對已步入老年的狗狗來說，尤其如此。 請確保使用牙刷替您的愛犬刷牙，幼犬時期若能做好預防措施有助於將牙齒健康狀態保養好，使他們一生都擁有健康的牙齒。 食物在這方面發揮了重要的作用。 粗粒食物的配方，甚至是物理特性：大小、形狀和硬度等，都可以減緩牙菌斑的累積。
消化道運輸速度較慢
在較年長狗隻中，其消化道的運輸速度會減緩。 這與腸道肌肉張力降低和消化酸液分泌有關，兩者都對分解食物有不少助益。 這會造成狗隻便秘，其次會引發腹瀉。 這些問題可以透過經調整膳食加以控制。
就像身體其他部位一樣，腸道工作效率亦開始降低。 消化性能有所降低，吸收的營養量亦會減少，這就需要更多的時間來適應食物的變化。 高品質又易消化的食物可以將這些影響降到最低。
免疫系統以及器官
老化亦會令免疫系統的保護減弱，這意味老齡犬更易感染和罹患疾病。 與此同時，犬隻的視力和嗅覺同時會開始衰退，這可能導致食慾下降。
即使步入老年，狗隻保持精力充沛是一件很重要的事。 如果您的愛寵很少活動、不太專心或者太過安靜，應請獸醫為其檢查。 請加倍注意，衰老無可避免的影響與器官損傷而造成的殘疾，兩者盡不相同。
透過適當的照顧和符合其專屬需求的膳食，老齡犬仍可以繼續過著健康快樂的生活。 如不確定該如何餵飼老年愛犬，或對於其不斷變化的需求有照護上的疑問，最好的方法就是諮詢獸醫。
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